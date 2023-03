ยกขบวนสินค้าดี อาหารอร่อย จาก 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 66

เตรียมพบกับเทศกาลริมชายหาดพัทยา ครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี “เทศกาลสีสันตะวันออก” โดยกลุ่มจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง โดยในปีนี้ นับว่าเป็นครั้งที่ 12 ของการจัดงาน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ผู้จัดโครงการ จะชวนทุกท่านไปสัมผัสสีสันอลังการแห่งเมืองท่องเที่ยว ครบรส หลากอารมณ์แห่งความสุข ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สีสันตะวันออก EEC COLORFUL” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน นี้ ณ ถนนเลียบชายหาดพัทยา ตั้งแต่บริเวณสามแยกพัทยากลาง ไปจนถึงหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ครั้งนี้ทุกท่านจะพบขบวนสีสันครั้งยิ่งใหญ่ จาก โซน THE SUNSET MARKET ชอปกันเพลินๆ กับสินค้าดี อาหารอร่อย โปรโมชั่นจัดเต็มทั้ง WONDERFUL HOUR ชั่วโมงพิเศษกับร้านพิเศษ โปร 1 แถม 1 โปรโมชั่นนาทีทอง ลด แลก แจก แถม พร้อม แคมเปญ ชอปให้ครบ ลุ้นและรับ ของที่ระลึกและรางวัลอีกมากมาย

ยังมีกิจกรรมดีๆ อย่าง “ลด ขยะ เพิ่ม สีสัน” เป็นการควบคุมขยะพลาสติกในทุกๆ โซนในงาน เช่น การลดการใช้โฟม พลาสติก และการกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ รวมถึงขอความร่วมมือจากผู้ชมงานทุกคนให้ใช้ถุงผ้า ส่วนร้านค้าต่างๆ ภายในงาน จะมีการรณรงค์ให้ใช้ภาชนะใส่อาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ง่าย เช่น ภาชนะใส่อาหารจากธรรมชาติ ถุงกระดาษ ถุงผ้า หลอดกระดาษ เป็นต้น นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถชอปปิ้งออนไลน์ควบคู่กันไป ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีดี” สื่อกลางในการนำเสนอสินค้าคุณภาพจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก EEC ผ่านการคัดสรรอย่างมืออาชีพและการบริการด้วยใจ สามารถสั่งซื้อสินค้ากลุ่ม EEC กันได้ยาวๆ ตั้งแต่ 30 มี.ค.-30 มิ.ย.66 ได้ทาง ไทยมีดี.com/colorsofeec พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น

สุดชิลล์กันที่ CHEERFUL ZONE ฟังดนตรีโฟล์กซอง เติมเต็มความสนุกด้วย โบโซ่หลากสีสัน สร้างเสริมความรู้กับกิจกรรมสาธิตอาชีพของชุมชนตะวันออก สนุกกันต่อที่ โซน COLORFUL STAGE ON THE BEACH มินิคอนเสิร์ต ริมทะเล เคล้าเสียงคลื่น กับศิลปินชื่อดัง จาก YES’SIR DAY (30 มี.ค.) ไข่มุก The Voice (31 มี.ค.) แบม ไพลิน (1 เม.ย.) และปราง ปรางทิพย์ (2 เม.ย.) และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก

นอกจากนี้ยังมีโซน Seaside Playground โซนกิจกรรมที่เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดกลุ่ม EEC และห้ามพลาด กับ PHOTO STOP POP-UP จุดถ่ายรูปสีสันสดใสสไตล์ TROPICAL POP ART แสดงอัตลักษณ์และของดีเฉพาะจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง นี้เท่านั้น

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม รวมถึงรับชมภาพบรรยากาศของงานในปีก่อนหน้านี้ได้ที่ Facebook แฟนเพจ สีสันตะวันออก หรือ facebook.com/colorsoftheeastbyimc