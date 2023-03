BANOBAGI ชวนปลดล็อคผิวให้ฉ่ำโกลว์ ในงานเปิดตัว Treatment Mask Derma Essence หรือ มาสก์น้ำตบคุณหมอ ตัวช่วยแก้ปัญหาผิวแบบบิวตี้เลิฟเวอร์

บริษัท บียอนด์ บิวตี้เทรด จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามชั้นนำจากประเทศเกาหลีแต่เพียงผู้เดียวในไทย ในหลากหลายแบรนด์ทั้ง BANOBAGI, SKINDOM, ME-IN, และ 14th July จัดงาน “BANOBAGI come first” เปิดตัวไอเทมใหม่ล่าสุด Treatment Mask Derma Essence หรือ มาสก์น้ำตบคุณหมอ ครั้งแรกของบาโนบากิที่ทำสินค้าออกมาในไลน์ของน้ำตบ ที่จะมาสร้างปรากฏการณ์แก้ปัญหาผิวตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการบำรุง พร้อมตอกย้ำความปัง หลังสร้างประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมความงามอินเตอร์ ด้วยการเข้าถือหุ้น BANOBAGI Cosmetic แบรนด์สกินแคร์ ในเครือโรงพยาบาลบาโนบากิ – โรงพยาบาลศัลยกรรมและความงาม อันดับ 1 จากประเทศเกาหลี

นางสาวยศพร สุวรรณวิเชียร กรรมการผู้จัดการบริษัท บียอนด์ บิวตี้ เทรด จำกัด เปิดเผยว่า จากมาสก์คุณหมอ และสลีปปิ้งมาสก์คุณหมอที่ประสบความสำเร็จสู่การทำยอดขายเป็นอันดับ 1 ใน Modern Trade ชั้นนำของประเทศ ล่าสุดบาโนบากิเดินหน้ารุกตลาดสร้างนิยามใหม่แห่งการดูแลผิวหน้าแบบฉบับบิวตี้เลิฟเวอร์สายเกาหลี ด้วยผลิตภัณฑ์น้ำตบเป็นครั้งแรก สูตรเฉพาะเพื่อตอบโจทย์ปัญหาผิวคนไทย ผ่านการคิดค้นและพัฒนาโดยทีมแพทย์ผิวหนัง โรงพยาบาลบาโนบากิ เพื่อเตรียมผิวทันทีหลังล้างหน้าก่อนการลงสกินแคร์ทุกขั้นตอน Treatment Mask Derma Essence หรือ มาสก์น้ำตบคุณหมอ มีด้วยกันทั้งหมด 4 สูตร 4 เนื้อสัมผัส สำหรับ 4 ปัญหาผิว ได้แก่ สีเขียว Bright & Radiance ช่วยอัพผิวเปล่งประกาย มีสารสกัดจาก Grape callus ช่วยฟื้นบำรุงผิวคล้ำเสียจากแสงแดด และ UV, สีชมพู Acneless ช่วยลดสิว ไม่ทิ้งรอย มีส่วนผสมของ Centella callus ช่วยลดการอักเสบ, สีน้ำตาล Never Aging ช่วยลดริ้วรอยให้ดูจางลงด้วยส่วนผสมของ Soybean callus ลดโอกาสการเกิดริ้วรอยใหม่ ให้ผิวกลับมาเฟิร์ม อิ่มฟู ดูอ่อนเยาว์ กระชับรูขุมขน และ สีม่วง Overall Trouble Skin ช่วยเคลียร์ผิวเสียสะสม เผยผิวใหม่ให้ฉ่ำโกลว์ แลดูสุขภาพดี

ทั้ง 4 สูตรนี้ มี “บาโนไบโอม” [BANO BiomeTM] เทคโนโลยีสารสกัดเฉพาะจากโรงพยาบาลบาโนบากิ ประเทศเกาหลี ที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนซ์เข้มข้นสูง พร้อมตรงเข้าฟื้นบำรุงลึก และจัดการต้นตอปัญหาผิวแต่ละด้าน (แต่ละสูตรมีสารสกัดบาโนไบโอมแตกต่างกันตามแต่ละปัญหาผิว) ปราศจากสารระคายเคืองผิว 20 ชนิด ไม่มีน้ำหอม ไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่มีซิลิโคน และอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่าย นอกจากนี้ยังมีแผนธุรกิจช่วงไตรมาส 3 เปิดช่องทางการขายใหม่เอาใจสายช้อป 7-11 ที่รักและใส่ใจการดูแลผิว ด้วยสินค้านวัตกรรมใหม่จากบาโนบากิ ส่งตรงจากเกาหลีถึงมือคนไทยทั่วประเทศ

สำหรับบรรยากาศงาน BANOBAGI come first อบอวลไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองแบบ Exclusive สุด ๆ มีการพูดคุย ทำความรู้จัก เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นี้กับทาง CEO และคุณหมอบันแจยง ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลบาโนบากิ ประเทศเกาหลี บินลัดฟ้ามาร่วมงานสุดพิเศษครั้งนี้โดยเฉพาะ พร้อมแชร์ทริค (ไม่) ลับสำหรับการลงน้ำตบ เพื่อการบำรุงที่ล้ำลึกยิ่งขึ้น และจัดเต็มด้วยเหล่า Blogger และ Influencer ชื่อดังของเมืองไทย เช่น SP Saypan, Noyneung makeup, Baroctar และ Khwankhong รวมถึงคู่รักสุดฮอตอย่าง เอวา ปวรวรรณ และ เนท My Mate Nate พร้อมมินิคอนเสิร์ตสุดฟินกับ NINEW เจ้าของเพลงดัง “ไม่พูดดีกว่า” มาร่วมสร้างความบันเทิงให้ในงาน

มาร่วมแก้ปัญหาผิวพร้อมปลดล็อคผิวสวยฉ่ำโกลว์ที่ให้มากกว่าคำว่าผิวกระจ่างใส กับ บาโนบากิ (BANOBAGI) แบรนด์มาสก์หน้าคุณหมอสุดฮอต ที่มาพร้อมกับสเต็ปการบำรุงผิวครบทุกขั้นตอนที่ครอบคลุม 10 ปัญหาผิวของคนไทย เริ่มต้นด้วย #มาสก์น้ำตบคุณหมอ ต่อด้วย #มาสก์คุณหมอ และจบที่ #สลีปปิ้งมาสก์คุณหมอ มีวางจำหน่ายแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในราคาปกติชิ้นละ 99 บาท ปริมาณ 20 ml มาสร้างปรากฏการณ์แก้ปัญหาผิวตั้งแต่จุดเริ่มต้นการบำรุง ได้ที่ร้าน Watsons ทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อผ่านช่องทางของแบรนด์ BBT Cosmetics ได้ที่ Shopee, Lazada, Tiktok Shop และ Line Shopping