ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

1. วัดชนะสงคราม

2. วัดบวรนิเวศวิหาร

3. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

4. วัดสระเกศ

5. วัดราชนัดดาราม

6. วัดสุทัศนเทพวราราม

7. วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

8. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

9. วัดประยุรวงศาวาส

10. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

11. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

Pay Homage to Buddha Images around Rattanakosin Old Town

The 241st Anniversary of the Foundation of Rattanakosin 21-25 April 2023

Free

Time : 9 a.m. to 6 p.m.

START >> NATION MUSEUM BANGKOK

  1. WAT CHANASONGKRAM
  2. WAT BOVORANIVESVIHARA
  3. WAT BENCHAMABOPHIT DUSITVANARAM
  4. WAT RATCHANATDARAM
  5. WAT SAKET
  6. WAT SUTHAT THEPWARARAM
  7. WAT RATCHABOPHIT SATHITMAHASIMARAM
  8. WAT RATCHAPRADIT SATHIT MARAM
  9. WAT PRAYURAWONGSAWAT
  10. WAT PHRA CHETUPKON VIMONMANGKLARAM
  11. WAT MAHATHAT YUWARATRANGSARIT

1765 สายด่วนวัฒนธรรม M-culture Hotline

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