BG เดินหน้าพลิกโฉมสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเต็มรูปแบบ  ผ่านบริการ ‘RISE with SAP’

จากซ้ายไปขวา) นายเอทูล ทูลิ กรรมการผู้จัดการ เอสเอพี อินโดไชน่า,

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน),

นายอิชิโระ ฮาระ Managing Director and SEA Leader ของ ABeam Consulting Thailand

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจี (BG) หนึ่งในองค์กรรายใหญ่ของไทย และเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำด้านธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน วัสดุก่อสร้าง กีฬา และอื่นๆ ประกาศความร่วมมือกับ เอสเอพี ประเทศไทย และ ABeam Consulting Thailand บริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) ชั้นนำระดับโลก ในการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในการเร่งเดินหน้าพลิกโฉมองค์กรครั้งใหญ่ ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวของความสำเร็จของ BG และ เอสเอพี ในฐานะพาร์ทเนอร์ที่ทำงานร่วมกันมาเป็นระยะเวลานาน โครงการของ BG ถือเป็นโครงการสำหรับการทรานส์ฟอร์มองค์กรที่ใหญ่ที่สุดโครงการหนึ่งของประเทศไทยที่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ ERP ของ เอสเอพี ผ่านบริการ ‘RISE with SAP’ ซึ่งออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตและสนับสนุนลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

จากการขยายความร่วมมือในครั้งนี้ BG พร้อมแล้วที่จะย้ายไปใช้งาน SAP S/4HANA ซอฟต์แวร์ ERP ทันสมัยที่สุดของเอสเอพี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ซึ่ง BG เลือกใช้ SAP S/4HANA private cloud edition บนคลาวด์ของ Microsoft Azure ซึ่งเป็นโซลูชันหลักที่รวมอยู่ในบริการของ RISE with SAP โดยมี ABeam Consulting Thailand เป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยในการวางระบบใหม่ทั้งหมด ‘RISE with SAP’ มีบริการต่าง ๆ แบ่งย่อยเป็นโมดูลตามความต้องการของแต่ละธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมให้องค์กร ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับธุรกิจที่สำคัญ อาทิ การเงิน การจัดหา คลังสินค้า ห่วงโซ่อุปทาน และการผลิต พร้อมรวบรวมสิ่งที่ธุรกิจต้องการไว้ในที่เดียว เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันพุ่งทะยานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลได้รวดเร็ว ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เดินหน้าสู่การเป็น Data-Driven Company ด้วยพลังคลาวด์

จากแผนการพลิกโฉมองค์กร BG มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจอัจฉริยะ (Intelligent Business Network) กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพันธมิตร ทำให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกลายเป็นส่วนสำคัญในดีเอ็นเอของ BG ด้วยโซลูชันของ เอสเอพี สามารถทำให้กระบวนการทำงานขององค์กรมีความเป็นดิจิทัลและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมต่อการเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจในอนาคต

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือของ BG เผยว่า เพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วขององค์กรและตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว BG จึงได้ตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยีที่ช่วยให้มีความยืดหยุ่น และพร้อมต่อการขยายขนาดเพื่อรองรับการเติบโต รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ Cloud, Big Data, AI และ Machine Learning มาปรับใช้ในองค์กร “เราตั้งเป้าที่จะเดินหน้าสู่การเป็น Data-Driven Company ขับเคลื่อนโดยโรงงานอัจฉริยะ(Smart factories) ที่ทำงานเชื่อมต่อกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ซึ่งเราเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีที่สามารถประมวลผลเชิงวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนคลาวด์”

BG เชื่อว่าฐานข้อมูลที่ทันสมัยและระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพบนคลาวด์นั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนโรงงานอัจฉริยะ และ BG ได้เลือกใช้บริการ ‘RISE with SAP’ โดยใช้ระบบ Cloud ERP เป็น Digital Core ในการจัดการทรัพยากรองค์กร แทนที่ SAP S/4HANA โดย BG หันมาใช้คลาวด์โซลูชันแทนเนื่องจากสามารถรองรับการทำงานขององค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและรองรับความต้องการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

เมื่อเครื่องจักร บุคลากร และข้อมูลขนาดใหญ่ ในองค์กรทำงานเชื่อมต่อกันแบบดิจิทัลเป็นระบบนิเวศเดียวกันภายใต้ SAP S/4HANA private cloud edition บนคลาวด์ของ Microsoft Azure ผ่านบริการของ เอสเอพี BG ตั้งเป้านำชุดข้อมูลต่างๆ มาใช้เพื่อคาดการณ์เทรนด์และเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ของการผลิตที่มีความชาญฉลาดและทำงานได้อัตโนมัติ “เป้าหมายของเราคือการสร้างประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และนวัตกรรม ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะทำให้เราให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและผลักดันให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน” นายศิลปรัตน์ กล่าวเสริม

การย้ายระบบ ERP Cloud มาที่ Microsoft Azure ของ BG ยังสะท้อนความร่วมมือระหว่าง เอสเอพี และผู้ให้บริการคลาวด์ระดับ Hyperscaler ที่ต่างทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า โดย เอสเอพี และไมโครซอฟท์ ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับ BG ในการใช้งานระบบดิจิทัลขององค์กรบนคลาวด์ ตลอดจนช่วยให้ BG สามารถออกแบบและจัดการระบบดิจิทัลซัพพลายเชนอัจฉริยะ เข้าถึงโซลูชัน Industry 4.0 ในระบบคลาวด์และใช้หน่วยประมวลผลบนคลาวด์ที่อยู่ใกล้กับต้นทางข้อมูลมากที่สุด เพื่อลดเวลาในการเข้าถึงข้อมูล

นายเอทูล ทูลิ กรรมการผู้จัดการ เอสเอพี อินโดไชน่า กล่าวว่า “การขยายความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัยภายใต้โครงการนี้จะช่วยให้ BG สามารถพลิกโฉมธุรกิจและขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับ BG เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถทรานส์ฟอร์มธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ ‘RISE with SAP’ อย่างเต็มที่เพื่อช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการธุรกิจและช่วยให้ BG สามารถสนับสนุนลูกค้าได้เต็มประสิทธิภาพ”

การขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

การทำ Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่การนำโซลูชันไปใช้เท่านั้น แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างองค์กรด้วยเช่นกัน ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ภายใต้โครงการนี้จะสามารถช่วยให้ BG มีความก้าวหน้าทางธุรกิจไปสู่อีกระดับ ABeam Consulting Thailand และเอสเอพี ทำงานร่วมกันมาเป็นเวลา 18 ปี รวมถึง ABeam Consulting เป็นองค์กรแรกที่เข้าร่วมโครงการ Regional Strategic Services Partner (RSSP) ของเอสเอพี ความร่วมมือที่แข็งแกร่งนี้ทำให้ทั้งคู่สามารถรองรับความต้องการของธุรกิจได้เป็นอย่างดี พร้อมช่วยขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จของ BG ในปัจจุบันและอนาคตได้

นายอิชิโระ ฮาระ Managing Director and SEA Leader ของ ABeam Consulting Thailand กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกจาก BG ให้เป็นพันธมิตรในการดำเนินงาน ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของเราในด้านนี้ รวมถึงการได้รับการยืนยันว่าเป็นองค์กรที่ได้รับ SAP certificates มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย เราจึงมีความพร้อมที่จะช่วยให้ BG ประสบความสำเร็จในเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลผ่านการใช้บริการ ‘RISE with SAP’ บนคลาวด์ โดยทีมงานของเราจะทำงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลักและมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จให้แก่ลูกค้าในฐานะ ‘Real Partner’ เพื่อ ‘Build Beyond As One’ ร่วมก้าวไปด้วยกันกับ BG ตลอดจนมอบความเชี่ยวชาญที่เรามีในการติดตั้งระบบของเอสเอพี การให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ และการสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน เพื่อให้แน่ใจว่า BG จะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและคุ้มค่าต่อการลงทุน”

สำหรับโครงการ Digital Transformation ครั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม 2566 นี้