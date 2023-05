การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี เป็นแนวทางพัฒนาเยาวชนที่ต้องการจะเป็นคนดีคนเก่ง เป็นคนมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ โดยปี 2566 นี้ การประกวดฯ ได้ดำเนินมาจนถึงรุ่นที่ 13 แล้ว

หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE ในฐานะครูใหญ่แห่งบ้าน TO BE NUMBER ONE IDOL กล่าวว่า การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ ประจำปี 2566 นี้ได้ดำเนินการมาถึงรุ่นที่ 13 โดยเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 40 คน ได้เข้าเก็บตัวและฝึกฝนพัฒนาทักษะด้านการร้อง การเต้น การแสดง จากครูผู้ฝึกสอนในบ้าน IDOL และได้เข้าแข่งขันประจำสัปดาห์มาอย่างต่อเนื่อง จนดำเนินการมาถึงการแข่งขันในรอบ 16 คนสุดท้าย เพื่อเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ และจะได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอดเยาวชนคนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOLรุ่นที่ 13 โดยมีเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบ ฝ่ายหญิง ได้แก่ TI 07 น.ส.ชมพูนุท ตันเสถียร (ฮันนี่), TI 13 น.ส.นันชพร กล่อมแก้ว (โอปอ), TI 16 น.ส.ธันย์ชนก สีโอ (ใบเฟิร์น), TI 26 น.ส.เพชรลดา พิมค์ชัย (หงส์เปา),TI 27 น.ส.ภคพร สมภาวะ (กั๊ตจัง) และ TI 39 น.ส.ฑิฆัมพร หาญคำหล้า (เคท) ฝ่ายชาย ได้แก่ TI 03 นายคชินทร์ธร ลามคำ (ชิน), TI 09 นายพีระยศ สื่อหงวน (เป๊ปเปอร์),TI 10 นายชัยวิชิต แห้วเพ็ชร (ตงตง), TI 12 นายอันดามัน สีแตง (คาเมล), TI 17 นายกฤตภาส สัตยาชัย (อัทธ), TI 19 นายธีรภัทร จ่าภา (กัปตัน), TI 22 นายธนเดช เอื้อรัตน์ศรีทอง (บาส), TI 25 นายภวินท์ เปาอินทร์ (ออสติน), TI 30 นายพีรพัฒน์ เพชรด้วง (ไอน้ำ) และ TI 33 นายชลัช ลิ่มวงศ์เสรี (แมนนี่)

ทั้งนี้การประกวดในรอบ 16 คนสุดท้ายเพื่อเฟ้นหาผู้ที่จะได้เป็นสุดยอดเยาวชนคนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOLรุ่นที่ 13 จะจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรและทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ต และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเชียร์และร่วมลุ้นว่าใครจะได้เป็นสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ซึ่งสามารถติดตามการประกวดได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) ในช่วงเวลา 20.30-23.00 น.