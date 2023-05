กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จัดโครงการเสวนา Seminar in Fair#2 ภายในงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga Asia 2023 เพื่อเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ส่งออกอาหารไทย ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-17.00 น. ห้องจูปิเตอร์ 7 และ 8 อาคารชาเลนเจอร์ อินแพ็ค เมืองทองธานี

โครงการ Seminar in Fair เป็นการจัดกิจกรรมเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการส่งออกไทย ภายในงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ จัดขึ้นโดยสถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ของไทยในการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ โดยในปี 2566 กำหนดจัดขึ้น 3 ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นในช่วงการจัดงานแสดงสินค้า Style Bangkok Fair 2023 ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก สำหรับ Seminar in Fair#2 ภายในงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga Asia 2023 เป็นการจัดครั้งที่ 2 ในรูปแบบ Onsite ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย สมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา บริษัท Zoom Video Communications จำกัด และศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic Intelligence Center: EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์

งานในครั้งนี้ รวมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ กว่า 10 ราย มาแบ่งปันความรู้ด้วยการบรรยายและเสวนาใน 9 หัวข้อ ได้แก่ “การเจาะตลาด Mainstream สหรัฐอย่างไรให้ได้ผล” โดย คุณณัฐวิณี เนตรสุวรรณ ผู้นำเข้าสินค้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ ThaiTable.com, “Future Food โอกาสทองของผู้ส่งออกไทย” โดย ผู้แทนจาก ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic Intelligence Center: EIC ) ธนาคารไทยพาณิชย์ และผู้ประกอบการส่งออก Future Food, “ครัวออร์แกนิคไทยสู่ครัวโลก” โดย ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ นายกสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทยและคุณกนก อภิรดี ประธานคณะที่ปรึกษาสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทยและอดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), “โอกาสทองของอาหารไทยในลาตินอเมริกา : Cannabis & Rice” โดย คุณชนะ คณารัตนดิลก รองประธานบริษัท Riceland จำกัด, คุณกิติชัย วงศ์เจริญสิน รองประธานบริษัท CPL Public จำกัด และ ศ.ดร.สุพจน์ หาญหนองบัว CEO บริษัท Siam Snail จำกัด, “เจาะตลาดคนรักอาหารไทยด้วย Video Conference” โดย นายพงษ์พัฒน์ เชี่ยวปัญญาทอง Mass Market บริษัท Zoom Video Communications จำกัด, “เจาะลึกตลาดอาหารในตะวันออกกลาง โอกาสใหม่ของผู้ประกอบการไทย” โดย คุณปณต บุณยะโหตระ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลางและผู้นำเข้าสินค้าอาหารไทยในตะวันออกกลาง, “จับอาหารอินทรีย์ไทยมาติดปีกบิน” โดย ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ นายกสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย, “Market Opportunities for Thai Products in Latin Zone” โดย Mr.Migue George Cruz, Chief of Commercial & Cultural Sector, Mexican Embassy, Mr. Fernando Berguno, Commercial Attache Chilean Embassy และ “แนวโน้มตลาดอาหารไทยในตลาดส่งออกใหม่” โดย นางประภา บูรณศิริ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://shorturl.asia/kEfpC ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098 9931942 (คุณกาญจนา) หรือ โทร 1169 กด 1 กด 1 ในเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารต่างๆ ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ได้ที่ www.nea.ditp.go.th, Fanpage Facebook : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ และ DITP Service Center โทร.1169 กด 1 กด 1