Bitkub Academy ร่วมกับ Circle จัดกิจกรรม “USDC Special Main Quiz” สำหรับลูกค้าเก่า ที่ Subscribe Learn to Earn Package บนเว็บไซต์ Bitkub Academy ก่อนวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 23:59 น. พร้อมมอบรางวัลสูงสุด 40 USDC ต่อบัญชี และกิจกรรม “USDC Learn to Earn” สำหรับลูกค้าใหม่ ที่ Subscribe Learn to Earn Package หลังวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 00:00 น. เป็นต้นไป พร้อมมอบรางวัลสูงสุด 10 USDC ต่อบัญชี โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและ Stablecoin ผ่าน Learning Airdrops

กิจกรรม “USDC Special Main Quiz” รับรางวัลมากสุด x4 สูงสุด 40 USDC ต่อบัญชี สำหรับลูกค้าเก่า

สำหรับลูกค้าเก่า ต้องเป็นผู้ที่ Subscribe Learn to Earn Package บนเว็บไซต์ Bitkub Academy ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 23:59 น. (เวลาประเทศไทย) โดยผู้เข้าร่วมต้องตอบคำถามในกิจกรรม “USDC Special Main Quiz” ให้ถูกต้องตามจำนวนข้อที่บริษัทฯ กำหนด จึงจะได้รับรางวัลตามสัดส่วนดังนี้

ลูกค้าที่สมัครแพ็คเกจระยะเวลา 12 เดือน ได้รับรางวัล x4 รับสูงสุด 40 USDC ลูกค้าที่สมัครแพ็คเกจระยะเวลา 6 เดือน ได้รับรางวัล x3 รับสูงสุด 30 USDC ลูกค้าที่สมัครแพ็คเกจระยะเวลา 1 เดือน ได้รับรางวัล x1.5 รับสูงสุด 15 USDC

โดยกิจกรรมสำหรับกลุ่มลูกค้าเก่า มีระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. – 23 มิถุนายน 2566 เวลา 23:59 น.

กิจกรรม “USDC Learn to Earn” รับรางวัลสูงสุด 10 USDC ต่อบัญชี สำหรับลูกค้าใหม่

สำหรับลูกค้าใหม่ ต้องเป็นผู้ที่ Subscribe Learn to Earn Package บนเว็บไซต์ Bitkub Academy หลังวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย) โดยผู้เข้าร่วมต้องตอบคำถามในกิจกรรม “USDC Learn to Earn” ให้ถูกต้องตามจำนวนข้อที่บริษัทฯ กำหนด จึงจะได้รับรางวัลตามสัดส่วนดังนี้

ตอบถูก 10 ข้อ ได้รับ 10 USDC ตอบถูก 9 ข้อ ได้รับ 9 USDC ตอบถูก 8 ข้อ ได้รับ 8 USDC

ทั้งนี้ หากตอบถูก 7 ข้อ หรือ ต่ำกว่า 7 ข้อ จะไม่ได้รับรางวัล

โดยกิจกรรมสำหรับกลุ่มลูกค้าใหม่ มีระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 16.00 น. เป็นต้นไปหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

ข้อมูล Learn to Earn บนเว็บไซต์ Bitkub Academy

เว็บไซต์โฉมใหม่ของ Bitkub Academy ที่รวบรวมองค์ความรู้แห่งโลกอนาคตที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ที่ครบครันแก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

“The New Bitkub Academy Website (Beta Version)” มีฟีเจอร์อะไรเพิ่มมาบ้าง?

Learn to Earn : ประสบการณ์การเรียนรูปแบบใหม่ ที่ไม่ใช่แค่เรียน แต่จะได้รับรางวัลพิเศษต่าง ๆ มากมาย Pop Quiz : กิจกรรมมินิควิซ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทดสอบความรู้ และรับรางวัลสุดพิเศษ Main Quiz : กิจกรรมควิซหลัก ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทดลองสอบเก็บคะเเนนไปอวดเพื่อน ๆ พร้อมแลกรับรางวัลสุดพิเศษ Connect with Bitkub NEXT : สามารถเชื่อมต่อบัญชีด้วย Bitkub NEXT ได้โดยตรง Educational Content : รวบรวมความรู้หลากหลายรูปแบบให้ทุกคนทำความเข้าใจ Shopping : มีช่องทางการสั่งซื้อที่สะดวกขึ้น จากทาง Bitkub Academy เช่น Hardware Wallet, คอร์สเรียน, ของสะสมและที่ระลึก ฯลฯ Redemption : เพื่อน ๆ สามารถสะสมคะเเนนเอาไว้เเลกของรางวัลอีกมากมาย Subscription: การเป็นสมาชิกเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ต่าง ๆ อย่างเต็มรูปแบบ

ข้อมูล Subscription Packages

Learn to Earn Subscription มีทั้งหมด 3 แพ็กเกจให้เลือก ดังนี้