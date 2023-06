คิง เพาเวอร์ สร้างความคึกคักช่วงกลางปี จัดแคมเปญ “Duty Free Sale Let Yourself Go!” ช้อปได้ไม่ต้องยั้ง ส่วนลดสุดปัง แบรนด์ดังมากมาย มอบความคุ้มค่าให้นักช้อปจาก

ทั่วทุกสารทิศด้วยทัพสินค้าดิวตี้ฟรีเซลล์ ลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – 31 กรกฎาคม 2566ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา, และภูเก็ต

คุณอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางปี แนวโน้มการท่องเที่ยวของประเทศไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีแพลนมาจับจ่ายใช้สอยและเดินทางท่องเที่ยวกันอย่างมากจากนโยบายการเปิดประเทศ ซึ่งส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในเศรษฐกิจอย่างมากและยังช่วยส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นสัญญาณที่ดีทำให้ภาคธุรกิจทั้งหลายได้จัดแคมเปญและกลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อมัดใจเหล่านักช้อปทำให้บรรยากาศการช้อปปิ้งกลับมาอีกครั้ง

คิง เพาเวอร์ ผู้นำธุรกิจดิวตี้ฟรีระดับโลกของคนไทย ตอกย้ำแนวคิด “THE POWER OF POSSIBILITIES” ชีวิตไม่หยุดค้นหาความเป็นไปได้ พร้อมแล้วที่จะเปิดรับนักเดินทางทุกท่านเข้ามาค้นหาประสบการณ์ใหม่ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักเดินทาง ทุกเพศ ทุกวัย และทุกไลฟ์สไตล์อย่างครบครัน ได้คัดสรรสิ่งใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการช้อปปิ้งในราคาสุดพิเศษ กับมหกรรมดิวตี้ฟรีเซลล์สุดยิ่งใหญ่ใน แคมเปญ “Duty Free Sale Let Yourself Go!” ช้อปได้ไม่ต้องยั้ง ส่วนลดสุดปัง แบรนด์ดังมากมาย หนึ่งในแคมเปญสำคัญช่วงกลางปี เพื่อปลุกพลังนักช้อปและนักท่องเที่ยวรองรับทุกไลฟ์สไตล์ลูกค้าที่ชอบความคุ้มค่า โดยรวบรวมสินค้าดิวตี้ฟรีแบรนด์แฟชั่นชั้นนำหลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ลดสูงสุด 50% พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ ช้อปครบทุก5,000 บาท ลุ้นรับ Gift Card มูลค่า 5,000 บาท และ รับ Gift Voucher สูงสุด 2,500 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข (ช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป รับ Gift Voucher 1,000 บาท หรือ ช้อปครบ 30,000 บาทขึ้นไป รับ Gift Voucher 2,500 บาท) รวมถึงรับทันทีกระเป๋าเดินทาง เมื่อช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป

พิเศษ! สำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ ช้อปคุ้มแบบไม่ต้องยั้งตั้งแต่วันนี้ –18 มิถุนายน 2566 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต เพียงแลกกะรัตก็ช้อปได้ไม่ต้องยั้งทั้ง WEEKDAY และ WEEKEND พร้อมรับส่วนลดสุดปังให้ทุกการช้อปปิ้งของทุกวันเป็นไปได้

WEEKDAY วันจันทร์ – พฤหัสบดี ช้อปกันสุดมัน แลกกะรัต 20 กะรัต รับคูปองส่วนลด

2,000 บาท สำหรับช้อป 10,000 บาทขึ้นไป

WEEKEND วันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ ช้อปฉ่ำใจ แลกกะรัต 30 กะรัต รับคูปองส่วนลด

3,000 บาท สำหรับช้อป 12,000 บาทขึ้นไป

นอกจากนี้ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด กับการเป็นสมาชิกใหม่ คิง เพาเวอร์ สามารถสมัครได้ง่ายๆ

ผ่าน 2 ช่องทาง ที่จุดบริการสมาชิก คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา และ LINE Official Account : @KINGPOWER พบความคุ้มค่า ดังนี้

สมัครสมาชิกใหม่ ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา, และภูเก็ต รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

– สมัครสมาชิก SCARLET และเติมเงิน 20,000 บาท รับทันทีคูปองส่วนลด 1,500 บาท 1 ใบ

– สมัครสมาชิก NAVY และเติมเงิน 1,000 บาท รับทันทีคูปองส่วนลด 500 บาท 1 ใบ

พิเศษ! เมื่อสมัครสมาชิก และช้อปครบทุก 5,000 บาท รับคูปองลุ้นรางวัล Gift Card มูลค่า 5,000 บาท เพิ่ม 1 ใบ

สมัครสมาชิกใหม่ ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, หาดใหญ่ และภูเก็ต รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

– สมัครสมาชิก SCARLET และเติมเงิน 20,000 บาท รับทันทีคูปองส่วนลด 15% 1 ใบ

– สมัครสมาชิก NAVY และเติมเงิน 1,000 บาท รับทันทีคูปองส่วนลด 10% 1 ใบ

สามารถร่วมแคมเปญ “Duty Free Sale Let Yourself Go!” ช้อปได้ไม่ต้องยั้ง ส่วนลดสุดปัง แบรนด์ดังมากมาย ตลอด 2 เดือนเต็ม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566– 31 กรกฎาคม 2566 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา และภูเก็ต โดยสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับสมาชิกก่อนช้อป เพียง Add LINE Official Account : @KINGPOWER หรือช้อปผ่านช่องทาง CALL TO SHOP เพียงโทร. 02-338-7870 และ CHAT TO SHOP เพียง Add LINE Official Account : @KP_ChatToShop