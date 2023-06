Nespresso เติมความสดชื่นให้ฤดูร้อนนี้ด้วยกาแฟลิมิเต็ด เอดิชั่นรสชาติใหม่ ‘Juicy Watermelon’ 

พร้อมหลงใหลไปกับสีสันสุดเทรนดี้ในสไตล์ California Dream

เนสเพรสโซ (Nespresso) ผู้นำด้านกาแฟแคปซูลและเครื่องชงกาแฟชนิดแคปซูลระดับพรีเมียม เริ่มต้นฤดูกาลแห่งแสงแดดอย่างอบอุ่น ด้วยแรงบันดาลใจจากการพักผ่อนในไลฟ์สไตล์แบบ California Dream นำเสนอกาแฟรสชาติหลากหลายที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นเมนูกาแฟเย็น มาพร้อมแอคเซสเซอรี่ในสีพาสเทล และสูตรเครื่องดื่มที่ดับความกระหายได้ดี ถึงเวลาแล้วที่คอกาแฟจะได้หลงใหลไปกับเสียงคลื่นพร้อมดื่มด่ำกับวันที่ยาวนานท่ามกลางความอบอุ่นในกลางแจ้ง เนสเพรสโซขอนำความสดชื่นจากแคลิฟอร์เนียมาอยู่ในกาแฟแก้วโปรดของคุณ

สำหรับคอลเลกชันซัมเมอร์ล่าสุดนี้ เนสเพรสโซนำเสนอกาแฟในกลุ่ม Barista Creations คิดค้นโดยบาริสต้าของเนสเพรสโซ ที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนบ้านเป็นคาเฟ่ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น Barista Creations for Milk ที่เหมาะกับการทำเมนูกาแฟนม, Barista Creations Flavoured แต่งกลิ่นหอมหวานคล้ายขนม และ Barista Creations Coffee Made for Ice สำหรับการดื่มแบบเย็น โดยกาแฟในซัมเมอร์คอลเลกชันจัดเป็นกลุ่มของ Made for Ice ที่เหมาะกับการเติมน้ำแข็งเพื่อเพิ่มความสดชื่น และรังสรรค์เป็นเมนูกาแฟสุดพิเศษที่บ้านได้อย่างหลากหลาย

กาแฟรสชาติใหม่ล่าสุดที่ห้ามพลาดในซัมเมอร์นี้

พบกับกาแฟรุ่น Limited Edition ที่ทำขึ้นเพื่อเมนูกาแฟเย็นกับ Juicy Watermelon Over Ice จาก VERTUO Line เมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากเอธิโอเปียและอินโดเนเซียคั่วกลาง แต่งกลิ่นแตงโมผสมผสานกับกลิ่นบางๆของแตงกวา ที่สะท้อนถึงความสนุกสนานและการผจญภัย เหมาะกับการทำเครื่องดื่มเย็นเพื่อเติมความสดชื่น

ยิ่งไปกว่านั้น รสชาติของกาแฟที่ทุกคนชื่นชอบและรอคอย ได้กลับมาอีกครั้งในซัมเมอร์นี้ ได้แก่ Coconut Flavour Over Ice ในกลุ่ม VERTUO Line และ Tropical Coconut Flavour Over Ice ในกลุ่ม Original Line กาแฟอาราบิก้าแต่งกลิ่นมะพร้าวที่เติมความหอมหวานด้วยกลิ่นของวานิลลา หากเติมนมเย็นและน้ำแข็งก็จะช่วยให้คุณรังสรรค์เมนูกาแฟแก้วโปรดยามบ่ายได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ คอกาแฟยังได้เพลิดเพลินไปกับรสชาติประจำซีซั่นที่เหมาะกับการดื่มแบบเย็น จากกาแฟแคปซูลทั้ง

2 รุ่น ได้แก่

VERTUO Line

Ice Forte : เมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากโคลอมเบียและอินโดเนเซียคั่วกลาง – เข้ม ในกลิ่นซีเรียล ไม้และเครื่องเทศ

Ice Leggero : เมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากเอธิโอเปียและอินโดเนเซียคั่วอ่อน – กลาง ในกลิ่นฟรุ๊ตตี้และซีเรียล

Original Line :

Freddo Insento : เมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากเปรูและอินโดเนเซียคั่วกลาง – เข้ม ในกลิ่นซีเรียลและไม้

Freddo Delicato : เมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากเคนย่าและอินโดเนเซียคั่วอ่อน – กลาง ในกลิ่นฟรุ๊ตตี้หอมหวาน

เดินทางเข้าสู่ฤดูร้อนด้วยแอคเซสเซอรีในสีพาสเทล และพกพาง่าย

นอกจากที่คอกาแฟสามารถรังสรรค์เมนูกาแฟสุดโปรดได้จากเครื่อง VERTUO POP รุ่นใหม่ที่สีสันสะดุดตา เหล่าคนรักกาแฟยังสามารถสนุกไปกับกลุ่มแอคเซสเซอรีประจำซีซั่นในสีพาสเทลสุดเทรนดี้ สะดวกในการพกพาและควรค่าแก่การสะสม ไม่ว่าจะเป็น Barista Recipe Glasses แก้วใสไซส์พิเศษสำหรับทำเมนูเย็น, Nomad Travel Mug สีลาเวนเดอร์, Iced Coffee Tumblr ที่เหมาะสำหรับการบรรจุเครื่องดื่มในระหว่างการเดินทาง และพร้อมให้คุณสัมผัสประสบการณ์บาริสต้าในรูปแบบเนสเพรสโซด้วยตัวเองกับ Barista Shaker รุ่น Limited Edition สีสันสวยงาม

รังสรรค์เมนูกาแฟด้วยสูตรจากเนสเพรสโซ

เนสเพรสโซนำเสนอบรรยากาศของฤดูร้อนผ่านกาแฟแก้วโปรด ด้วยสูตรสุดสร้างสรรค์ที่เหล่าคอกาแฟสามารถทำตามที่บ้านได้อย่างง่ายดาย ได้แก่ The Juicy Watermelon Fizz รสชาติของกาแฟแต่งกลิ่นแตงโมที่เข้ากันดีกับน้ำตาลธรรมชาติ เพิ่มความสดชื่นและความอร่อยยิ่งขึ้นด้วยการเติมโซดารสผลไม้ สามารถดูเมนูสูตรใหม่นี้ได้แล้วจากเว็บไซต์ nespresso.com/recipes

Nespresso ‘Californian Dream’ Summer 2023 Collection พร้อมวางจำหน่ายแล้วที่เนสเพรสโซบูติกทุกสาขา และช่องทางออนไลน์ทั้งเว็บไซต์ www.nespresso.com/th/ และ Application: Nespresso โดยสามารถติดตามข่าวสารจากเนสเพรสโซได้ที่ Facebook: Nespresso.Thailand, Instagram: @Nespresso.TH และ Line: @NespressoTH

#SummerWithNespresso #NespressoOverice #NespressoTH