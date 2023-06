ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank รุกขยายกลุ่มลูกค้าดิจิทัลแบงก์กิ้ง ชวนรับโปรโมชันพิเศษในแคมเปญ “LHB You ยิ่งโหลด ยิ่งได้” พร้อมรับดอกเบี้ยสูง 6.00% ต่อปี กับ เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล บียู แม็กซ์ เปิดบัญชีง่ายผ่านแอปพลิเคชัน ไม่ต้องไปสาขา

โปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ และลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน LHB You เมื่อดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าใช้งานครั้งแรกเลือกรับทันที e-Voucher LAZADA หรือ Swensen’s มูลค่า 50 บาท สงวนสิทธิ์จำนวน 20,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น จำกัดลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ โดยลูกค้าสามารถแลกรับคูปองได้ที่เมนูสิทธิพิเศษ ผ่านแอปพลิเคชัน LHB You ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 66 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สำหรับ Highlight Features ของแอปพลิเคชัน LHB You บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่สอดรับกับ ทุกไลฟ์สไตล์การใช้จ่าย ฝาก-ถอน-โอน หรือลงทุนแบบไหน LHB You จะดีไซน์ไลฟ์สไตล์ด้านการเงินส่วนบุคคลของลูกค้าผ่านการค้นหาตัวตนในรูปแบบของ AVATAR เพื่อสร้าง Smart Profile ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ใช้งานสะดวก แสดงรายการสินทรัพย์และทุกความเคลื่อนไหวธุรกรรมครบจบในคราวเดียว สามารถทำธุรกรรมแบบ One stop shop ไม่ต้องไปสาขา ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางการเงินที่สมาร์ทกว่าเดิม และเป็นตัวเองได้มากขึ้น

จุดเด่นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล บียู แม็กซ์ (B-You Max Digital Savings) รับดอกเบี้ยสูงสุด 6.00% ต่อปี และสิทธิพิเศษรับบัตรเดบิตพร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรตลอดการใช้งาน ฝากเงินขั้นต่ำเพียง 2,000 บาท เปิดบัญชีง่ายๆ สะดวกและปลอดภัย ผ่านแอปพลิเคชัน LHB You เปิดบัญชีตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล บียู แม็กซ์ ดังนี้

เงินฝากไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี

เงินฝากส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี

ลูกค้าที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LHB You ได้ทาง App Store สำหรับ iOS เวอร์ชัน 11.0 ขึ้นไป และทาง Google Play Store สำหรับ Android เวอร์ชัน 6.0 ขึ้นไป ศึกษารายละเอียดแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่ www.lhbank.co.th หรือ LH Bank ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร.1327