CEL Trading เปิดตัว VIDVIE แบรนด์สินค้า Gadget สุดล้ำ จากฮ่องกง พร้อมวางจำหน่ายใน Brand shop แห่งแรกในประเทศไทย

บริษัท ซีอีแอล เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภท

ได้เปิดตัว VIDVIE แบรนด์สินค้าจากฮ่องกง ที่โดดเด่นในสินค้า gadget สุดล้ำดีไซน์สวยงาม ซึ่งถือครองลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ทางแบรนด์ VIDVIE ได้มีการจัดงาน GRAND OPENING VIDVIE THE FIRST BRANDED STORE IN THAILAND ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา ถือเป็นครั้งแรกของการเปิด Shop store ในประเทศไทย โดยในงานนี้นอกจากจะเป็นการขนกองทัพสินค้า Lifestyle Gadget และ Smartphone Accessories มาโชว์ฟังก์ชันและดีไซน์ภายใน Brand shop กันแบบจุใจ ยังได้เชิญศิลปินคู่จิ้นที่เป็นกระแสแรงในตอนนี้อย่าง คอปเตอร์-นันทพงศ์ และ เสือ-กฤษณะพงศ์ จากซีรีส์ LA PLUIE THE SERIES มาร่วมเป็น Special guest พูดคุยกันแบบสุดฟิน ภายใต้บรรยากาศการเปิดตัวสินค้าอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง สอดคล้องกับตัวตนของสินค้าที่มุ่งเน้นถึงความลงตัว มีสไตล์โดดเด่นและเข้าถึงในทุกช่วงวัย

ศุภกิตติ์ งามวสุศิริ กรรมการผู้จัดการ ซีอีแอล เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “ โจทย์สำคัญของแบรนด์ VIDVIE ในการเข้ามาทำการตลาดในไทยคือ การมุ่งเน้นให้เห็นว่าสินค้าที่มีคุณภาพสามารถจับต้องได้ในราคาที่เอื้อมถึงและเหมาะสม โดยต้องมาพร้อมกับบริการหลังการขายที่น่าประทับใจ ซึ่งมั่นใจเป็นอย่างมากว่าหากใครได้ลองสัมผัสสินค้าของ VIDVIE จะต้องประทับใจเพราะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหรือฟังก์ชันก็ผ่านการพัฒนาสินค้ามาอย่างลงตัว”

ด้าน ศุภณัฐ จิตร์สุภาพ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ ได้เปิดเผยว่า “การเปิด Brand shop แห่งแรกที่เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา เป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับลูกค้าที่จะสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างเต็มที่ เพราะเราตั้งใจให้เป็น Experience Store Concept – Touchable ซึ่งสินค้าทุกชิ้น ทุกประเภทใน Brand shop แห่งนี้สามารถทดลองได้ด้วยตัวเองแบบเต็มที่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาช่วยเลือกซื้อสินค้าให้ความมั่นใจในการซื้อสินค้า และยังรับประกันสินค้าให้ 1 ปี ซึ่งถือว่าเป็นการบริการที่ทาง VIDVIE ตั้งใจจะมอบให้ลูกค้าทุกท่าน”

ซึ่งสำหรับสินค้าที่เป็น highlight ของแบรนด์ VIDVIE ที่มีความโดดเด่นเป็น Gadget ที่น่าจับตาในตอนนี้คือ หูฟัง TWS รุ่น BT868 เป็นหูฟังที่มีดีไซน์สุดล้ำมาด้วย การสไลด์เปิด ปิดแบบมีเสียงมาพร้อมเสียงอันคมชัดและถูกออกแบบมาเพื่อเอาใจคนที่ชื่นชอบการเล่นเกมส์โดยเฉพาะ

สำหรับแบรนด์ VIDVIE นอกจากจะมี brand shop แห่งแรกที่ชั้น 5 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซ่า บางนา แล้ว ยังมี partner วางจำหน่ายสินค้าทั้งใน IT City , The Power ในเครือของ HomePro และ Mega home, Power Buy, TOPS, Family Mart, อมรอิเล็กทรอนิกส์, TG FONE และยังมีช่องทางออนไลน์ทุก Platform อย่าง Shopee, Tiktok Shop, Central Online, [email protected], Clickzy เพื่ออำนวยความสะดวกสบายสำหรับลูกค้าทุกท่าน และเพื่อให้ทุกท่านมาสัมผัสกับสินค้าได้อย่างเต็มที่