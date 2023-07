Ultraformer iii

Ultraformer III คืออะไร ? ทำไมถึงมีการโฆษณาว่าช่วยยกกระชับหน้าให้เด็กลงได้ โดยไม่ต้องผ่าตัด สรุปแล้วทำได้จริงไหม ? มีขั้นตอนอย่างไร ? ใช่ Hifu หรือไม่ ? หมอมีข้อมูลเกี่ยวกับการทำ Ultraformer III มาแนะนำครับ เพื่อเป็นข้อมูลและหนึ่งทางเลือก สำหรับผู้ที่ต้องการคงความอ่อนเยาว์ของใบหน้าให้อยู่ได้นานขึ้น

Ultraformer iii คืออะไร ?

Ultraformer III หนึ่งในยี่ห้อเครื่อง Hifu (High Intensity Focused Ultrasound) ที่มีหลักการทำงานด้วยการปล่อยพลังงานคลื่นเสียงอัลตราซาวนด์ ลงไปจนถึงผิวชั้นเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อ หรือ SMAS (Superficial Muscular Aponeurotic System) ซึ่งเป็นชั้นเดียวกับการผ่าตัดศัลยกรรมดึงหน้า

เมื่อพลังงานถูกยิงลงไปยังชั้นใต้ผิวหนังจะทำให้เกิดความร้อน เนื้อเยื่อจึงมีการหดตัวและทำให้ผิวชั้นบนยกกระชับขึ้น โดยไม่ต้องผ่าตัดครับ

Ultraformer III ถือเป็นเครื่องมือยกกระชับที่มีประสิทธิภาพ เกรดสูงเป็นเครื่องรุ่นที่ดีที่สุดรองจาก Ulthera ถูกพัฒนาขึ้นโดย Classys Inc. ประเทศเกาหลี ซึ่งได้ใช้นวัตกรรม MMFU หรือ Micro & Macro Focused Ultrasound ในการปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงอย่างตรงจุด และส่งพลังงานได้ถึงผิวหนังชั้น SMAS อย่างแม่นยำ

Hifu คืออะไร ? ทำไม ? Hifu Ultraformer III ยิ่งทำต่อเนื่องยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

Ultraformer iii ช่วยอะไรได้บ้าง ?

Hifu Ultraformer III จึงถูกออกแบบมาให้สามารถกระตุ้น Collagen ได้ในทุกชั้นของผิว เกิดการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ หลัก ๆ คือเซลล์ Fibroblasts โดยเนื้อเยื่อที่สร้างใหม่นี้จะแน่นและกระชับกว่าเดิม

ช่วยทำให้ผิวยกกระชับ รูขุมขนดีขึ้น

ช่วยแก้ปัญหาความหย่อนคล้อยของผิว

ช่วยให้ผิวเนียนนุ่มขึ้น หน้าเรียบเนียนใสและอ่อนเยาว์

ช่วยลดปัญหาชั้นไขมันใต้คาง ลดเหนียง ลดคาง 2 ชั้น

นอกจากนี้ Ultraformer III ยังช่วยลดริ้วรอยได้ทั้ง ใบหน้า เหนียง ลำคอ รวมถึงรูปร่าง เช่น

ช่วยแก้ไขปัญหาริ้วรอยบนผิวหน้า และรอบดวงตา

ช่วยแก้ปัญหาหนังตาตก ทำให้คิ้วยกขึ้น ดวงตาโต

ช่วยแก้ปัญหาร่องมุมปาก และลดร่องแก้มลึก

ช่วยยกกระชับผิว บริเวณเอว หน้าท้อง สะโพก ต้นแขน ต้นขา ท้องแขน

ที่สำคัญคือยังช่วยป้องกันความหย่อนคล้อยของผิวในอนาคตได้ครับ โดยหลังทำ Ultraformer III จะเห็นผลเต็มที่ในช่วงระยะ 2-3 เดือนครับ

จุดเด่นของ Ultraformer iii

1. HIFU: Ultraformer III ใช้เทคโนโลยีอัลตราซาวด์ที่มีความเข้มข้นสูง จึงสามารถส่งพลังงานไปยังชั้นผิวหนังเป้าหมายอย่างแม่นยำ มีความปลอดภัยต่อผิวสูง ไม่ทำร้ายผิวหนังบริเวณชั้นนอก ทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใหม่ ผิวจึงกระชับ และอ่อนเยาว์ได้อย่างเห็นผล

2. HIFU: Ultraformer III มีหัวยิงหลายหัว แพทย์สามารถเลือกหัวยิงที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับปัญหาผิวในแต่ละระดับความลึกของชั้นผิว โดยจุดที่ยิงแล้วเห็นผลชัดเจนแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ใบหน้า เหนียง คอ ร่องมุมปาก ร่องแก้ม พวงแก้ม ใต้ตา หน้าผาก เปลือกตาบน และกรอบหน้า

ร่างกาย ต้นแขน ต้นขา เอว หน้าท้อง และสะโพก

ในส่วนของหัวยิง Ultraformer III มีให้แพทย์เลือกใช้ ดังนี้

หัวยิงความลึก 1.5-2.0 mm ใช้กับผิวชั้นบน (Upper Dermis) ช่วยเรื่องริ้วรอย เช่น ลดริ้วรอย รอบดวงตา หว่างคิ้ว หน้าผาก

หัวยิงความลึก 3.0 mm ใช้กับผิวชั้นกลาง (Lower Dermis) ช่วยลดไขมันและเซลลูไลท์ กระชับใบหน้า กระตุ้นคอลลาเจนบริเวณแก้ม

หัวยิงความลึก 4.5 mm ใช้กับผิวชั้น SMAS (Superficial Muscular Aponeurotic System) ซึ่งเป็นชั้นเดียวกับที่ศัลยแพทย์ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมยกกระชับหรือผ่าตัดดึงหน้าให้กระชับ เช่น ยกแก้ม เก็บกรอบหน้า ลดร่องแก้ม เหนียง

นอกจากนี้ยังมีหัวยิงพิเศษ Cherry Pink ความลึก 2.0 mm ด้วย Technology MF2 Macro Focus Ultrasound ช่วยกระตุ้นคอลลาเจน ลดริ้วรอยทั่วใบหน้า ยกคิ้ว ยกหนังตาตก แก้ปัญหาร่องแก้ม ให้พลังงานสะสมได้สูงถึง 8 เท่า

หลังทำได้ผลลัพธ์ดียิ่งขึ้น เห็นผลเร็ว เจ็บน้อยลง และยังมีการปรับรูปทรง narrow shape เล็ก เรียว บาง ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นครับ โดยหัวยิงพิเศษ Cherry Pink จะสามารถใช้ได้กับเฉพาะเครื่อง Ultraformer III ( MMFU ) เท่านั้น

3. HIFU: Ultraformer III เป็นเครื่องมือยกกระชับผิวหน้า ดึงหน้า ที่ไม่ทำให้เกิดบาดแผล ไม่มีรอยแดงช้ำ หรือเสียเลือด ทำให้หลังทำคนไข้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ไม่ต้องเสียเวลาพักฟื้น หรือเสียเวลางาน ต่างจากการผ่าตัดดึงหน้าแบบเดิม ๆ

4. HIFU: Ultraformer III ทำได้บ่อยครั้งและหลังการทำ Hifu ยังสามารถทำการรักษาอย่างอื่นอีกได้ เช่น ร้อยไหม โบท็อก หรือฟิลเลอร์

Ultraformer มีกี่รุ่น ?

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า เครื่อง hifu ก็มีหลายเกรดครับ โดยยี่ห้อที่ดีที่สุดคือ Ulthera SPT รองลงมาคือ Ultraformer ซึ่งมีรุ่นที่มีชื่อคล้าย ๆ 3 รุ่นคือ

Ultraformer III ( MMFU ) เป็นรุ่นที่ดีที่สุดถือเป็นรุ่น Full Option สามารถยกกระชับได้ทั้งบริเวณ ใบหน้า (Face) และ ลำตัว (Body) มีระบบการทำงานหัวพิเศษ Cherry Pink (MF2) ซึ่งพลังงานสูงกว่าเดิมถึง 8 เท่า จึงทำให้มีคุณภาพในการยกกระชับ สลายไขมัน และสร้างคอลลาเจนที่มากกว่าครับ มีความปลอดภัยสูง เป็นที่ยอมรับถึงประสิทธิภาพในการรักษามากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

Ultraformer III ( Light ) เป็นรุ่นที่หน้าตาเครื่องโดยรวมคล้ายกับ Ultraformer III (MMFU) บนตัวเครื่องจะมีคำว่า Light ติดอยู่ครับ มีระบบการทำงานที่ไม่ครอบคลุมเท่า Ultraformer III (MMFU) สามารถยกกระชับผิวได้โดยทั่วไป (Normal mode) และไม่สามารถยกกระชับบริเวณลำตัวได้ หลังทำคงผลลัพธ์ได้สั้นกว่า

Ultraformer ( MPT ) เป็นรุ่นที่หน้าตาเครื่องต่างไปจาก 2 รุ่นก่อนหน้านี้ ด้านประสิทธิภาพการทำงานจะคล้ายกับ Ultraformer III (MMFU) ครับ มีให้เลือกใช้หลายหัว

นอกจากนี้ยังมี Hifu ยี่ห้ออื่น ๆ เช่น exilis, smazlift, sygmalif ไปจนถึง Hifu เกรดต่ำลงไป การส่งค่าพลังงานจะไม่คงที่เหมือนเครื่องที่ได้มาตรฐาน และมีความเสี่ยงที่จะทำให้ผิวไหม้ได้ครับ

ใครบ้างเหมาะทำ Ultraformer iii ?

ผู้ที่มีปัญหาผิวหนังใบหน้าและลำคอหย่อนคล้อย ขาดความกระชับ

ผู้ที่มีริ้วรอยน้อย ๆ ร่องใต้ตาร่องแก้มไม่ลึกมาก

ผู้ที่ต้องการกระชับผิวด้วยวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ฉีด

ผู้ที่กลัวการผ่าตัด ไม่ต้องการให้มีแผล

ผู้ที่ไม่มีเวลาพักฟื้น หลังทำใช้หน้าได้เลย

เริ่มต้นทำ Ultraformer iii ครั้งแรก

หากต้องการคงความอ่อนเยาว์อยู่เสมอ สามารถเริ่มทำ HIFU Ultraformer III ครั้งแรกได้ตั้งแต่อายุยังน้อยครับ เมื่อเราอายุเกิน 20 ปี ใบหน้าของทุกคนกว่า 90% จะเริ่มหย่อนลงครับ เพราะ Elastin เริ่มยืดออก จากใบหน้าที่ผิวตึง ๆ จะเริ่มมีร่องใต้ตา ร่องแก้ม และถ้าปล่อยให้ยืดออกเรื่อย ๆ ผิวหน้าจะเริ่มหย่อนลงมากขึ้นตามกาลเวลา หากต้องการยกกระชับผิวให้คงอยู่ได้นาน เราควรทำให้ใบหน้าของเรากระชับอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่อายุน้อย ๆ ครับ

การทำ Ultraformer iii เจ็บไหม ?

หลาย ๆ คนอาจมีข้อสงสัย ทําไฮฟู่ ultraformer iii เจ็บไหม ? เพราะบอกว่าให้ผลลัพธ์คล้าย ๆ การผ่าตัดดึงหน้า จึงกังวลว่าในขั้นตอนการทำจะต้องเจ็บตัวมาก ๆ แต่จริง ๆ ขณะทำ Hifu ultraformer iii ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดครับ เพราะในขั้นตอนการทำ มีการแปะยาชา เพื่อบรรเทาอาการเจ็บ รวมในช่วงแรกที่ทำจะใช้พลังงานไม่สูงมาก เพื่อให้คนไข้ปรับตัว จากนั้นถึงจะเพิ่มพลังงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่วางแผนไว้ ซึ่งในระหว่างนี้สามารถปรับลดพลังงานได้ตามความสามารถของคนไข้ครับ

ทั้งนี้การทำ Hifu ที่ได้ประสิทธิภาพนั้น ขณะทำต้องมีความรู้สึกปวด ๆ ตึงๆ บริเวณใต้ชั้นผิวแต่จะไม่แสบร้อน แสดงถึงการยิงคลื่นเสียงเข้าถึงชั้นเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อ (SMAS) เพื่อความยกกระชับ

ส่วนอาการหลังทำ hifu คือบวมเล็กน้อยก่อนจะค่อย ๆ ยุบบวมไปเองครับ ผลการทำ Hifu Macrofocus อยู่ได้ 6 เดือน และสามารถมีระยะเวลาถึง 1 ปี แต่ต้องแลกมาด้วยความเจ็บที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม Hifu/Ulthera SPT จึงมักมีคำกล่าวว่า ยิ่งเจ็บ ยิ่งสวย

รีวิวก่อน-หลังทำ ultraformer iii

การทำ Ultraformer III เป็นที่นิยมในผู้ที่มีปัญหาผิวหน้าเริ่มหย่อนคล้อย มีริ้วรอยเล็กน้อย หลังสามารถใช้หน้าได้ทันที ใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

การดูแลรักษาหลังทำ ultraformer iii

หลังทำ Ultraformer III ในบางรายอาจมี อาการบวม ซึ่งเป็นอาการปกติสามารถเกิดขึ้นได้ และจะหายไปได้เองภายใน 1-2 ชั่วโมงครับ สามารถทาครีมบำรุงผิวหน้าได้ตามปกติ โดยไม่ต้องพักฟื้น เพื่อผลลัพธ์ที่ดี ควรดูแลตัวเองร่วมด้วย ดังนี้

หลีกเลี่ยงการออกแดดกลางแจ้ง 1-2 สัปดาห์ เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูของคอลลาเจนใต้ผิว แนะนำให้ทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูง ๆ เสริมจากเดิมเพื่อป้องกันแสงแดด

หากมีอาการเมื่อยหรือตึงผิว สามารถรับประทานยาแก้ปวดได้

ไม่ควรนวดหรือถูใบหน้าแรง ๆ

เลี่ยงการสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเป็นการทำลายการสร้างคอลลาเจนที่ชั้นใต้ผิวหนัง

Ultraformer iii ราคาเท่าไหร่ ?

ราคาการทำ Ultraformer III ในแต่ละตำแหน่งอาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับจำนวนไลน์ที่ใช้ครับ โดยเฉลี่ยหากต้องการลดแก้ม หรือเหนียงจะใช้การยิงประมาณ 300 Line ราคาอยู่ที่ 9,900 บาทครับ ในกรณีพบราคาต่ำกว่านี้ต้องเช็กให้ดีครับว่า เป็นเครื่อง Ultraformer III หรือไม่

เลือกทำ ultraformer iii ที่ไหนดี ?

หากสนใจทำ Ultraformer III ยกระชับปรับรูปหน้าได้อย่างเห็นผล สิ่งสำคัญคือต้องมั่นใจว่าคลินิกที่สนใจใช้เครื่อง Ultraformer III ของแท้ได้มาตรฐาน

รวมถึงผู้ทำต้องใช้เครื่องเป็นและผ่านการอบรม Ultraformer III The Advantage Technique for Lifting and Fat Reduction เพื่อสามารถทำการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัยครับ โดยอาจพิจารณาเลือกคลินิกดังนี้

คลินิกต้องมีใบอนุญาตประกอบการให้ประกอบการจากกระทรวงสาธารณสุข ติดไว้ในบริเวณที่ที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจน

ด้านหน้าคลินิกต้องมีแผ่นป้ายขนาดใหญ่แสดงชื่อคลินิก ประเภท และลักษณะการให้บริการ รวมถึงเลขที่ใบอนุญาต 11 หลัก

มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องทำ Ultraformer III อย่างชัดเจน รวมถึงมีริวิวจากผู้เคยเข้ารับบริการจริง

สถานที่ตั้งของคลินิกต้องสังเกตเห็นได้ง่าย เดินทางสะดวก มีที่จอดรถรองรับ และมีสาขาครอบคลุม

มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย บรรยากาศภายในคลินิกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

สรุป

Ultraformer III คือ เครื่องมือยกกระชับผิวหย่อนคล้อย ลดริ้วรอย ปรับรูปหน้าเรียว ลดเหนียง กระตุ้นคอลลาเจน ช่วยให้หน้าเด็กดูอ่อนเยาว์ ผิวจะยกกระชับขึ้น ได้อย่างปลอดภัย และเห็นผล แต่ก่อนจะตัดสินใจทำที่ไหนต้องมั่นใจว่า ใช้เครื่อง Ultraformer IIl ถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาผิวได้ตรงจุดครับ