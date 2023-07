เจบีพี – ไทวัสดุ ผสานกำลังรักษ์โลก พร้อมจำหน่ายสีรีไซเคิล “JBP Good Paint Re-Acrylic” ที่ไทวัสดุทั่วประเทศ

บริษัท เจ.บี.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด บริษัทสีของคนไทย ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสีชั้นนำของประเทศ นำโดย นายศราวุฒิ รัชนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด สานต่อความร่วมมือกับบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล และพันธมิตร ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่ง “JBP Good Paint Re-Acrylic” สีรีไซเคิลร่วมมือเจ้าแรกในประเทศไทย พร้อมวางจำหน่ายแล้วที่ ไทวัสดุทุกสาขาทั่วประเทศ ตอกย้ำภาพผู้นำการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

นายศราวุฒิ รัชนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด กล่าวว่า “เจบีพี ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน ผ่านการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไปสู่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ “JBP Good Paint Re-Acrylic” สีรีไซเคิลร่วมมือเจ้าแรกในประเทศไทย ที่ทั้งสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผ่านกระบวนการรีไซเคิล จากการผนึกกำลังความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร ในโครงการ One World: One Future Together ที่มีเป้าหมายเดียวกันในการร่วมกันทำสิ่งดี ๆ เพื่อโลกใบนี้ โดยหนึ่งในพันธมิตรสำคัญอย่าง ไทวัสดุ ได้ให้การสนับสนุนเจบีพี ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้สีที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง”

นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ไทวัสดุ ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบคุณค่าเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยพร้อมให้การสนับสนุนเจบีพี ในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างสีรีไซเคิล JBP Good Paint Re-Acrylic ผ่านร้านไทวัสดุทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือกันขององค์กรชั้นนำของประเทศ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

ผลิตภัณฑ์สีรีไซเคิลร่วมมือ JBP Good Paint Re-Acrylic เกิดจากการร่วมมือของ 4 พันธมิตรหลักในโครงการ One World: One Future Together ได้แก่ บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด, บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด, บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), และ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ที่มีจุดยืนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจในการรับผิดชอบปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความยั่งยืนของโลกใบนี้ โดยคุณสมบัติของสีได้ออกแบบมาให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับสีทาอาคารทั่วไปที่ผลิตมาจากวัตถุดิบใหม่ โดยผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2321-2564 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ และมาตรฐานฉลากเขียว (Green Label) เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่า สีรีไซเคิลร่วมมือ JBP Good Paint Re-Acrylic เป็นสีทาภายในที่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะดีเยี่ยม ทาพื้นที่ได้มาก ทนทานต่อการเช็ดล้าง ปลอดภัยจากสารระเหยที่เป็นพิษ เป็นการนำสีได้รับคืนที่เสื่อมสภาพหรือเหลือจากกระบวนการผลิต เข้าสู่กระบวนการและนำมาผลิตเป็นสีใหม่ ตัวถังสียังผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100% ตอบโจทย์การจัดการทรัพยากรภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน ทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(GHG) ลดการเกิดของเสีย ลดการเกิดขยะพลาสติก และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสำหรับกระบวนการผลิตสีใหม่อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์สีรีไซเคิลร่วมมือ JBP Good Paint Re-Acrylic นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญของความร่วมมือระหว่างพันธมิตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จอีกขั้นของโครงการ One World : One Future Together โดยหลังจากนี้ทุกพันธมิตร ยังมีแผนในการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสีทาอาคารเพื่อความยั่งยืน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ออกสู่ท้องตลาดในอนาคต เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และยกระดับคุณภาพชีวิต ให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มสีทาอาคารเพื่อความยั่งยืนที่กำลังจะเปิดตัวตามมา เป็นสีทาอาคารสำหรับภายใน ที่ปลอดภัยด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ (Plant Based) มีความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ที่จะสามารถเข้ามาตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า และยังเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ ที่ไทวัสดุทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ สอบถามข้อมูลการจัดจำหน่ายเพิ่มเติมได้ที่ ไทวัสดุทุกสาขาทั่วประเทศ หรือช่องทางออนไลน์ www.thaiwatsadu.com Facebook Fanpage: Thai Watsadu และ ไลน์ไอดี @Thaiwatsadu หรือ โทร 1308

