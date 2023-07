เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โอกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้บริหารโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเยาวชน วัยรุ่น และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ที่มียุทธศาสตร์การดำเนินงานที่ชัดเจน ต่อเนื่อง และมีเครือข่ายทั่วประเทศ เป็นโครงการที่มีความโดดเด่นด้านการบูรณาการงานของภาคส่วนต่างๆเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย และดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ มีความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม โดยไม่พึ่งพายาเสพติด และสร้างเยาวชนต้นแบบเก่งและดี เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนอื่น ๆ

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE เกิดจากแนวพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เรื่องการใช้กลยุทธ์การประกวดผลงาน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนางานสู่คุณภาพและความยั่งยืนของโครงการ โดย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้รับสนองพระดำริร่วมกันจัดประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE เป็นประจำทุกปี ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2566 ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 21 มีจังหวัด อำเภอ เขตกรุงเทพมหานคร และชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมนำเสนอผลงานและร่วมจัดแสดงนิทรรศการ จำนวนทั้งสิ้น 596 แห่ง กิจกรรมในงานมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นปีแรกที่ปรับเกณฑ์ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพสำหรับการประกวดผลงาน เพื่อให้สามารถวัดผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

โอกาสนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้บริหารโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น จำนวน 9 รางวัล ได้แก่ 1.นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 2.นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 3.นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 4.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 5.นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 6.นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

7.นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 8.นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และ 9.นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเชิญชวนผู้บริหารและผู้เข้าประกวดทุกคน น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ทรงเป็นศูนย์รวมก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์