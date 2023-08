กูร์เมต์ มาร์เก็ต ร่วมกับ สถานทูตแคนาดา จัดงาน “Taste Of Canada 2023” ชวนช้อปหลากหลายความอร่อย ส่งตรงจากประเทศแคนาดา

ตอกย้ำความเป็นที่สุดของพรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตมาตรฐานระดับโลก กูร์เมต์ มาร์เก็ต โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ สถานทูตแคนาดา จัดงาน “Taste Of Canada 2023” ชวนสัมผัสอรรถรสแห่งความอร่อย กับผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบสดใหม่ คุณภาพดีจากธรรมชาติ รสชาติดีที่สุดประจำฤดูกาล ส่งตรงจากประเทศแคนาดา ครั้งแรกสำหรับคนรักช็อคโกแลตกับ The Art of Chocolate Tasting งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 – 14 สิงหาคม 2566 ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

คุณศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “งาน Taste Of Canada 2023 เป็นงานที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร และวัตถุดิบสดใหม่ที่ขึ้นชื่อว่าคุณภาพดีจากธรรมชาติ ส่งตรงจากประเทศแคนาดาให้ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสความอร่อยแบบออริจินัล สวรรค์สำหรับคนรักช็อกโกแลตต้องไม่พลาดกับ คานทู ดาร์กช็อกโกแลต ครั้งแรกของช็อกโกแลตสัญชาติแคนาดา การันตีความอร่อยจากรางวัลการแข่งขันคราฟช็อกโกแลตระดับโลก 5 ปีซ้อน มาให้ได้ลิ้มรสถึง 8 รสชาติแห่งความอร่อย พิเศษ!! สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม “The Art of Chocolate Tasting” ยกระดับวัฒนธรรมช็อกโกแลต กับศิลปะแห่งการชิมช็อกโกแลต พร้อมเรียนรู้วิธีการประเมินรสชาติ เนื้อสัมผัส กลิ่น และลักษณะรูปลักษณ์ของช็อกโกแลต โดยจัดขึ้นทุกวันศุกร์- วันอาทิตย์ เวลา 14.30 – 15.00 น. ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

นอกจากนี้ยังพบกับสินค้าไฮไลท์ครบครันทั้งคาวหวานอีกมากมาย อาทิ เชอร์รี่ทอง รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย เนื้อนิ่มกว่าเชอร์รี่แดง สีเหลืองอมส้มปนชมพู, ควีนัว ควีนัวสีขาว ปลูกในประเทศแคนาดา 100% อุดมไปด้วยโปรตีน ซิงค์ และไฟเบอร์ และเป็นสินค้า NON GMO ปราศจากสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้, ไอซ์เบริ์ก น้ำดื่มบริสุทธิ์จากธรรมชาติ 100% ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ต้นกำเนิดจากภูเขาน้ำแข็งที่มีอายุระหว่าง 10,000 – 15,000 ปี บรรจุขวดภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาคุณภาพน้ำตามธรรมชาติให้ยังคงสะอาด บริสุทธิ์ และปราศจากสิ่งปนเปื้อน, เนื้อปลาแซลมอนซ็อกอายแล่ ปลาแซลมอนแปซิฟิกที่มีสีแดงจัดมาจาก Barkley Sound ซึ่งตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของประเทศแคนาดา, หอยนางรมสด Maison BeauSoleil จากใต้ธารน้ำแข็ง ทางชายฝั่งตะวันออก ที่มีเนื้อแน่น รสชาดหวานและหอมกลิ่นฮาเซลนัทจางๆ ล็อบสเตอร์ต้มแช่แข็ง มาจากฟาร์มล็อบสเตอร์ที่ดีที่สุดในโลกและได้รับความนิยมจากนักชิมทั่วโลก, เนื้อปลาอลาสก้าแบล็คค็อด ได้รับการขนานนามว่าเป็นปลาอลาสก้ามีรสชาติดีที่สุด เนื้อนุ่ม มีสีขาวเหมือนหิมะ และรสชาติหวาน, เชอร์รี่แดง จากมลรัฐ British Columbia ที่มีชื่อเสียง รสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อแน่น กรอบ อร่อย สีแดงเข้ม, บลูเบอร์รี่ หวานอมเปรี้ยว ฉ่ำน้ำ มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ สีน้ำเงินเข้ม, เทอคีฮิลเมเปิลไซรัป โอวัลเลย์ เมเปิลไซรัปผลิตภัณฑ์อันดับ 1 ของแคนาดา รสชาติอร่อย ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ลดปริมาณโคเลสเตอรอล และหลากหลายสินค้าขึ้นชื่ออื่นอีกมากมาย”

ร่วมสัมผัสรสชาติความอร่อยสไตล์อาหารแคนาเดียนได้ในงาน “Taste Of Canada 2023” ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 – 14 สิงหาคม 2566 ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พร้อมบริการจัดส่งถึงบ้าน เมื่อสั่งผ่านบริการ Call To Order หรือ ช้อปออนไลน์ ที่ www.GourmetMarketThailand.com หรือสามารถติดตามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Gourmet Market Thailand