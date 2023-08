ลอรีอัล ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญวันแม่ไอเดียใหม่“NOTHING CAN REPLACE MUM” ชวนเพื่อนพนักงานมาสร้างพลังให้เหล่าคุณแม่ ผู้เป็นได้ทุกเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนลูก

9 สิงหาคม 2566, กรุงเทพฯ – ลอรีอัล ประเทศไทย (L’Oréal Thailand) บริษัทความงามและผู้นำด้านบิวตี้เทคของโลก ร่วมเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 นี้ ด้วยการเปิดตัวแคมเปญออนไลน์ไอเดียเก๋ ชวนเพื่อนพนักงานที่เป็นคุณแม่และลูกๆ มารับบทนางแบบและนายแบบเฉพาะกิจ ถ่ายทอดเรื่องราวน่ารักๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกคน

“NOTHING CAN REPLACE MUM” เกิดจากแรงบันดาลใจในการทำงานและใช้ชีวิตท่ามกลางเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Generative AI, Cloud Storage, Chat Bot หรือ Search Engine ที่ค่อยๆ เข้ามาแทนที่มนุษย์ ในฐานะผู้นำโลกความงามที่ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งหมายในการ “สร้างความงามที่ขับเคลื่อนโลก” (Create the beauty that moves the world) ลอรีอัล กรุ๊ป เล็งเห็นถึงพลังในการขับเคลื่อนสังคมของผู้หญิง โดยได้ผลักดันโครงการต่างๆ เพื่อสร้างพลังและโอกาสให้ผู้หญิงมากมายทั่วโลกมาโดยตลอด อาทิ “ทุนวิจัยลอรีอัล เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) โครงการ Writer Her Future โดยแบรนด์ลังโคม หรือโครงการ Abuse is Not Love โดยอีฟส์ แซงต์ โลร็องต์ โบเต้

สำหรับแคมเปญ Nothing Can Replace Mum นี้ มีเป้าหมายเพื่อเป็นพลังและแรงบันดาลใจเล็กๆ เพื่อให้คุณแม่ทุกคน ได้ตระหนักศักยภาพที่มาก่อนกาลนี้ของแม่ ซึ่งไม่มีเทคโนโลยีใดมาแทนที่ได้ โดยถ่ายทอดโมเม้นต์น่ารักๆ ระหว่างแม่และลูก ที่หลายๆ ครอบครัวเคยสัมผัส สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถพิเศษของแม่ เชื่อมโยงเข้ากับเทคโนโลยีสุดล้ำอย่างคาดไม่ถึง ทั้ง Generative AI, Clous Storage, Chat Bot หรือ Search Engine

พนักงานที่เป็นคุณแม่ที่ร่วมถ่ายแคมเปญมาจากหลากหลายส่วนของบริษัทฯไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการตลาด, ทรัพยากรบุคคล, บริหารผลิตภัณฑ์, และกิจการองค์กรซึ่งทุกคนล้วนพบเจอการทำงานที่ต้องก้าวไปกับเทคโนโลยีในการเป็นบริษัทบิวตี้เทค พร้อมๆ ไปกับการทำหน้าที่แม่ ซึ่งไม่มีเทคโนโลยีใดมาแทนที่ได้

ติดตามแคมเปญ Nothing Can Replace Mum ของลอรีอัล ประเทศไทย ได้ที่ช่องทางออนไลน์ www.facebook.com/lorealthailand

#LOREALTHAILAND #HAPPYMOTHERSDAY #WOMANEMPOWERMENT #BEAUTYTECH