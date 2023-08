รพ.รวมใจรักษ์ @ สุขุมวิท 62 ส่งเสริมให้ ผู้หญิง “หันมารักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพ” จัดเสวนา I’M PERFECT WOMAN ดูแลตัวเองให้ดี ก็เพอร์เฟคได้ ในแบบคุณ

โลกบังคับให้ผู้หญิงต้อง เพอร์เฟค หยุดฟังเสียงคนอื่น แล้วหันมารักตัวเองให้มากขึ้น โดยการรักตัวเองที่ง่ายและดีที่สุดก็คือ การดูแลสุขภาพ โนโอกาส “เดือนแห่งวันแม่” โรงพยาบาลรวมใจรัก @สุขุมวิท62 ตระหนักถึงคุณค่าของผู้หญิงและอยากเชิญชวนให้ทุกคนรักตัวเอง จึงจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ การดูแลสุขภาพ บทบาทภาระหน้าที่ของความเป็นผู้หญิง ในแต่ละไลฟ์สไตล์โดยเชิญ อภิญญา สกุลเจริญสุข (สายป่าน) ผู้หญิงสาย Sporty , สุชาร์ มานะยิ่ง (ออม) ผู้หญิงสาย Beauty และ อินทิพร แต้มสุขิน (แม็กซีน) ผู้หญิงสาย Healthy มาร่วมแลกเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการดูแลสุขภาพ พร้อมกับเชิญ พญ.สุขุมาลย์ สว่างวารี (หมอแหม่ม) แพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ผู้เชี่ยวชาญสาขามะเร็งวิทยานรีเวช และ พญ.สุวธัมมา พงษ์ปาลิต (หมอพลอย) แพทย์แผนจีน ประจำโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท62 มาให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพที่จำเป็น สำหรับผู้หญิง นอกจากนี้ ยังจัดให้มี Colour Your Life Work Shop by คริมา จิวะชาติ (ครูกิ๊ฟ) ผู้ก่อตั้ง The Reflectionist image Academy มาแนะแนวทางในการค้นหา Personal Colour สีที่ใช่ ใส่แล้ว WOW! ที่ บริเวณชั้น 1 โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท62

นายแพทย์สุนทร ศรีทา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 กล่าวว่า “ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท62 เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 1 ปี ภายใต้แนวคิด โรงพยาบาลแนวคิดใหม่ของการดูแลสุขภาพ โดยมีการเปิดศูนย์การแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล มีบุคคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้บริการกับประชาชนได้อย่างครอบคลุมและเข้าถึงได้ง่าย นอกจาก รักษาพยาบาลแล้ว โรงพยาบาล ยังมีแนวคิดถึงการป้องการการเกิดโรคต่างๆ และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และในเดือนสิงหาคม มีวันสำคัญคือ “วันแม่” จึงถือโอกาสจัดกิจกรรม I’M PERFECT WOMAN ดูแลตัวเองให้ดี ก็เพอร์เฟคได้ ในแบบคุณ โดยให้ความสำคัญกับผู้หญิง ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ ทั้งนี้ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท62 มีบริการให้คำปรึกษาและดูแลสุขภาพของผู้หญิงผสมผสานระหว่าง แพทย์แผนสมัยใหม่ กับ แพทย์แผนจีน เชื่อว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการส่งเสริมให้ผู้หญิง ได้หันกลับมาดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดี

อภิญญา สกุลเจริญสุข (สายป่าน) ผู้หญิงสาย Sporty กล่าวว่า ในฐานะผู้หญิงวัยรุ่นที่มีครอบครัวแล้ว เข้าใจถึงความสำคัญต่อการ มีสุขภาพที่ดี เพราะว่า ผู้หญิงต้องมีความพร้อมหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน ชีวิตครอบครัว ก่อนนี้ ตัวเองใช้ชีวิตแบบไม่ดูแลตัวเอง ตอนนี้ได้หันมาใส่ใจสุขภาพ ด้วยการมีไลฟ์สไตล์แนว Sporty ออกกำลังการ ไม่ว่าจะเป็น การดำน้ำ โดยเปิดโรงเรียนสอนดำน้ำ และ ชกมวย ตอนนี้ รู้สึกมั่นใจว่ากลับมามีสุขภาพดีและมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขทุกด้าน ข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพก็คือ ต้องปรึกษาแพทย์ เพราะคือผู้เชี่ยวชาญ จะเป็นผู้ที่บอกให้รู้ถึงสภาพร่างกายและแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพให้กับเราได้อย่างดีที่สุด

สุชาร์ มานะยิ่ง (ออม) ผู้หญิงสาย Beauty กล่าวว่า ได้ผันตัวเองมาเป็น Influencer และ Blogger รีวิวด้านความงาม และมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลความงามต่าง ๆ พร้อมกับแนะนำให้ ผู้หญิงทุกคนดูแลรักงาม โดยสุขภาพก็มีส่วนสำคัญอย่างมาก แนะนำว่าผู้หญิงควรหมั่นเช็คสุขภาพร่างกายของตัวเองอยู่เสมอ หมายถึง ดูแลสุขภาพความงามแบบองค์รวม ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลจิตใจให้สดชื่น แจ่มใส การเลือกอาหารที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง การตรวจ มะเร็ง และสภาวะ ฮอร์โมนต่างๆ ก็เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้หญิง

อินทิพร แต้มสุขิน (แม็กซีน) ผู้หญิงสาย Healthy กล่าวว่า “ตอนนี้ ทำงานด้านการแนะนำสุขภาพ โดยแนะนำเรื่องการกินอาหารสุขภาพ การกินผัก ผ่านสื่อโซเชี่ยลหลายช่องทางด้วยกัน ก่อนนี้ ตัวเองเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดี มีการแพ้หลายอย่าง จนหาความรู้ เพื่อหาทางให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดี และพบว่าการกินอาหาร มีส่วนสำคัญต่อสุขภาพอย่างมาก โดยจะเลือกให้มีความสมดุล เน้นความพอเหมาะพอดี และที่ขาดไม่ได้ก็คือ การออกกำลังกาย และ การะหมั่นเช็คสุขภาพร่างกายของตัวเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในส่วนของ พญ.สุขุมาลย์ สว่างวารี (หมอแหม่ม) แพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ผู้เชี่ยวชาญสาขามะเร็งวิทยานรีเวช และ พญ.สุวธัมมา พงษ์ปาลิต (หมอพลอย) แพทย์แผนจีน ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับดูแลสุขภาพ โดยการตรวจเช็คสุขภาพเกี่ยวกับ โรคมะเร็ง นับว่ามีความสำคัญ เพราะเป็นโรคที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนการ การตรวจหาเชื้อ HPV ที่ก่อให้เกิดโรงมะเร็งได้ ต้องหาโอกาสตรวจเช็คกันว่ามีเชื้อ HPV หรือไม่ ใครที่ยังตรวจไม่พบ ก็ยังควรตรวจซ้ำในทุก 3 ปี เพื่อป้องการเกิดมะเร็ง ถ้ารู้เร็ว ก็จะรักษาได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่า ขณะนี้ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท62 มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หลากหลายด้าน รวมไปถึง แพทย์แผนจีน ซึ่งนำมาผสมผสานในการรักษา ให้ประสิทธิภาพในการรักษาได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน มีวิวัฒนาการของ วัคซีน ป้องกันเชื้อ HPV สามารถฉีดในเด็กหญิง อายุตั้งแต่ 9 ขวบขึ้นไป เป็นการเตรียมและป้องกันการติดเชื้อ HPV จากการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากมะเร็ง

บรรยากาศในการจัดงานเสวนา I’M PERFECT WOMAN ดูแลตัวเองให้ดี ก็เพอร์เฟคได้ ในแบบคุณ ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ด้วยแนวคิดและแนวทางในการดูแลสุขภาพจากเหล่าวิทยากรและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่สื่อสารด้วยรูปแบบการสนทนาอย่างเป็นกันเองและเข้าใจได้ง่าย เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับฟังการเสวนาในครั้งนี้ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการมอบโปรแกรมตรวจสุขภาพให้ผู้โชคดี ในการตรวจเช็คสุขภาพภายในของผู้หญิง ทั้งนี้ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท62 รู้สึกยินดี ที่มีส่วนส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกไลฟ์สไตล์ของทุกช่วงวัย ได้มีความพร้อมต่อการดูแลสุขภาพให้ดี และพร้อมที่จะให้การดูแลทุกความแตกต่างของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นการ ให้ความรู้ การป้องกัน รวมไปถึงการรักษาพยาบาล ภายใต้แนวคิด แนวคิดใหม่ของการดูแลสุขภาพ ด้วยความเชื่อว่า ผู้หญิงต้องดูแลสุขภาพให้ดีจากภายในสู่ภายนอก สามารถรับการดูแลสุขภาพในแบบผู้หญิง ภายใต้แนวคิด I’M PERFECT WOMAN ได้ที่โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท62 อย่างครบวงจร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan page : โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 หรือเว็บไซด์ https://bit.ly/3fqXQty