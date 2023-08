คิงเพาเวอร์ชวนช้อปรับด่วน 3 แจก “Gift Voucher-กะรัตแลกGift Card-สมาชิก KTCทัวร์เกาหลี 3.2 แสนบาท

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ทำให้ทุกอย่าง “เป็น-ไป-ได้” ทุกวัน พร้อมแจกทุกการช้อป เริ่มตั้งแต่วันนี้– 30 กันยายน 2566 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต เดินหน้า “แจกส่วนลดทุกการช้อป” โดยเฉพาะ “สมาชิก คิง เพาเวอร์” ทุกการช้อปรับส่วนลดสูงสุด 20 % กับสินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมรายการเต็มคาราเบลมากถึง 3 แจกด้วยกัน ดังต่อไปนี้

แจกที่ 1 “Gift Voucher-คูปองบัตรกำนัล” นำไปช้อปต่อสูงสุด 1,000 บาท ได้คนละ 1 สิทธิ์/วัน

สิทธิ์แรก เมื่อช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) รับ Gift Voucher 500 บาท หรือ สิทธิ์ที่สอง ช้อปครบ 25,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) รับ Gift Voucher เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาท

พิเศษ! สมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่ถือบัตรทั้ง 3 ประเภท คือ ONYX, CROWN และ VEGA สามารถนำ Gift Voucher ไปช้อปต่อยอดเลือกซื้อได้อีกสเต็ปได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

แจกที่ 2 แลก 100 กะรัต รับ Gift Card-บัตรกำนัล มูลค่า 5,000 บาท เมื่อช้อปครบ 200,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) ช้อปอย่างจุใจกับกิฟท์การ์ดที่พร้อมมอบให้นักช้อปทุกคน เพราะทุกอย่างเป็นไปได้ตลอดเสมอ

แจกที่ 3 สมาชิกบัตรเครดิต KTC ช้อปตั้งแต่วันนี้ -31 สิงหาคม 2566 สมาชิก 1,000 คนแรก รับคูปองส่วนลด 400 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากส่วนลดสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ โดยต้องใช้ซื้อสินค้าคู่กับบัตรเครดิต KTC 8,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ)/ใบเสร็จ เพียงแสดงบัตรเครดิต KTC ที่จุดบริการสมาชิก คิง เพาเวอร์

พิเศษ !! Top Spender 2 คน ที่มียอดช้อปสูงสุด ซึ่งมียอดช้อปสะสมขั้นต่ำ 500,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) รับไปเลย “ทริปท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟสู่เกาหลีใต้” รวมมูลค่า 320,000 บาท เดินทาง 2 คน มูลค่ารางวัลละ 160,000 บาท

สำหรับ “รางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวเกาหลีใต้” : Only In Korea, Especially for you เตรียมมอบ 1 รางวัล ให้เดินทางได้พร้อมกัน 2 คน มูลค่ารางวัลละ 160,000 บาท ซึ่งยังไม่ได้รวมค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% สามารถเดินทางวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2566 รวม 5 วัน 3 คืน กับสายการบินโคเรียนแอร์ พร้อมใช้ห้องรับรองคิงเพาเวอร์ฟรีที่สนามบินสุวรรณภูมิ และคอร์สดูแลผิวพรรณด้วยสมุนไพรโสมเกาหลี พักโรงแรม 4 ดาวหรือเทียบเท่า

ทางเคทีซีจะประกาศรายชื่อสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดตามกติกา ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.ktc.co.th/promotion/travel/air-ticket/visitkorea2023 ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เมื่อได้รายชื่อแล้วจะติดต่อแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขให้มารับของรางวัลผ่านทางโทรศัพท์ ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับเคทีซี ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ จากนั้นสมาชิกจะต้องติดต่อขอรับของรางวัลตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ไม่ได้ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ก็จะถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัลดังกล่าวตามหลักปกติทั่วไป

@คิงเพาเวอร์รางน้ำชวนAnimal Loverช้อป4แบรนด์ไทย

รวมทั้งกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ยังได้นำสินค้าไทยดี ๆ จากพลังโครงการ “คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย” พาเหรดกันมาเอาใจนักช้อปสาย Animal Lover สามารถมาเดินเล่น มาเช็กอิน มาช้อปได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ “คิง เพาเวอร์ รางน้ำ” มาแล้วจะได้ตื่นตากับสินค้าไทยบริเวณโซนไลฟ์สไตล์ ชั้น 3 ซึ่งเป็นผลงานได้แรงบันดาลใจมาจากสัตว์ที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดี กับ 4 แบรนด์ดีฝีมือคนไทย ดังนี้

แบรนด์ที่ 1 บายศรี (BAISRI) ผ้าทอดีไซน์และลวดลายเก๋กับคอลเลกชันใหม่ “สิงสาราสัตว์” ที่โดดเด่นด้วยลวดลายสัตว์ เช่น สัตว์เลี้ยงน่ารักอย่างแมว หรือสัตว์ป่าอย่างเสือโคร่งลายพาดกลอน เสือชีต้า

แบรนดที่ 2 ผ้าพันคอ HOROSCARF/โฮโรคราฟต์ เสริมสิริมงคลตามปีนักษัตร โดดเด่นด้วยลวดลายสัตว์มงคล 12 ชนิดตามหลักฮวงจุ้ย แล้วยังมีสัตว์อื่น ๆ อีกมากมาย

แบรนด์ที่ 3 N2 INDIGO ผู้ที่กำลังมองหาของตกแต่งเพื่อมาเพิ่มมุมโปรดของบ้านเลือกช้อปงานแฮนด์เมดสไตล์ ECO จากชาวบ้านในเชียงใหม่ได้ผสมผสานผ้ามัดย้อมสีครามกับผ้าพิมพ์ลายดีไซน์โดยใส่เอกลักษณ์ไทย เช่น ช้าง ควาย (Tui Toy) ออกมาน่ารักน่าใช้

แบรนด์ที่ 4 Larinn by Double P.ของคนรุ่นใหม่อยากสานต่อภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวลำพูน ออกแบบตัดเย็บเป็นตุ๊กตาช้างสุดน่ารัก

บรรดา Animal Lover ผู้ที่หลงรักสัตว์เลี้ยง ต้องห้ามพลาดแวะมาเพิ่มประสบการณ์ช้อปเลือกซื้อสินค้าได้ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา โดยเฉพาะที่ “คิง เพาเวอร์ รางน้ำ” จัดเต็มให้ได้นำของกลับไปฝากคนที่บ้าน พร้อมสินค้ารูปสัตว์น่ารัก ๆ อีกมากมายรอให้มาเลือกแมตช์ได้ตามต้องการ

คิง เพาเวอร์ พร้อมจะมอบความสุขและประสบการณ์ความประทับใจ เพื่อให้ทุกคนได้สนุกกับทุกการช้อปได้ทุก แล้วทำให้เกิดทุกความเป็น ไป ได้ อย่างต่อเนื่องตลอดไป

