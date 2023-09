ผบ.ทบ. สานสัมพันธ์มิตรประเทศต่อเนื่อง เยือนหน่วยทหารออสเตรเลีย ขยายความร่วมมือ เสริมสร้างบทบาท ทบ.ไทย พัฒนากำลังพลและกองทัพ

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในการเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของกองทัพบกออสเตรเลีย ระหว่าง 27 สิงหาคม – 7 กันยายน 2566 โดยเข้าร่วมประชุมผู้บัญชาการทหารบก Chief of Army Symposium 2023 (CAS 2023) เพื่อสานความร่วมมือในระดับสากลและหารือทวิภาคีกับผู้นำทางทหารและตัวแทนของเหล่าทัพจากมิตรประเทศของผู้บัญชาการทหารบกจากมิตรประเทศ และได้เยือนหน่วยทหารในกองทัพออสเตรเลีย เยี่ยมคำนับ พลโท ไซม่อน สต็วต (LTG Simon Stuart) ผู้บัญชาการทหารบกออสเตรเลีย ณ กองบัญชาการกองทัพบกออสเตรเลีย หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการฝึกร่วมในรหัส Chapel Gold และ Temple Jade รวมทั้งการแลกเปลี่ยนที่นั่งฝึกอบรมหลักสูตรเสนาธิการและหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการปฏิบัติภารกิจร่วมกันของ กองทัพบกไทย-ออสเตรเลีย ในนามสหประชาชาติในภารกิจรักษาสันติภาพซูดานใต้

ผู้บัญชาการทหารบกได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยทหารที่ปฏิบัติงานในหลากหลายภารกิจ ได้แก่ กองพลน้อยที่ ๗, ศูนย์การสงครามภาคพื้นดิน ค่ายโคโคดา เมือง Canungra, โรงเรียนทหารราบ (School of Infantry), เยือนโรงเรียนนายร้อยทหารบกดันทรูน, รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเชิดชูวีรกรรมทหารผ่านศึก ณ กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก และร่วมพิธีวางพวงมาลา Last Post Ceremony รวมทั้งได้เยือนศูนย์การฝึกการรบผสมเหล่า Combined Armed Training Center (CATC) และโรงเรียนภาษากองทัพออสเตรเลีย (The Defence Force School of Languages – DFSL)

ทั้งนี้ราชอาณาจักรไทยและเครือรัฐออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ทางการทูต

อย่าง ยาวนานตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๕ มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง การเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียของผู้บัญชาการทหารบกในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งใน ภารกิจการสานสัมพันธ์กับมิตรประเทศที่ผู้บัญชาการทหารบกได้ดำรงความต่อเนื่องตลอดการดำรงการตำแหน่ง เพื่อมุ่งเสริมสร้างบทบาทกองทัพบกไทยในเวทีสากลทั้งทวิภาคีและพหุภาคี นำไปสู่การขยายความร่วมมือด้านความมั่นคง ด้านการฝึกศึกษา พัฒนากำลังพลเพื่อการพัฒนากองทัพสู่สากลในทุกมิติ