ทรู-ดีแทค เตรียมวางจำหน่าย iPhone 15 และ iPhone 15 Plus ที่มาในดีไซน์ใหม่สวยงาม กล้องหลัก 48MP พร้อมเทเลโฟโต้ 2 เท่าอันทรงพลัง บวกกับชิป A16 Bionic และ ขั้วต่อ USB‑C; iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ซึ่งเป็นรุ่น Pro ที่เบาที่สุดของ Apple เท่าที่เคยมีมา ในดีไซน์จากไทเทเนียมที่ทั้งแข็งแกร่งและเบา กล้องอันทรงพลังที่ได้รับการอัปเกรดด้วยระบบกล้องหลัก 48MP ที่ล้ำสมัย ชิป A17 Pro และขั้วต่อ USB‑C; Apple Watch Series 9 และ Apple Watch Ultra 2 ใหม่สุดล้ำพร้อมคุณสมบัติใหม่ๆ ได้แก่ คำสั่งนิ้ว “แตะสองครั้ง” อันน่าทึ่ง; และ AirPods Pro (รุ่นที่ 2) ที่มาพร้อมขั้วต่อ USB-C โดยลูกค้าทรู และดีแทค สามารถสั่งจองกลุ่มผลิตภัณฑ์ iPhone 15 ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 19.00 น. และจะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 8.00 ลูกค้าทรูสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.true.th/apple/iphone-15-pro/ ลูกค้าดีแทคดูรายละเอียดที่ https://www.dtac.co.th/apple/iphone-15-pro สำหรับ Apple Watch ใหม่ และ AirPods Pro โปรดตรวจสอบวันจำหน่ายอีกครั้ง

#newiphone #iPhone15 #BetterTogetheriPhone15 #iPhone15Truedtac5G