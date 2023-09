กรุงเทพฯ 22 กันยายน 2566 – ทรู-ดีแทค ทลายทุกขีดจำกัด จัดใหญ่ใส่เต็มกว่าที่เคยมีมา ส่งมอบ iPhone 15 บนเครือข่าย 5G อัจฉริยะ ให้คนไทยกลุ่มแรก แบบพร้อมกันทุกภาคทั่วประเทศ “True dtac Thailand’s First iPhone 15 with Groundbreaking Network – Exclusive Live Pick up” ครั้งแรกกับข้อเสนอแบบจัดเต็มยิ่งกว่าที่เคยมีมา ไม่ว่าจะเป็น iPhone 15 128GB เริ่มต้น 0 บาท เมื่อนำ iPhone 14 128GB สภาพเกรด A มาแลกซื้อ พร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือน 1,999 บาทขึ้นไป (สัญญา 18 เดือน) หรือ iPhone 15 Pro 128GB เริ่มต้น 8,900 บาท เมื่อนำ iPhone 14 Pro 128GB สภาพเกรด A มาแลกซื้อ พร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือน 1,499 บาทขึ้นไป (สัญญา 18 เดือน) และสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ ส่วนลดค่าเครื่องเพิ่ม 500 บาท เมื่อผ่อนชำระผ่าน True Money Pay Next Extra ผ่อนสบายสูงสุด 48 เดือน , ดูฟรี ทรู พรีเมียร์ลีก ตลอดฤดูกาล 2023/24 ผ่านแอปทรูไอดี เมื่อสมัครแพ็กเกจที่กำหนด และดีลสุดปัง True Protech 6 เดือน ฟรี 6 เดือน ใส่ใจทุกเครื่อง ครบทุกการดูแล และรับส่วนลด dtac Mobile Care 50% สำหรับลูกค้าดีแทค

ทั้งนี้ งาน “True dtac Thailand’s First iPhone 15 with Groundbreaking Network – Exclusive Live Pick up” มีเซเลบคนดัง อาทิ เซ้นต์-ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา, อร-พัศชนันท์ เจียจิรโชติ อดีตสมาชิก BNK48, ซี-ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ เจ้าหญิงไอที, ชล วจนานนท์ TNN Tech Report และ กูรูผลิตภัณฑ์ Apple ชื่อดัง เอ็ม-ขจร เจียรนัยพานิชย์ @Khajochi ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MacThai.com รวมทั้งสาวก iPhone ร่วมงานอย่างคับคั่ง