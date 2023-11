มูฟใหม่ ‘เซ็นทรัล เวสต์วิลล์’ สร้างจุดยืน Eco & Pet Friendly การตลาดตะปบใจทาส เปิดตัวหนังสุดคิ้วท์ จำลองศูนย์การค้าย่อส่วนจากกล่องรีไซเคิล พร้อมส่งต่อเป็นบ้านน้องหมาแมว ด้วยคอนเซ็ปต์ ‘West at Its Best’

ภาพยนตร์โฆษณาที่ทาสดูแล้ว อยากพุ่งตัวไปเดินด่วน! ผลงานความร่วมมือระหว่างเอเจนซี่ดัง ‘SOUR Bangkok ผู้ออกแบบความคิดและร่วมพัฒนาดีไซน์กับ Salt & Pepper Studio และ Kafbo แบรนด์ที่ลับเล็บแมวจากกระดาษรีไซเคิลเจ้าแรกของไทย และได้ผู้กำกับรักสัตว์อย่าง คุณยอร์ช สรศาสตร์ วิเศษสินธุ์ เจ้าของเพจ Gluta Story

29 พ.ย. นี้ เตรียมพบ งานฉลองเปิดแบบรักษ์โลกสุดยิ่งใหญ่ พร้อมไฮไลต์พิเศษ ยกระดับความสุขคนทั้งย่านคับคั่ง ขนทัพแบรนด์ดังกว่า 300 ร้านค้า และ Best Dining Destination รวมร้านอาหารดังกว่า 80 ร้าน เยอะและครบที่สุดในย่านแบบ All-day Dining

กรุงเทพฯ – ในที่สุดศูนย์การค้า Central Westville ที่ชาวราชพฤกษ์รอคอยก็พร้อมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยแนวคิด ‘West At Its Best ดีที่สุด ให้ทุกชีวิตสุดดี’ ที่สุดไลฟ์สไตล์คนเมือง ชูโรงความเป็นศูนย์การค้า Eco & Pet Friendly ต้นแบบความยั่งยืนแห่งอนาคต ด้วยไอเดียดีไซน์ศูนย์การค้า Central Westville จำลองจาก ‘กล่องกระดาษ’ เหลือใช้จากแบรนด์ดัง ให้กลายเป็น ‘บ้านสำหรับสัตว์เลี้ยง’ มาใช้ชีวิตได้เหมือนอยู่ในศูนย์การค้าจริง ผ่านภาพยนตร์โฆษณาเปิดตัวสุดน่ารัก ที่ชวนผู้คนให้อยากมาเดินตั้งแต่วันแรก คลิกชมความน่ารักก่อนใคร https://bit.ly/49xwk5n

Central Westville ศูนย์การค้าใหม่ล่าสุด ลำดับที่ 40 โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ปฏิวัติวงการศูนย์การค้าไทย โดยเป็นต้นแบบของศูนย์การค้า Semi-outdoor และ Low Carbon Mall แห่งอนาคต โดยมีไอเดียในการสร้างสรรค์ด้วยแนวคิดหลักที่นำธรรมชาติมาผสานกับ Urbanization ออกมาเป็น ‘The First-ever Nature Harmonized Retail’ ให้ Central Westville เป็นต้นแบบของศูนย์การค้าแห่งอนาคตแห่งแรกที่ตอบโจทย์ทั้ง People-Pet-Planet ด้วย Around-the-Clock Lifestyle ครอบคลุมการใช้ชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเที่ยงคืน ตอบรับเทรนด์ของโลกที่ใส่ใจด้าน Mindfulness, Health Consciousness และ Sustainability มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกันนี้ ยังเชื่อมโยง People & Pet Journey ด้วยการรองรับการนำสัตว์เลี้ยงผู้เป็นเสมือนลูกของคนยุคใหม่มาใช้ชีวิตกับเจ้าของได้เต็มรูปแบบ ในขณะเดียวกัน ก็ยังออกแบบพื้นที่ให้เหมาะกับทุกคน ทั้งกลุ่มที่มีสัตว์เลี้ยงและไม่มีสัตว์เลี้ยง โดยมีการแบ่งโซนต่างๆ อยากชัดเจน เข้ากับทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต โดย Central Westville ริเริ่มจับมือกับแบรนด์ดัง ในศูนย์ฯ นำสิ่งที่เคยสร้าง Waste ที่สุดจากการขนส่งสินค้าอย่าง ‘กล่องกระดาษ’ มาดีไซน์ให้เกิดประโยชน์ ออกแบบเป็นศูนย์การค้า Central Westville ไซส์มินิ โดยจำลองรายละเอียดของจุด Attraction ต่างๆ ภายในศูนย์การค้ามาได้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ที่จอดชาร์จรถยนต์ EV, โซนแฟชั่น, คาเฟ่ที่เปิดตั้งแต่ 7 โมงเช้า, โซน Playground, Rooftop Running ดาดฟ้า, ร้านอาหารและซูเปอร์มาร์เก็ต ไปถึงฟิตเนสที่เปิดจนเที่ยงคืน ซึ่งทั้งหมดสามารถส่งต่อเป็นบ้านสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ให้แมวและสุนัขเข้ามาใช้ชีวิตได้จริง

เพื่อถ่ายทอดแนวคิดนี้อย่างดีที่สุด Central Westville ร่วมมือ SOUR Bangkok เอเจนซีผู้ออกแบบความคิด และร่วมพัฒนาดีไซน์กับ Salt & Pepper Studio และ Kafbo แบรนด์ผู้สร้างที่ลับเล็บแมวจากกระดาษรีไซเคิลเจ้าแรกของไทย และได้ผู้กำกับรักสัตว์อย่าง คุณยอร์ช สรศาสตร์ วิเศษสินธุ์ เจ้าของเพจสัตว์เลี้ยงชื่อดัง Gluta Story ที่มีผู้ติดตามมากมาย มาสร้างภาพยนตร์โฆษณาโปรโมตศูนย์การค้าและ Attraction แห่งนี้

ไอเดียเปิดตัวที่สร้างสรรค์ และ ภาพยนตร์โฆษณาชวนอมยิ้ม ได้พาคนดูตกหลุมรัก ทั้งสายกรีน และสายรักสัตว์ ให้อยากมาเดินที่ศูนย์การค้าเปิดใหม่ตั้งแต่วันแรก ซึ่ง Central Westville เตรียมเปิดประตูต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการนำศูนย์การค้าขนาดจำลองมาให้เข้าชม และเตรียมส่งต่อให้ผู้คนได้ยกไปรักสัตว์แบบรักษ์โลกต่อ ในวัน Grand Opening วันที่ 29 พ.ย. นี้ ติดตามข่าวสาร เรื่องราวที่ดีที่สุด ให้ทุกชีวิตสุดดีอื่นๆ ที่จะตามมาอีก ได้ที่ https://www.facebook.com/CentralWestville #CentralWestville #WestAtItsBest #ดีที่สุดให้ทุกชีวิตสุดดี