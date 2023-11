พลิกอนาคตแห่ง CX: NocNoc, GQ Thailand, 24Shopping, Mercular, Robinhood, AWS, และ Magenest ณ Insider UPLIFT Bangkok

กรุงเทพฯ – 21 กันยายน 2566 งาน Insider UPLIFT Bangkok 2566 งานสัมมนาที่ทุกคนรอคอย ซึ่งมุ่งเน้นไปยังหัวข้อ “The New Way of Growth: Customer Centricity – เส้นทางใหม่แห่งการเติบโต: การยึดลูกค้าเป็นศูนย์ดลาง” ได้ประสบควาทสำเร็จอย่างน่าทึ่งเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 งานครั้งนี้ได้จัดขึ้นโดย Insider โดยร่วมมือกับ AWS และ Magenest ซึ่งได้ให้การต้อนรับ CxOผู้น่ายกย่อง ผู้นำในอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 70 ท่านเข้าร่วมงาน เพื่อเจาะลึกไปยังหัวข้อ อนาคตแห่งประสบการณ์ลูกค้า

ประเด็นหลักในงาน Insider UPLIFT Bangkok 2566:

การผสานรวมข้อมูลแบบเวลาจริง : งานครั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของ Customer Data Experience Platforms (CDxP – แพลตฟอร์มประสบการณ์ข้อมูลลูกค้า) โดยเน้นความสามารถในดารผสานรวมข้อมูลตามเวลาจริงอันมาจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ เว็บ แอปพลิเคชัน POS CRM ERP ข้อมูลความจงรักภักดีของลูกค้า และระบบศูนย์บริการลูกค้า

การขยายตัว : ความสามารถในการขยายตัวถือเป็นความสำคัญยิ่งสำหรับ CDxP เพื่อจัดการกับโปรไฟล์และจุดข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดในโลกดิจิทัล

โซลูชันที่พร้อมใช้งานทันที : งานครั้งนี้ได้เปิดตัว “Insider Integration Hub – ฮับผสานรวม Insider https://useinsider.com/integration-hub/ ” ซึ่งนำเสนอโซลูชันแบบพร้อมใช้งานทันทีแก่ธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่กลยุทธ์ทางการตลาดของพวกเขาแบบไม่แปลืองแรงที่สุด

ความสามารถขั้นสูงในการเรียนรู้ของเครื่อง : Insider ได้นำเสนอความสามารถขั้นสูงในสาขา machine learning โดยช่วยลดการแทรกแซงของมนุษย์ และเพิ่มความลื่นไหลในการทำการตลาด

การปรับให้เป็นแบบเฉพาะส่วนบุคคลในโลกไร้คุกกี้: ท่ามกลางโลกอันปราศจากคุกกี้ Insider ได้แสดงความเชี่ยวชาญของตนในการปรับให้เป็นเฉพาะส่วนบุคคลด้วยเทมเพลตพร้อมใช้งานมากกว่า 100 เทมเพลต สำหรับประสบการณ์ลูกค้าที่ได้รับการปรับแต่งโดยเฉพาะ

เอนจิน Recommendation : ผู้เข้าร่วมได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเอนจินให้คำแนะนำของ Insider ซึ่งเป็นเครื่องมืออันทรงพลังเพื่อการส่งมอบเนื้อหาแบบเฉพาะส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ

กลยุทธ์แห่ง Gamification: เทคนิกการปรับให้เป็นรูปแบบเกมของ Insider ซึ่งออกแบบด้วยกฎเกมอันซับซ้อน ได้นำเสนอเพื่อเป็นตัวช่วยอันเปี่ยมประสิทธิภาพในการรักษาผู้ใช้

เส้นทางจากออฟไลน์สู่ออนไลน์: ให้ความสำคัญกับบทบาทของ CDxP ในการขับเคลื่อนเส้นทางจากออฟไลน์สุ่ออนไลน์หลังการขาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดและการขายผ่านการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย

การส่งข้อความรูปแบบใหม่: ผู้เข้าร่วมได้ศึกษาเกี่ยวกับ WhatsApp และ Conversational Commerce ในรูปแบบแบ่งกลุ่มและเป็นเฉพาะส่วนบุคคล ซึ่งมีส่วนช่วยจาก CDxP เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการดึงดูดลูกค้า

พันธมิตรทางเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่: Insider ได้พิสูจน์คำมั่นสัญญาของตนในการจัดหาโซลูชันที่มีอัตรา time-to-live และ time-to-value ที่รวดเร็ว โดยได้รับการช่วยเหลือจากทีมงานในพื้นที่

การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์: งานครั้งนี้ได้เน้นย้ำบทบาทอันสำคัญของการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สำหรับการสร้างประสบการณ์ดิจิทัลอันทรงคุณค่า การเพิ่มอัตราการแปลง การรักษาลูกค้า และการเพิ่มรายได้

การมีส่วนร่วมและความภักดีของผู้ใช้: งานครั้งนี้ได้ให้ความสนใจกับกลยุทธ์ของ Insider ในการเพิ่มการมีส่วนร่วมและความภักดีของลูกค้า ผ่านการเชื่อมต่อจุดข้อมูลออนไลน์และออฟไลน์

การลงทุนในเทคโนโลยี: เราได้พูดคุยถึงความสำคัญของการลงทุนในเทคโนโลยีสำหรับการขายปลีกทางดิจิทัล รวมถึงแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า, CDxP และการวิเคาระห์ดิจิทัล

การรักษาลูกค้า: งานครั้งนี้ก็เน้นย้ำความสำคัญของการจัดให้การรักษาลูกค้าและการเพิ่มมูลค่าเป็นลำดับที่หนึ่ง

งาน UPLIFT Bangkok 2566 จะไม่ประสบความสำเร็จหากปราศจากการมีส่วนร่วมในเชิงลึกของวิทยากรผู้โด่งดังของเรา

NocNoc: Anupong Tasaduak – CCO

GQ Thailand: George Hartel – CCO

Mercular: Woragun Wattanasakchai – CEO & Co-founder

24Shopping: Kittinon Oywongpaisan – General Manager – Marketing

Robinhood: Sarun Chinsuvapala – CMO

AWS: Tippamas Achalakul – Head of Mid Market & SMB

AWS: Max Anujorbhand – Head of Business Development

Insider: Prathana Pawa – Digital Growth Director

Insider: Orkan Akcan – AVP EVP, Alliances & Partnerships

เราของแสดงความขอบคุณจากใจแก่ AWS และ Magenest สำหรับการเข้าร่วมอันมีค่าของพวกเขา

MAGENEST & INSIDER: เปลี่ยนแปลงโซลูชันทางดิจิทัล

Magenest เป็นหน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ให้บริการเทคโนโลยีล้ำสมัยและโซลูชั่นแบบครบวงจร ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจผ่านการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า Magenest อยู่ในระดับแนวหน้าของนวัตกรรมธุรกิจที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

การทำงานร่วมกันระหว่าง Insider และ Magenest เป็นการรวบรวมแพลตฟอร์มการตลาดที่แข็งแกร่งอันเป็นความเชี่ยวชาญของ Insider และ Magenest ในการสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซและเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ผู้ใช้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันนำเสนอแพ็คเกจโซลูชันดิจิทัลที่ทรงพลังและปรับแต่งได้เต็มที่ซึ่งช่วยเหลือลูกค้าในการ:

ประสานประสบการณ์ผู้ใช้ผ่านช่องทางการตลาด-การขายที่หลากหลาย และคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้าล่วงหน้า เพื่อแปลงความตั้งใจในการซื้อเป็นยอดขาย

ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการปรับแต่งให้เป็นแบบเฉพาะส่วนบุคคลของ Insider เพื่อมอบประสบการณ์การซื้อที่โดดเด่นและปรับแต่งได้บนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของ Magenest

ผสานรวม ERP/CRM ของ Magenest และระบบบุคคลที่สามอื่นๆ เข้ากับแพลตฟอร์มการบริกหารของ Insider เพื่อการประสานข้อมูลลูกค้าและข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

AWS & INSIDER: ความร่วมมืออันทรงพลัง

การที่ Insider และ AWS ได้ร่วมมือกันคือการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางข้อมูลที่แข็งแกร่ง เชื่อถือได้ และยืดหยุ่น ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้ Insider พัฒนาแพลตฟอร์มของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าในลักษณะที่ยั่งยืน คล่องตัว และปรับขนาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Insider ได้รับการยอมรับว่าเป็นสมาชิกขั้น Advanced Tier ของ Amazon Partner Network และเป็นพันธมิตรทางการค้าที่โดดเด่นของ AWS ในด้านความสามารถทางประสบการณ์ลูกค้าดิจิทัล

เกี่ยวกับซีรีส์ Insider UPLIFT: UPLIFT เป็นซีรีส์กิจกรรมชั้นนำในอุตสาหกรรม ด้วยความอุทิศในการสำรวจแนวโน้มและกลยุทธ์ล่าสุดในการเติบโตที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง กิจกรรม UPLIFT ซึ่งจัดขึ้นโดย Insider เป็นการรวมตัวกันของผู้นำทางความคิด ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญที่มีความมุ่งมั่นเพื่อแบ่งปันความรู้ ข้อมูลเชิงลึก และนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจในยุคดิจิทัล