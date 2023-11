คิงเพาเวอร์จัด “King Power Celebration 2024” พิเศษ3 วันเท่านั้น 24-26 พ.ย.66

เปิดคิง เพาเวอร์รางน้ำชวนช้อปแค่ 3,000 บาท/ใบเสร็จ แจกเซอร์ไพรส์ลด 1,000บาท

ช้อปแค่หลักันร่วมกิจกรรมแต่งชุดไทย ๆ นวดสปาผ่อนคลาย ได้ฟรี ๆ

กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ รายงานว่า พร้อมจัดแคมเปญ “King Power Celebration 2024” วีกเอนด์นี้ มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษเฉพาะ 3 วันเท่านั้น!” ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2566 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ชวนขาช้อปนักเดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองความสุขทุกจุดหมายปลายทางพิเศษยิ่งกว่าเดิม กับ “ความพิเศษ” ที่นี่ที่เดียว เพียงช้อปครบ 3,000 บาท รับเซอร์ไพรส์ส่วนลดทันที 1,000 บาท และทุกการช้อปครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมมากมาย เช่น บริการชุดไทยเอาใจขาช้อปสายโซเชียล หรือเลือกเติมความสดชื่นกับไอศกรีมสามมิติ “Flower of Dawn” ลายกระเบื้องพระปรางค์วัดอรุณฯ สุดชิค รวมทั้งนักช้อปสามารถรับสิทธิ์ “นวดไทยฟรี” เมื่อช้อปสินค้าในแผนก Thai Product ครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ

ขาช้อปนักเดินทางทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมคิง เพาเวอร์ พร้อมทำให้ทุกอย่าง “เป็น ไป ได้” ให้แต่ละคนได้มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ช้อปเซอร์ไพรส์สุด ๆ แบบจัดเต็มต่อเนื่อง 3 วัน ระหว่าง 24 – 26 พฤศจิกายน 2566 แวะมาได้เลยที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

สามารถตรวจสอบโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพียง Add LINE Official Account: @KINGPOWER หรือช้อปผ่านช่องทาง CALL TO SHOP เพียงโทร.02-338-7870 และ CHAT TO SHOP เพียง Add LINE Official Account: @KP_ChatToShop

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen