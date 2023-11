สวัสดีค่ะ ทุกท่านเริ่มจะเข้าสู่หน้าหนาวอีกไม่กี่วันข้างหน้า วันนี้ แอดมี ที่พักเขาใหญ่ ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศหุบเขาใหญ่ รายล้อมไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติที่เขียวขจี วิวสวย บรรยากาศดี พร้อมกับพาน้องๆ สัตว์เลี้ยงมาพักที่นี่ได้อีกด้วยนะจ๊ะ ที่พักเขาใหญ่ แห่งนี้มาในรูปแบบสไตล์แคมป์ปิ้ง เดินทางง่าย สะดวกสบาย ใกล้กรุงเทพ ที่ทุกท่านสามารถเดินทางมาเที่ยวมาพักผ่อนที่พักแห่งนี้ในช่วงหน้าหนาวสักหนึ่ง มาสัมผัสบรรยากาศอากาศหนาวแบบใกล้กรุงเทพ ให้ได้ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติ ให้ได้ฮีลใจในช่วงวันหยุดสักหนึ่งวัน ภายในที่พัก SOL Glamping Khaoyai นั้นมีทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พร้อมให้บริการทุกท่านมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารสุดแสนอร่อย บรรยากาศก็ดี อาหารก็อร่อย พร้อมทั้งยังมีร้านคาเฟ่สไตล์นอร์ดิกโมเดิร์นที่ทันสมัย และมีความสวยงาม อีกทั้งยังมี คาเฟ่ Glass house สวนดอกไม้ ตั้งเด่นเป็นสง่ากลางทุ่ง พร้อมยังมีมุมถ่ายรูปที่เอาใจสายๆ อยู่ไม่น้อยเลยค่ะ หากใครท่านใดที่กำลังมองหา ที่พักเขาใหญ่ บรรยากาศดี รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ มาพร้อมด้วยกับสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน เดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพ แนะนำให้มาพักที่ SOL Glamping Khaoyai กันเลยค่ะ รับรองได้เลยว่าทุกท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเลยค่ะ

รีวิว SOL Glamping Khaoyai

SOL Glamping Khaoyai ที่พักเขาใหญ่ สไตล์แคมป์ปิ้ง ที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาใหญ่ ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่พักที่มีแห่งนี้มีคอนเซ็ปท์ในโครงการ โซลแอท เขาใหญ่ ที่จะเป็นทั้งที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ที่เน้นมาเที่ยวจบในที่เดียว มาพร้อมวิวบรรยากาศที่พักที่มีความเงียบสงบเหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจ ใกล้กรุงเทพสักหนึ่งวัน และที่พักแห่งนี้ยังสามารถนับน้องสุนัข น้องแมว เข้ามาพักได้อีกด้วยนะจ๊ะ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่พัก ที่คนรักสัตว์ต้องชอบแต่ๆ เลยค่ะ ที่พักแห่งนี้นั้นจะรายล้อมด้วยธรรมชาติ ต้นไม้น้อยใหญ่ ที่เขียวชุ่มฉ่ำ ไปอยู่ทั่วบริเวณของที่พักแห่งนี้

แถมบรรยากาศที่พักแห่งนี้นั้นคือดีมากเลยค่ะ ให้ฟีลบรรยากาศที่ราวกับมานอนกางเต็นท์อยู่ต่างประเทศยังไงยังงั้นเลยค่ะ ไม่ว่าจะมาเที่ยวช่วงปลายฝนต้นหนาว หรือ จะมาเที่ยวช่วงหน้าหนาว ที่กำลังจะเดินทางมาถึงไม่อีกวันข้างหน้า บอกได้เลยบรรยากาศของที่นี่นั้น คือ ดีย์ อย่างแน่นอน ทุกท่านจะได้รับอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอด สูดโอโซนให้เต็มใจ ให้สดชื่นไปกับบรรยากาศของที่พักแห่งนี้ ได้อย่างมีความสุขใจสักหนึ่ง กับการมาเที่ยว มาพักผ่อนที่เขาใหญ่ ที่มีชื่อว่า SOL Glamping Khaoyai นอกจากที่เป็นที่พักบรรยากาศดี ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาใหญ่แล้ว ที่พักแห่งนี้ยังบริการ ร้านคาเฟ่ ร้านอาหาร ที่พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านได้อย่างน่าประทับใจ อย่างครบครัน นอกจากนี้แล้วทางที่พักยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน โรงภาพยนตร์ out door กิจกรรมปั่นจักรยาน กิจกรรมวาดภาพ และกิจกรรมปิ้งบาร์บีคิว ทางที่พักก็เตรียมมาให้กับลูกค้าทุกท่านเลยค่ะ

รีวิวห้องพักของ SOL Glamping Khaoyai

ที่พักเขาใหญ่ ของ SOL Glamping Khaoyai จะแบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆ นั้นก็คือ โซนแคมป์ปิ้ง กับ โซนรถบ้าน โดยทุกโซนจะมีการออกแบบตกแต่งที่สวยงามแตกต่างกันออกไป พร้อมกับบรรยากาศของห้องพักที่มีความสวยงามไม่แพ้กันเกือบทุกโซนเลยค่ะ งั้นเรามาดูกันดีกว่า แต่ละโซน จะมีการตกแต่งสไตล์ไหน มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรกันบ้าง ตามแอดมาได้เลยค่ะ

โซนแคมปิ้ง

ตัวโซนแคมป์ปิ้ง จะเป็นโซนที่ทางที่พัก จัดมาให้ กับลูกค้าที่นำน้องสุนัข น้องแมว มาพักผ่อนด้วย ทางที่พักจะสงวนให้สัตว์เลี้ยงของทุกท่านพักได้แค่โซนแคมป์ปิ้งเท่านั้นนะจ๊ะ โดยตัวโซนแคมป์ปิ้งนั้น จะแบ่งเป็น 3 รูปแบบ นั้นก็คือ

Star tent จะเป็นเต็นท์ขนาดเล็ก ที่สามารถเข้าพักได้ 2 ท่าน มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น เตียงนอนที่นุ่มนอนสบาย แอร์ พัดลม เก้าอี้แคมป์ปิ้ง พร้อมทั้งยังห้องน้ำแบบส่วนตัว มาพร้อมกับอาหารเช้า ที่จะทำให้ทุกท่านได้อิ่มท้องกันไปเลยค่ะ และยังสามารถเสริมเตียงนอนเป็น 3 ท่านได้อีกด้วยนะจ๊ะ (มีค่าบริการเสริมเตียง) ใครมาเที่ยวกับเพื่อนๆ ก็สามารถเสริมเตียงได้เลยค่ะ

Stella tent จะเป็นเต็นท์ขนาดกลางที่สามารถเข้าพักได้ 2 ท่าน มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย ไม่ต่างจากเต็นท์ขนาดเล็ก ซึ่งจะมี เตียงนอนขนาดคิงศ์ไซส์ แอร์ พัดลม เก้าอี้แคมป์ปิ้ง ภายในมีการตกแต่งตัวเต็นท์ที่สวยงามทันสมัย พร้อมทั้งยังห้องน้ำแบบส่วนตัว มาพร้อมกับอาหารเช้าสุดแสนอร่อย ที่พร้อมบริการให้แก่ลูกค้าทุกท่านอีกด้วยค่ะ

Luna tent จะเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าพักได้ 3 ท่าน มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมากมายที่จัดมาให้ทุกท่านอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารเช้า แต่เต็นท์นี้จะมีความพิเศษ นั้นก็คือ จะมีอ่างจากุชชี่ ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าเต็นท์ ที่ทุกท่านสามารถนอนแช่น้ำชมบรรยากาศที่พักที่สวยงาม พร้อมทั้งยังมีลานหญ้าส่วนตัว พร้อมทั้งยังสามารถเสริมเตียงนอนเป็น 4 ท่าน ได้นะจ๊ะ แต่จะมีค่าบริการเสริมเตียงเล็กน้อยค่ะ

โซนรถบ้าน

จะเป็นที่พักสไตล์รถบ้าน สามารถเข้าพักได้ 2 ท่าน ที่มีการออกแบบตกแต่งภายในรถบ้านที่สวยงามสไตล์มินิมอล ที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น เตียงนอนที่นุ่มนอนสบาย แอร์ ห้องน้ำภายในตัว พร้อมทั้งยังมีอาหารเช้าที่พร้อมให้บริการแก่ทุกท่านอีกด้วยค่ะ

ร้านอาหาร& ร้านคาเฟ่ ของ SOL Glamping Khaoyai

นอกจาก SOL Glamping Khaoyai นอกจากจะเป็น ที่พักเขาใหญ่ อันมีบรรยากาศธรรมชาติเขาใหญ่ที่สวยงามแล้ว ยังสามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาพักได้อีกด้วย พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ที่ให้บริการลูกค้าทุกท่านแล้ว ทางที่พักยังมีบริการ ร้านอาหาร และ ร้านคาเฟ่ที่พร้อมให้บริการทุกท่านอีกด้วยนะ

ร้านคาเฟ่ ของที่พักจะมีชื่อว่า Tellus Café Khaoyai โดยตัวคาเฟ่แห่งนี้นั้นจะรายล้อมด้วยทิวขุนเขา ทิวต้นสน และสวนดอกไม้ ที่มีความสวยงามตระการ มาพร้อมกับมุมถ่ายรูปแบบจุใจ ซึ่งตัวคาเฟ่ของที่นี่นั้นจะมีการออกแบบตกแต่ง มินิมอล นอร์ดิก ซึ่งจะให้ฟีลบรรยากาศที่อบอุ่น บริเวณรอบๆ ร้านคาเฟ่ จะมีการออกแบบด้วยสวนดอกไม้และสมุนไพรที่มีความสวยงาม และมีกลิ่นหอมด้วยนะจ๊ะ ส่วนเมนูเครื่องดื่มของคาเฟ่นั้นก็มีมาให้เลือกหลากหลายเมนูด้วยกัน โดยทางร้านจะมีการคัดสรรเมล็ดกาแฟชั้นดี มาให้ทุกท่านได้ลิ้มลองความหอม ความอร่อย ของเมล็ดกาแฟ Signature Blend และทางร้าน Tellus café ตอนนี้มี Glass house และสวนดอกไม้ ซึ่งเป็นโซนใหม่ ที่เปิดให้เหล่านักท่องเที่ยวได้ไปถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจกัน ซึ่งภายในจะมีการออกแบบตกแต่งสไตล์โรงเรือนกระจก ที่มีกิจกรรมให้จัดดอกไม้ เอาไว้เป็นพร้อพถ่ายรูปสวยๆ ให้กับคุณสาวๆ อีกด้วยนะจ๊ะ และยังสามารถสั่ง Afternoon tea มานั่งทานใน Glass House มานั่งจิบชาเบาๆ กับบรรยากาศของสวนดอกไม้ที่มีบรรยากาศที่สวยงามแห่งนี้ อีกด้วยค่ะ

ร้านอาหาร ตัวร้านอาหารของทางที่พักจะเป็นร้านอาหารที่พร้อมบริการทั้งอาหารไทยสไตล์อีสานแบบแซ่บๆ รสชาติจัดจ้าน ถึงใจ หลากหลายเมนูด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ยำวุ้นเส้นโบราณ ส้มตำ แกงเหลืองปลากะพง และยัง อาหารสไตล์ฟิวชั่นยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเมนู Pasta Truffle Carbonara, Australian Wagyu Striploins Steak, Scallop Salad with Honey Mustard Dressing และ Truffle Mushroom Soup เมนูอาหารสไตล์ฟิวส์ชั่นยุโรปที่ไม่ควรพลาดเลยก็ว่าได้ค่ะ นอกจากนี้แล้วทางร้านยังมี Korean BBQ Set และ Shaba Set ที่มีรสชาติอร่อย ถูกใจ ถูกปาก ใครหลายๆ คน ที่พร้อมจัดเสิร์ฟความอร่อยให้กับลูกค้าสายปิ้งย่างชาบูอีกด้วยนะจ๊ะ เรียกได้ว่า SOL Glamping Khaoyai มีครบ จบในที่เดียวจริงๆ เลยค่ะ

กิจกรรมสุดพิเศษช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม

SOL Festival ในทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ทางที่พัก SOL Glamping Khaoyai จะมีการจัดกิจกรรม All You Can Eat (All Day All Night) กิจกรรมที่จะทำให้ทุกท่านได้สนุกสนาน เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์เท่านั้น ทางที่พักจะมีการจัดบูธกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ดริฟกาแฟ , ชงชา , ร้อยลูกปัด, Face & Body Tattoo, Set Picnic, Camp Fire และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมทั้งยังมีรถ Food truck ที่มาพร้อมบริการอาหารอร่อยๆ ให้กับทุกท่าน นอกจากนี้แล้วยังเมนูอาหาร Thai Western จากร้านอาหาร Lucine มากกว่า 15 อย่างที่พร้อมให้บริการแก่ทุกท่าน พร้อมทั้ง ฟรี!! Soft drink &Cocktail และยังมีบริการ Draft Beer ที่พร้อมบริการให้กับทุกท่าน และกิจกรรมที่ทุกท่านต้องชอบอย่างแน่นอน และไม่ควรพลาดเลยค่ะ นั้นก็คือ กิจกรรม Live Band & Music หนึ่งในกิจกรรมที่ใครหลายๆ คนที่ชอบเสียงเพลง เสียงดนตรี ต้องชอบอย่างแน่นอน มาพร้อมบรรยากาศ outdoor ที่สัมผัสบรรยากาศหนาว ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืน สุดโรแมนติก ได้อย่างสุขใจ และมีความสุขในการมาเที่ยว มาพักผ่อน ที่ SOL Glamping Khaoyai ในส่วนเรื่องเวลานั้นจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางที่พักกำหนดไว้นะจ๊ะ ถ้าหากใครท่านใดไม่มั่นใจแนะนำสามารถติดต่อสอบกับทางที่พักได้เลยค่ะ