แอฟ ทักษอร Take over บิลบอร์ดทั่วกรุงเทพฯ หลังขึ้นแท่น Friend of Jubilee Diamond คนแรก

ฮอตปรอทแตก สำหรับสาวแอฟ ทักษอร ที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะหันไปทางไหน เดินทางไปที่ไหนก็เจอแต่ป้ายบิลบอร์ดของสาวแอฟ ทักษอร ในลุคสวยสง่าแบบลักชูว์ด้วยเซตเครื่องประดับเพชร ไม่ต้องเดากันให้ยากเพราะนี่คือการเปิดตัวสุดจึ้ง กับครั้งแรกของ Friend of Jubilee Diamond คนแรก ภายใต้แคมเปญ “Craft For Excellence ที่สุดเรื่องเพชรเพื่อคุณ” ที่ฉลอง 95 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ทุ่มงบกว่า 50 ล้านบาท โดยเฉพาะการดึงสาวแอฟ ทักษอร มาเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดแบรนด์ผ่านการเผยโฉมครั้งแรกบนบิลบอร์ดที่สวยจนสะกดตาคนทั้งเมือง ไม่ว่าจะ บิลบอร์ดขนาดยักษ์ บิลบอร์ด LED บนถนนเส้นหลัก หรือจอ LED ตามโลเคชั่นต่าง ๆ ทั่วเมือง รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ สาวสวยคนนี้ก็ฟาดเรียบ ยึดพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,000 จุด ทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด นับว่า Jubilee Diamond เล่นใหญ่แบบจัดหนักจัดเต็ม ต้อนรับสาวแอฟเข้าสู่ครอบครัวได้อย่างอบอุ่นสมมงนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยจริง ๆ

ซึ่งที่ผ่านมา Jubilee Diamond เป็นแบรนด์ที่ชูความเป็นมาตราฐานระดับโลกให้กับเครื่องประดับเพชรสู่มือลูกค้าคนไทย โดยนำเข้าเพชรทุกเม็ดจากแหล่งเจียระไนที่ดีที่สุดจากเมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยี่ยม จึงทำให้เพชรของยูบิลลี่มีประกายเล่นแสงเล่นไฟที่สวยที่สุด พร้อมด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงจากประเทศญี่ปุ่นที่ส่งตรงมายังประเทศไทย และปีนี้คงเป็นอีกปีที่ที่น่าจับตามอง หลังจากแอฟ ทักษอร สาวแกร่งคนเก่ง ได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวของ Jubilee Diamond แล้ว มารอลุ้นกันว่า Jubilee Diamond จะพาสาวแอฟ ทักษอร มาทำแคมเปญอะไรให้สร้างแรงกระเพื่อมท่ามกลางการแข่งขันของตลาดโฆษณาและตลาดค้าปลีกเครื่องประดับเพชรไทยในปีนี้