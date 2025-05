บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ KPI พัฒนาฟีเจอร์ใหม่บน Mobile Application ให้คุณใช้บริการได้ง่ายกว่าเดิมกับ NOW KPI แอปพลิเคชันโฉมใหม่ ใช้งานง่ายไปกับไลฟ์สไตล์แอป ที่พร้อมจัดการให้ทุกเรื่องประกันภัยของคุณเป็นเรื่องง่าย…แค่คลิก! ก็ตอบโจทย์! พร้อมรองรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างครบครัน KPI ได้พัฒนาแอปพลิเคชันโฉมใหม่นี้ ด้วยแนวคิดตอบรับกับสโลแกนของบริษัทที่ว่า Your Trust, Our Care – ดูแลทุกความไว้ใจ พบกับฟีเจอร์ใหม่ที่พร้อมเป็นทุกอย่างให้คุณ

• ใหม่ กับรูปแบบดีไซน์เพื่อการใช้งานที่สะดวกขึ้น สำหรับบริการที่คุณใช้บ่อย พร้อมให้คุณปรับแต่งเมนูได้ตามต้องการ

• เพิ่มความสะดวก ด้วยบริการ My e-Card บัตรประกันอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ยื่นพร้อมบัตรประชาชนได้ที่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในเครือข่ายทั่วประเทศ สะดวก ง่าย ไม่ต้องพกบัตรจริง

• เพิ่มเมนูใหม่ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ให้คุณสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น บริการข้อมูลกรมธรรม์ บริการเคลมประกันออนไลน์ บริการเช็คสถานะการแจ้งเคลมฯ บริการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ บริการค้นหาสถานพยาบาลและบริการค้นหาอู่และศูนย์บริการ รวมถึง บริการเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี

• เพิ่มความคุ้มค่า กับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ พร้อมสิทธิพิเศษร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ ตลอดปี

• ลดความยุ่งยาก ให้คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยออนไลน์ได้ด้วยขั้นตอนที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก ซื้อปุ๊ป! รับกรมธรรม์ประกันภัยอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที

• ปลอดภัยกับระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) สะดวกปลอดภัยต่อการเข้าถึง ด้วยระบบแสกนใบหน้าหรือตั้งรหัสผ่าน

Now KPI เวอร์ชันใหม่ เปลี่ยนทุกการใช้งานเป็นเรื่องง่าย ครบทุกบริการในมือคุณ กรุงไทยพานิชประกันภัย เพร้อมที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการให้มากยิ่งขึ้น สมกับความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้เราเสมอมา

“Your Trust, Our Care ดูแลทุกความไว้ใจ”

สำหรับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Now KPI เวอร์ชันใหม่ ได้แล้ววันนี้ที่ App Store https://apps.apple.com/th/app/now-kpi/id1622056343?l=th

Google Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.kpi.mobileapp.android&hl=th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KPI Contact Center 0 2624 1111