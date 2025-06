กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ตอกย้ำผู้นำจุดหมายปลายทางระดับโลก และยึดมั่นในการสนับสนุนความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (Diversity , Equality & Inclusion) ยืนหนึ่งเป็นศูนย์การค้ากลุ่มเดียว ชนะรางวัล “Pride Value of Business Campaign (Pride Badge)” จาก Bangkok Pride Awards 2025 งานประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งแรก จัดโดยบางกอกไพรด์ เพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรและผู้ที่สนับสนุนชุมชนความหลากหลายทางเพศ

รางวัลดังกล่าว มอบให้กับธุรกิจหรือแบรนด์ที่มีความโดดเด่นสามารถสร้างสรรค์แคมเปญการสื่อสารสู่สาธารณะได้อย่างยอดเยี่ยมและมุ่งเน้นการส่งเสริมสิทธิของความหลากหลายทางเพศทั้งภายในองค์กรและสังคมวงกว้างได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีคุณจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และคุณสรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ขึ้นรับรางวัลครั้งนี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ความสำเร็จครั้งนี้ สะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่ได้รับการยกย่องในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง สู่การเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาส เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันของทุกภาคส่วน

สยามพิวรรธน์เป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม LGBTQIA+ และการจัดงานเฉลิมฉลองงาน Bangkok Pride Festival มาโดยตลอดผ่านกิจกรรมต่างๆ ของทุกศูนย์การค้า ทั้งสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่สามารถดึงดูดผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งจากชาวไทย และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจำนวนมาก อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในทุกมิติ กิจกรรมเฉลิมฉลองนำโดย “สยามเซ็นเตอร์” ศูนย์กลางแฟชั่นสนับสนุนดีไซเนอร์กลุ่ม LGBTQIA+ มาหลายทศวรรษ และการสนับสนุนพื้นที่ “พารากอน ฮอลล์” ให้เป็นสถานที่จัดงาน “Marriage Equality Day” การจดทะเบียนสมรสครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกลุ่ม LGBTQIA+ หลังจากประเทศไทยประกาศใช้กฏหมายสมรสเท่าเทียมเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ และ “สยามพารากอน” เปิดพื้นที่สำหรับการจัดงาน Bangkok Pride Forum เวทีเสวนาเรื่องสิทธิ LGBTQIAN+ รวมไปถึงงาน Drag Bangkok Festival 2024 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในไทยและเอเชีย และจัดต่อเนื่องในปีนี้ รวมทั้ง ไอคอนสยาม เปิดพื้นที่ต้อนรับความหลากหลายด้วยแคมเปญ “ICONSIAM PRIDE OUT LOUDER 2025” ที่ยกระดับพลัง Pride ของไทยให้ดังไปทั่วโลกตลอดเดือนมิถุนายน 2568

รางวัล Bangkok Pride Awards เป็นการประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูบุคคลและองค์กรผู้สนับสนุนความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียม ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 11 สาขา 25 รางวัล โดยมุ่งเป็นพลังแห่งการขับเคลื่อนสังคมที่เท่าเทียม ยั่งยืน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง