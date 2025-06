5 มิถุนายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้กำหนดให้เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)” ซึ่งได้มีการสถาปนครั้งแรกในปี พ.ศ.2515 จุดเริ่มต้นครั้งนั้น ทำให้ได้รับความร่วมมือจาก 113 ประเทศทั่วโลก และจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจำนวน 1,500 คน จึงเกิดเป็นการลงนามข้อตกลงให้จัดตั้ง โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP: United Nations Environment Programme) ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับประเทศไทย ได้ก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2518

ปัจจุบันเป็นที่รู้กันดีว่า สิ่งแวดล้อมของโลกอยู่ในสถานการณ์วิกฤต เห็นได้ชัดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนผิดปกติ ความรุนแรงของภัยพิบัติที่มากขึ้น ฯลฯ และจะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ว่าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทั้งของประเทศไทยและทั่วโลกแปรปรวนสูงขึ้น จากภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น พายุถล่ม น้ำท่วม ไฟป่า แผ่นดินไหว

ตั้งแต่ พ.ศ. 2567 ที่ประเทศไทยได้เผชิญกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลายด้าน ตั้งแต่น้ำท่วมรุนแรง ปรากฏการณ์เอลนีโญ ปัญหามลพิษที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น และในปี พ.ศ. 2568 เหตุการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมก็ยังเกิดขึ้นให้เห็นอย่างต่อเนื่อง อาทิ พายุ Alfred, Rae และ Seru เกิดขึ้นพร้อมกันในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยากในรอบ 27 ปี แผ่นดินไหวที่เมียนมาเมื่อวันที่ 28 มี.ค.68 ซึ่งส่งผลถึงประเทศไทยและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก น้ำท่วมฉับพลันที่เนปาล รวมไปถึงไฟป่าครั้งใหญ่ที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และ ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ ซึ่งผลกระทบภาพรวมตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2568 จนถึง เดือนพฤษภาคม 2568 รวมทั้งหมด 19 ครั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐิจทั่วโลกเป็นอย่างมาก

จากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น การปรับตัว (Adaptation) ให้เท่าทันกับสภาวะโลกรวน เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจที่จะปรับตัวเพื่อรับมือกับสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบไม่มีสูตรสำเร็จ ทั้งนี้เพื่อให้เราทุกคนได้อยู่รอดในสภาวะวิกฤตต่างๆ และรับมือกับโลกที่เปลี่ยนไป

ดังนั้น Adaptation อาจจะเป็นกลยุทธ์สำคัญที่พวกเราทุกคนต้องลงมือทำในวันที่โลกไม่เหมือนเดิม SUSTAINABILITY EXPO 2025 หรือ SX 2025 ปีนี้ เล็งเห็นความสำคัญเรื่องปรับตัวให้เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในระบบนิเวศ เพราะ Climate Change Adaptation ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

ภายในงานนำเสนอเรื่องราวของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในรอบ 10 ปี สัมผัสประสบการณ์ Immersive แบบ 4 มิติของภัยพิบัติในประเทศไทย พร้อมวิธีปรับตัวที่ช่วยรับมือกับสถานการณ์ พบกับการจำลองบ้านอนาคตที่สามารถรับมือกับภัย พิบัติต่างๆ กับ “บ้านอยู่รอด” นอกจากนี้ยังพบกับโซนนิทรรศการต่างๆ ที่นำเสนอความสำคัญของด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม อาทิ โซน Better Me นำเสนอเรื่องอายุยืนยาวอยู่อย่างไรให้มีคุณภาพและมีความสุข โซน Better Community นำเสนอเรื่องการปรับตัวของเมือง ด้วยพลังของคนอาสา เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ SX FOOD FESTIVAL มีการแยกทิ้งอาหารอย่างถูกวิธีผ่าน “Food Waste Station” ซึ่งขยะที่ถูกแยกจะถูกนำไปจัดการอย่างเหมาะสม SX REPARTMENT STORE ที่เปิดให้คนที่อยากนำของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาแบ่งปันเพื่อส่งต่อ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมไร้ขยะที่ยั่งยืน ฯลฯ

งาน SUSTAINABILITY EXPO ปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เป็นมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือขององค์กรชั้นนำระดับภูมิภาคและระดับโลก นำโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศที่จะมาร่วมกันสร้างพลัง และปลุกกระแสด้านความยั่งยืนในมิติต่างๆ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 5 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะปรับตัวเพื่อรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลง เพื่อโลกที่อยู่อย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เพื่อความยั่งยืนได้ตลอดทั้งปีได้ที่ www.sustainabilityexpo.com , Facebook : Sustainability Expo และแอปพลิเคชัน SX