เซ็นทรัลพัฒนา สร้างชื่อบนเวทีโลกกวาดรางวัลใหญ่ 2 ปีซ้อนจาก Retail Asia Awards 2025 โดย Central Westville ได้รางวัล ‘Eco-Friendly Mall of the Year’ พร้อมกลยุทธ์เจาะตลาดนักท่องเที่ยวโดดเด่น คว้า ‘Integrated Campaign of the Year’

Central Westville ต้นแบบศูนย์การค้ารักษ์โลกแห่งแรกของเซ็นทรัลพัฒนา มากกว่าศูนย์การค้า แต่คือพื้นที่ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดคล้องเป้าหมายองค์กร NET Zero 2050

เจาะอินไซต์นักท่องเที่ยวต่างชาติ แคมเปญการตลาดคว้ารางวัล Integrated Campaign of the Year ด้วยผลงานที่โดดเด่น แคมเปญ “Tourist Privileges” ช่วยเพิ่มทราฟฟิกลูกค้ากว่า 300%

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all เชื่อมโยงทุกธุรกิจทั้ง Retail-Residence-Hotel-Office ตอกย้ำความสำเร็จผู้นำอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจรีเทลไทยในระดับเอเชีย สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที Retail Asia Awards 2025 นำโดย รางวัล ‘Eco-Friendly Mall of the Year – Thailand’ จากการพัฒนาโครงการ เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ต้นแบบศูนย์การค้ารักษ์โลกแห่งแรกของเซ็นทรัลพัฒนา และรางวัล ‘Integrated Campaign of the Year – Thailand’ จากการสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกประสบความสำเร็จ สะท้อนความมุ่งมั่นขององค์กรในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่การส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยรางวัลนี้จัดขึ้นโดย Retail Asia สื่อชั้นนำด้านธุรกิจรีเทลของเอเชียที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “นับเป็นความสำเร็จต่อเนื่องอีกปีที่เซ็นทรัลพัฒนาได้รับ 2 รางวัลใหญ่จาก Retail Asia Awards สะท้อนความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการอสังหาฯ และรีเทลไทย โดยครั้งนี้เราคว้ารางวัลใหญ่ ‘Eco-Friendly Mall of the Year – Thailand’ จากการพัฒนาโครงการ Central Westville ต้นแบบศูนย์การค้ารักษ์โลกในรูปแบบ Semi-Outdoor & Low Carbon Mall แห่งแรกของเซ็นทรัลพัฒนา เพราะเราเชื่อว่า พื้นที่ศูนย์การค้าเป็นพื้นที่แห่งการใช้ชีวิตและ Commercial Space สามารถเติบโตไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนไปพร้อมกัน โดย Central Westville ยกระดับมาตรฐานใหม่ให้การพัฒนาโครงการ มุ่งเน้นการลดคาร์บอนและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด การติดตั้งแผงโซลาร์ขนาด 2.1 เมกะวัตต์ ซึ่งช่วยลดการปล่อยคาร์บอนถึง 3,412 ตันต่อปี เทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 340,000 ต้น และ 75% ของพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่สีเขียว พร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้าน Green Partnership กับพันธมิตรร้านค้าอีกด้วย

นอกจากนี้เรายังตอกย้ำความสำเร็จในการบุกเบิกศูนย์การค้าเซ็นทรัลในจังหวัดท่องเที่ยวหลักทั่วประเทศไทย พร้อมวางกลยุทธ์และแคมเปญการตลาดกับกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จยอดเยี่ยมจนคว้ารางวัลใหญ่ ‘Integrated Campaign of the Year – Thailand’ จากการการวางแผน Customer Journey อย่างครบถ้วน และใช้ข้อมูล Insight จากการใช้สื่อ Social media ของกลุ่มลูกค้าแต่ละสัญชาติที่เป็น key focus หลัก เพื่อออกแบบแคมเปญให้เหมาะสมและสร้างการบอกต่อบน Social media ทั้งนี้แคมเปญเด่น “Tourist Privileges” เพิ่มการมีส่วนร่วมกว่า 300% มียอดเอ็นเกจเมนต์กว่า 200,000 ครั้ง และการแสดงผลกว่า 4 ล้านครั้ง อีกทั้งแคมเปญ “Chinese Golden Week” ดันยอดใช้จ่ายพุ่ง 950% จากปีก่อน การแสดงผลกว่า 9 ล้านครั้ง ส่วน “The Great Celebration” มียอดใช้จ่ายโตกว่า 70% การแสดงผลกว่า 90 ล้านครั้ง สะท้อนความเข้าใจในพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติ”

อีกหนึ่งก้าวสำคัญของเซ็นทรัลพัฒนาในการพัฒนาโครงการระดับโลกและการขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนคือการเตรียมเปิดโครงการใหม่ในปี 2568 เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม เปิดโครงการมิกซ์ยูสระดับโลก Central Park ภายใต้แนวคิด Here for Bangkok เชื่อมโยงการใช้ชีวิตเมืองและพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ และในเดือนตุลาคม เตรียมเปิดโครงการ Central Krabi โครงการมิกซ์ยูสยิ่งใหญ่ของจังหวัดกระบี่ ซึ่งจะเป็น “The First Prototype of Sustainable Mall” มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานระดับสากล EDGE Certification สะท้อนความมุ่งมั่นในการลดคาร์บอนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสร้างการตระหนักรู้ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ซึ่งสอดรับกับนโยบายหลักของเมืองอีกด้วย

