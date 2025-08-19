เซ็นทรัลพัฒนาสร้างปรากฏการณ์วันแม่! ‘My Mom, My Mate’ ยอดใช้จ่ายพุ่ง ทราฟฟิกโต ย้ำภาพผู้นำ ‘Destination for New Gen Motherhood’
พลิกโฉมความสัมพันธ์ แม่ลูกให้เป็นเหมือน ‘เพื่อนซี้’ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แม่ยุคใหม่แคมเปญนี้ส่งผลให้ยอดใช้จ่ายและทราฟฟิกทั่วประเทศพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็น “Destination for New Gen Motherhood”
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความสำเร็จของแคมเปญ ‘My Mom, My Mate’ ในปีนี้สะท้อนให้เห็นว่าเราเข้าใจอินไซต์ของครอบครัวยุคใหม่อย่างแท้จริง เราได้เห็นภาพแม่ลูกใช้เวลาร่วมกันในศูนย์การค้าตลอดเดือนสิงหาคม และสิ่งนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่คือการสร้าง ‘พื้นที่’ ที่ตอบโจทย์ทุกบทบาทของคุณแม่ ยอดใช้จ่ายจากใบเสร็จที่เข้าร่วมแคมเปญเพิ่มขึ้นกว่า 25% และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สูงขึ้นกว่า 40% จากปีก่อน ความสำเร็จนี้เกิดจากการเชื่อมต่อ Ecosystem ของเราเข้ากับพาร์ทเนอร์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่เงินไม่สามารถซื้อได้ พร้อมยืนยันบทบาทของเซ็นทรัลในฐานะ Center of Life ของทุกเจเนอเรชัน”
หัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของแคมเปญ ‘My Mom, My Mate’ คือการวางกลยุทธ์ที่เข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เริ่มจากการใช้ฐานข้อมูลของ The 1 เจาะอินไซต์ลูกค้า ก่อนถ่ายทอดออกมาเป็นภาพที่จับต้องได้ ผ่านตัวแทนแม่ลูกสุดซี้อย่าง ‘เพิร์ธ-วีริณฐ์ศรา และคุณแม่แอม’ และ ‘ฟรีน-สโรชา’ ซึ่งช่วยสร้าง Engagement ในวงกว้าง พร้อมผนึกกำลังกับเครือข่ายพาร์ทเนอร์ทั้งบัตรเครดิต โรงแรม และแบรนด์ดัง เพื่อเปลี่ยนอินไซต์เป็นโปรโมชั่นและประสบการณ์สุดพิเศษ
‘My Mom, My Mate’ คือบทพิสูจน์ว่าเมื่ออินไซต์ผู้บริโภค ผสานกับนวัตกรรมและพันธมิตรแข็งแกร่ง จะสร้างแคมเปญที่ครองใจทุกคน
#MyMomMyMate #โมเมนต์สุดซี้มามี้สุดเลิฟ #MothersDay2025 #วันแม่ #CentralPattana