เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2568 ณ. โครงการ The Arlington Khaoyai นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดตัว The Arlington Lifelong Learning Lab Khaoyai ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหาร ททท. สทท. และผู้บริหาร Green Alliance
อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งภายในงาน มีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสถานประกอบการ รวมทั้งการให้บริการและเทคโนโลยีจากหน่วยพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการ ผ่านการวิจัยและพัฒนาที่เข้มข้น รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ การจ้างงาน และความเข้มแข็งของชุมชนไทยในอนาคต นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยใช้ผลงานวิจัยและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมที่ยั่งยืน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ดียิ่งขึ้นสำหรับสังคมไทยต่อไป
ในงานนี้ผู้บริหารภาคเอกชนกว่า 100 ท่าน เช่น คุณปื๊ด ธนิตย์ จิตนุกูล ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง คุณยุพราช วงศ์ดาวกูล ที่ปรึกษาประธาน สทท. คุณยุ้ย-ดร.กันธิชา ฉิมศิริ นักแข่งรถ-ดีกรีนางงามระดับโลก ผศ.ดร.โสภณ เอส. บิวโดอิน-ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระดูก ฯลฯ ได้เข้ามาเป็นเกียรติในการร่วมงาน และได้สัมผัสกับธรรมชาติรอบๆโครงการ พร้อมรับชมคอนเสิร์ตสุเมธแอนด์เดอะปั๋ง
คุณสกุลกร สังวาลสิริ ผู้อำนวยการโครงการ ดิ อาร์ลิงตัน กล่าวว่า
“โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง เทคโนธานี ม.เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นครราชสีมา Green Allinace และ The Arlington Khaoyai ที่จะเนรมิตพื้นที่กว่า 10 ไร่ และอาคาร 4 ชั้น ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบของ Smart Green Well Living ที่ผสมผสานการอยู่อาศัยใกล้ชิดธรรมชาติ กับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นอย่างลงตัว เพื่อสุขภาพและความสุขที่ยั่งยืน”
ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นครราชสีมากล่าวว่า “นี่คืออีกหมุดหมายสำคัญที่จะผลักดันให้เขาใหญ่ มุ่งสู่การเป็น “เมืองเกษียณโลก” ที่ทาง สทท.โคราช กำลังขับเคลื่อน”
นายกิตติ พรศิวะกิจ นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย และประธาน Green Alliance กล่าวว่า “นครราชสีมา เพิ่งประสบความสำเร็จได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองในฝันอันดับ 5 ของโลก สำหรับกลุ่ม Digital Nomads 2025 จาก HotelWithTub เนื่องจากตอบโจทย์ Work-Life Balance ซึ่งเป็น MegaTrend ของโลกยุคใหม่ การมีศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่เขาใหญ่ ที่จะนำนวัตกรรม Smart Green Well จากเทคโนธานี มทส. มาส่งมอบสู่ชุมชนโดยตรง จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่เขาใหญ่ให้เป็น Smart Living Destination ที่โดดเด่นมากขึ้น”
คุณอัครวิชย์ เทพาสิต
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ จังหวัดนครราชสีมาได้รับเลือกจาก ททท. ให้เป็น 1 ใน 10 Green Tourism Destination และนวัตกรรมที่ทาง มทส. นำมาแสดงในงานนี้ตอบโจทย์นโยบาย Green Tourism ที่ ททท. จะผลักดันผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน STG Star และ CF Hotel จาก ททท. สู่ GSTC ที่เป็นมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก”
คุณปัณณพัฒน์ สังวาลสิริ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า “ The Arlington Khaoyao เป็นโครงการบ้านพักอาศัยระดับ Luxury ริมเขาใหญ่แหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก ที่ิออกแบบมาเพื่อเปิดประสบการณ์การใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ วิวภูเขา 360 องศา สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยแนวคิด Smart Wellness Living ที่ผสานความหรูหราเข้ากับธรรมชาติและนวัตกรรมอย่างกลมกลืน ภายในโครงการมีศูนย์ Lifelong Learning Lab (ALLL) ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีพ ซึ่งจะมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพและความยั่งยืน อาทิ โยคะ ซาวด์ฮีลลิ่ง เวิร์กช็อปทำอาหารออร์แกนิก และโปรแกรมดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย ตัวบ้านออกแบบอย่างทันสมัย ใช้วัสดุที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม เหมาะทั้งเป็นบ้านพักตากอากาศและที่อยู่อาศัยถาวร สำหรับผู้ที่มองหาการใช้ชีวิตที่สงบเงียบ เรียบง่าย แต่เปี่ยมไปด้วยความสุขและคุณภาพ – The Arlington Khaoyai คือคำตอบของชีวิตที่สมดุล”