นายสรรเสริญ สมัยสุต กรรมการผู้จัดการ AXONS คว้ารางวัล “The Sauciest Tech Leader” สาขา Technology ในงาน Techsauce Global Summit 2025 ซึ่งมอบให้กับผู้นำในวงการเทคโนโลยีที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ จุดประกายแรงบันดาลใจ และผลักดันนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสร้างอิทธิพลต่อทิศทางของอุตสาหกรรมได้อย่างน่าจับตามอง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)
รางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ AXONS ในการพัฒนาเทคโนโลยี AI และ IoT ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมวางรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
สำหรับ Techsauce Awards จัดขึ้นเพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันประเทศไทยให้เดินหน้าอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็น 6 สาขา ได้แก่ People, Technology, AI Transformation, ESG Impact, Entrepreneur และ Business Building & Investment เพื่อสะท้อนความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในทุกมิติของเศรษฐกิจไทย