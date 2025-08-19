นายสรรเสริญ สมัยสุต กรรมการผู้จัดการ AXONS คว้ารางวัล “The Sauciest Tech Leader” สาขา Technology ในงาน Techsauce Global Summit 2025 ซึ่งมอบให้กับผู้นำในวงการเทคโนโลยีที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ จุดประกายแรงบันดาลใจ และผลักดันนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสร้างอิทธิพลต่อทิศทางของอุตสาหกรรมได้อย่างน่าจับตามอง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

รางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ AXONS ในการพัฒนาเทคโนโลยี AI และ IoT ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมวางรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

สำหรับ Techsauce Awards จัดขึ้นเพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันประเทศไทยให้เดินหน้าอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็น 6 สาขา ได้แก่ People, Technology, AI Transformation, ESG Impact, Entrepreneur และ Business Building & Investment เพื่อสะท้อนความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในทุกมิติของเศรษฐกิจไทย

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระประชวร ฉบับที่ 5
2

มหาดไทย ย้ายใหญ่ 25 ตำแหน่ง ผู้ว่าหนองบัวฯ ขึ้นอธิบดีพช. ทศพล ผู้ตรวจขึ้นผู้ว่าฯเชียงใหม่ สีน้ำเงินเข้ากรุรูด
3

หมอช้าง เตือน 2 ราศี ตั้งสติให้ดี ระวังเหนื่อยฟรี ตกที่นั่งลำบาก
4

อดีตนางเอกดัง ยุค 90 ปัจจุบันติดยศนายพัน มีตำแหน่งสำคัญในกองทัพด้วย
5

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 18 สิงหาคม 2568
6

มาดามรถถัง ส่งยานเกราะล้อยาง-ช่างซ่อม เข้าประจำชายแดนไทย-กัมพูชา ประกาศช่วยไม่มีค่าใช้จ่าย
7

สลด! พ.ต.ต. สารวัตรสอบสวน จบชีวิตตัวเองในรถ ตร.ตรวจสอบพบปืนตกอยู่
8

ราคาทองวันนี้ 19 ส.ค.68 อัปเดตล่าสุด ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
9

ย้อนเส้นทาง โอ๋ ญดา นางเอกดัง ก่อนฮือฮาตำแหน่ง พันโทหญิง เปิดภาพครอบครัวอบอุ่น
10

ครูสาวแชร์ประสบการณ์ เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นออทิสติกตอนอายุ 24 ปี เล่าเหตุที่ต้องไปตรวจ คำพูดหมอฉุดสติ