เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเลย ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 23 ปี จังหวัดเลย ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ภายใต้คณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดเลย มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน เน้นสร้างความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายชมรมทุกประเภทให้เกิดความยั่งยืน ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ปี 130,280 คน คิดเป็นร้อยละ 93.43 มีอำเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทั้ง 14 อำเภอ / มีชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 702 ชมรม / ปัจจุบันจังหวัดเลย เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน มีชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีผลงานระดับประเทศ จำนวน 3 ชมรม ดังนี้ ระดับเงิน ปีที่ 2 ได้แก่ ชุมชนเทศบาลตำบลเชียงคาน กลุ่มดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย และในปี 2568 มีอำเภอผาขาว โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ชุมชนเทศบาลตำบลปากชม เรือนจำจังหวัดเลย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย ได้ผ่านการคัดเลือกในกลุ่มดีเด่น เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
นายดิเรก ศรีโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ กล่าวว่าโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ปัจจุบัน มีนักเรียน 1,152 คน ได้น้อมนำหลักการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างหลากหลายบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็น คนดี คนเก่ง และมีทักษะในการดำรงชีวิต รู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติดและปลูกฝังทัศนคติ “เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่ง ยาเสพติด”