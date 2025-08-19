DITTO เตือนประชาชน ระวังผู้ไม่หวังดีแอบอ้างชื่อบริษัทฯและสัญญลักษณ์ชวนลงทุนธุรกิจอาหารเสริมและความงาม ผ่านแอปพลิเคชั่นสนทนา ยันบริษัทฯไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ย้ำหากพบผู้กระทำความผิดจะดำเนินคดีทางกฏหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา ให้ถึงที่สุด

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2568 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก ทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบพบว่า มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีได้แอบอ้างชื่อและใช้ตราสัญญาลักษณ์ของบริษัทฯ เพื่อกล่าวอ้างและเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงามหรือธุรกิจอื่นใด โดยอ้างผลตอบแทนจากการทำธุรกรรมและระบบการรับประกันเงินทุน ผ่านทางช่องทางการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ อาทิ แอปพลิเคชั่นสนทนาต่างๆนั้น

บริษัทฯขอเรียนชี้แจงและยืนยันนโยบายอย่างชัดเจนดังนี้
1)บริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการแอบอ้าง หรือ การเชิญชวนดังกล่าวทุกกรณี และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและความงาม หรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ ตามรายงานประจำปี 56-1 ONE Report ที่บริษัท เผยแพร่อย่างเป็นทางการ

2)บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการทำธุรกรรมการเงินกับบุคคลภายนอกผ่านแอปพลิเคชันสนทนา เพื่อเข้าลงทุนหรือสร้างยอดหมุนเวียนลงทุน หรือรับค่าตอบแทนโดยอ้างการรับประกันเงินทุน

ดังนั้นขอให้ท่านโปรดใช้ความระมัดระวังในการรับข้อมูลและการทำธุรกรรมใดๆ หากมีข้อสงสัยหรือได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าว โปรดตรวจสอบข้อมูลโดยตรงได้ที่ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 235/1-3 ถนนราษฏร์พัฒนา แขวงราษฏร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240 หรือ โทรศัพท์ หมายเลข 0-2517-5555

บริษัทฯขอประกาศและเรียนชี้แจงว่า การกระทำใดๆที่เป็นการแอบอ้างชื่อ หรือทำให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย ล้วนเป็นความผิดทางกฏหมาย หากบริษัทฯตรวจพบการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิ์ สร้างความเสื่อมเสียและเป็นภัยต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ จะดำเนินการทางกฏหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาแก่ผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องถึงที่สุด เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของบริษัทฯต่อไป

