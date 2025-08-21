เริ่มเวทีปฐมนิเทศรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
วันที่ 20 สิงหาคม 2568 ณ หอประชุมอำเภอเชียงม่วน จ.พะเยา กรมชลประทาน จัดเวทีปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับ โครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าแขม พร้อมระบบส่งน้ำ โดยมีนายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้แทนเข้าร่วม พร้อมผู้แทนหน่วยงานราชการ คณะที่ปรึกษา กลุ่มผู้ใช้น้ำ และภาคประชาชน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษารายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยม ซึ่งเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งซ้ำซาก โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่แม่น้ำยมมักล้นตลิ่ง สร้างความเสียหายต่อพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ เช่น เมืองแพร่ เมืองสุโขทัย และพื้นที่รอยต่อ จ.พิจิตร ขณะเดียวกัน ฤดูแล้งกลับขาดแคลนน้ำจากการขาดแหล่งกักเก็บต้นทุน ประกอบกับปัญหาการบุกรุกป่าต้นน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ กรมชลประทานจึงเร่งผลักดัน 3 โครงการเร่งด่วนในลุ่มน้ำยม ได้แก่
- ประตูระบายน้ำเด่นชัย จ.แพร่
- ประตูระบายน้ำท่านั่ง จ.พิจิตร
- และประตูระบายน้ำบ้านป่าแขม จ.พะเยา
สำหรับ ประตูระบายน้ำบ้านป่าแขม ซึ่งตั้งอยู่ตอนบนของลุ่มน้ำยม มีเป้าหมายเพื่อยกระดับน้ำในแม่น้ำยม เพื่อให้สามารถสูบน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรใน ตำบลสระ และตำบลบ้านมาง อ.เชียงม่วน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำของสถานีในพื้นที่ ได้แก่
- สถานีสูบน้ำบ้านทุ่งมอก
- และสถานีบ้านป่าแขมเหนือ
เมื่อแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้รวม 3,012 ไร่ (พื้นที่ชลประทานใหม่ 605 ไร่)
กรมชลประทานยืนยันความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนโครงการนี้ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในลุ่มน้ำยมอย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประชาชนในระยะยาว