องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจส่งเสริมพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไม้ ตลอดจนดำเนินการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อนุรักษ์บริบาลช้างไทย และธุรกิจคาร์บอนเครดิต

รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 – วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 สอบถามรายละเอียด ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

โทรศัพท์ 0 2282 3243 ต่อ 1137 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

หรือดาวน์โหลดที่ https://www.fio.co.th/th/detailAll/2410/pcm/82

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดิ่งแรง เทียบราคาปิดวานนี้
2

ใช้ผิดประเภทโดนระงับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้ออะไรได้บ้าง เช็กเงื่อนไข
3

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
4

ทราย เจริญปุระ คิดหลายรอบจะเล่าเรื่องนี้ดีมั้ย แต่อยากบันทึกครั้งหนึ่งในชีวิต
5

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
6

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
7

ชายญี่ปุ่นขับรถบรรทุก เพิ่งรู้ถูกสลับตัวแต่เกิด แท้จริงเป็นทายาทเศรษฐี รพ.ชดเชย 8 ล้าน
8

ใหม่ - เต๋อ ไม่เลื่อนงานแต่ง เผยแพลนลดแขกเหลือหลักสิบ จัดอย่างสุภาพเรียบร้อย ไม่เอิกเกริก
9

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 2 เตือน อากาศแปรปรวน ฝนถล่มเพิ่มขึ้น น้ำท่วมขัง
10

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 27 ตุลาคม 2568