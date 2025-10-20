ช่วงนี้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศต้องระวัง มิจฉาชีพยุคใหม่มีการแฝงตัวในวงการคอนเทนต์ มีการหลอกให้จ้างทำคลิปโปรโมตสินค้าโดยอ้างว่าจะช่วยเพิ่มยอดขาย แต่สุดท้ายเชิดเงินหนี ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในด้านการผลิตคอนเทนต์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพลิกไอเดียสร้างยอดขายยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย โดยมีการจัดงาน “พลิกไอเดียสู่รายได้ สร้างยอดขายด้วย Content” ที่จังหวัดอุบลราชธานี
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม “พลิกไอเดียสู่รายได้ สร้างยอดขายด้วยคอนเทนต์” ว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ประกอบการที่อยู่ใกล้จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SMEs ให้ก้าวทันโลกการค้าในยุคดิจิทัล
ปัจจุบันภูมิทัศน์ทางการค้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การค้าขายไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงออฟไลน์อีกต่อไป ช่องทางออนไลน์กลายเป็นตลาดสำคัญที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางและไร้ข้อจำกัด ทั้งด้านเวลา สถานที่ และเพศวัย การใช้เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งจำเป็น แต่เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่เพียงพอ “สิ่งสำคัญคือการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจ” ที่สามารถเล่าเรื่องสินค้าได้อย่างโดดเด่นและตรงใจกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งโลกการค้าในปัจจุบันต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกัน การสร้างคอนเทนต์จึงเป็นหัวใจสำคัญของการตลาดยุคใหม่ เพราะคอนเทนต์ที่ดีจะทำให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์ของเราได้ และสามารถแปลงไอเดียให้กลายเป็นยอดขายจริงได้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใต้นโยบาย “Quick Big Win” ของกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเสริมแกร่งผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มมูลค่าสินค้าไทย และขยายตลาดออนไลน์สำหรับสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดสากล
นางศุภจี กล่าวอีกว่า กระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถใช้ช่องทางออนไลน์เป็นตลาดใหม่ในการขยายโอกาสทางการค้า
โดยเฉพาะตลาด e-Commerce เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ปีที่ผ่านมา ขยายตัวถึง 5.4% มีมูลค่ารวมกว่า 6.1 ล้านล้านบาท ถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรืออายุเท่าใด ขอเพียงเรารู้จักสร้างคอนเทนต์ที่ดีและนำเสนอสินค้าอย่างสร้างสรรค์ และกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าจัดกิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ให้มีทักษะด้านการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ การตลาดดิจิทัล และการสร้าง Creative Content อย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยพร้อมแข่งขันในยุคดิจิทัลและร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป