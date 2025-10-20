สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จัดอบรมหลักสูตร “กองทุนความคิด ปั้นนวัตกรรม พิชิตยอดขายออนไลน์” เพื่อยกระดับศักยภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศให้พร้อมรุกตลาดดิจิทัล

การอบรมจัดขึ้นทั้งหมด 13 ครั้ง ครอบคลุมทั้ง 13 สาขาเขต มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,300 คน ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2568 ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ และพัฒนาทักษะทางการตลาดทางตรงและทางออนไลน์

หลักสูตรมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี พร้อมฝึกทักษะการตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะการเปิดร้านค้าผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ภายในงานยังมี “คลินิกผลิตภัณฑ์” ให้คำปรึกษาการพัฒนาสินค้า และมุมช่วยเหลือเปิดร้านออนไลน์ เพื่อช่วยผู้ประกอบการปรับปรุงสินค้าและภาพลักษณ์ให้แข่งขันได้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สทบ.ในการพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง

สทบ. คาดว่าการอบรมครั้งนี้จะช่วยเสริมความรู้ สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะด้านการตลาดยุคใหม่ สามารถแข่งขันได้ในตลาดดิจิทัล และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ตั้งปลุก! 6 โมงเช้า ลงทะเบียน "คนละครึ่ง พลัส" 3 ขั้นตอน ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
2

ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ขึ้นข้อความแบบนี้ ได้หรือไม่ได้รับสิทธิ
3

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ‘นาท ภูวนัย” นักแสดงอาวุโส
4

กรุงไทย แจงแล้ว ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส แจ้งสถานะรอ 3 วัน หลังสิทธิใกล้หมด
5

ฉีกกฎแก้บน ฮือฮา สาวสมหวัง จัดชาบูน้ำดำถวาย พ่อพระยาพิชัยดาบหัก
6

ราคาทองวันนี้ 20 ต.ค.68 พุ่งขึ้นอีก ประกาศครั้งแรก เทียบราคาปิดวานนี้
7

ราคาทองวันนี้ 20 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 8 ดีดแรงต่อเนื่อง รีบตัดสินใจ
8

กำลังไปลงทะเบียนคนละครึ่ง หญิงถูกสิบล้อเหยียบกลางไฟแดง ศีรษะหลุดออกจากร่าง
9

เช็ก 7 สัญญาณดี บ่งบอกว่าคุณมี "ตับที่แข็งแรง" ถ้ามีครบ ขอยินดีด้วย
10

5 ข้อต้องรู้ ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส วันนี้ เปิดเงื่อนไขการใช้สิทธิ