สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จัดอบรมหลักสูตร “กองทุนความคิด ปั้นนวัตกรรม พิชิตยอดขายออนไลน์” เพื่อยกระดับศักยภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศให้พร้อมรุกตลาดดิจิทัล
การอบรมจัดขึ้นทั้งหมด 13 ครั้ง ครอบคลุมทั้ง 13 สาขาเขต มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,300 คน ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2568 ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ และพัฒนาทักษะทางการตลาดทางตรงและทางออนไลน์
หลักสูตรมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี พร้อมฝึกทักษะการตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะการเปิดร้านค้าผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ภายในงานยังมี “คลินิกผลิตภัณฑ์” ให้คำปรึกษาการพัฒนาสินค้า และมุมช่วยเหลือเปิดร้านออนไลน์ เพื่อช่วยผู้ประกอบการปรับปรุงสินค้าและภาพลักษณ์ให้แข่งขันได้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สทบ.ในการพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง
สทบ. คาดว่าการอบรมครั้งนี้จะช่วยเสริมความรู้ สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะด้านการตลาดยุคใหม่ สามารถแข่งขันได้ในตลาดดิจิทัล และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ