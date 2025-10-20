คิง เพาเวอร์ฉลอง 36ปี – ดร.นิตินัย ศิริสมรรถาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดงาน “KING POWER 36th ANNIVERSARY DELIGHTS & SURPRISES: MORE POWER MORE POSSIBILITIES WITH POWER PASS พลังช้อปเหนือขีดจำกัด สู่ทุกความเป็นไปได้” เมื่อ 17 ตุลาคม 268 ที่ คราว เอเทรียม คิง เพาเวอร์รางน้ำ ฉลองครบ 36 ปี พร้อมสร้างปรากฏการณ์ “POWER PASS ระบบสมาชิกรูปแบบใหม่มอบสิทธิประโยชน์แบบ “ยิ่งใช้ ยิ่งได้ และง่ายกว่าเดิม” ให้ช้อปไร้รอยต่อรวมทุกบริการในเครือ คิง เพาเวอร์
โดยมีพันธมิตรธุรกิจชั้นนำให้เกียรติเข้าร่วมงาน ได้แก่ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด, เลกซัส กรุ๊ป โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทริป.คอม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอโอที ลีมูซีน จำกัด, บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด, บริษัท รวยไม่หยุด จำกัด, บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน), บริษัท ส้มพาสุข จำกัด, บริษัท อารักษ์ แอนิมัล เฮลท์แคร์ จำกัด, บริษัท เอส อาร์ ที ฟอเร๊กซ์ จำกัด, บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน), บริษัท แล๊บ เอ็กซ์ จำกัด, บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด, บริษัท วานา นาวา จำกัด, บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด และ บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เรนท์ อะ คาร์ จำกัด
โดย…#เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen