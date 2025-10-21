หนุนคู่ค้าเข้าถึงเงินทุนเพื่อความยั่งยืน เร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 มุ่งสู่เป้า Net Zero 2050 ไปด้วยกัน
กรุงเทพฯ 20 ตุลาคม 2568 – ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้นำบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีของไทย ตอกย้ำพันธกิจด้านความยั่งยืน ประกาศยกระดับความร่วมมือกับพันธมิตรคู่ค้าไปอีกขั้น เปิดตัว “Green Financing Program” ครั้งแรกในเอเชีย จับมือพันธวณิช และทีเอ็มบีธนชาต ร่วมสร้างโอกาสใหม่ให้คู่ค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียวได้ง่ายขึ้น สนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดผ่านสินเชื่อรูปแบบต่างๆ พร้อมตอกย้ำความสำคัญของ Health & Safety ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ด้วยเป้าหมาย Zero Fatalities หรือ “อัตราการเสียชีวิตจากการทำงานเป็นศูนย์” ในงาน “True Supplier Forum 2025: Together for Net Zero” ที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อบริษัทคู่ค้าหลัก เร่งขับเคลื่อนภารกิจปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 สู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593
นายซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกมิติของ ESG ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยเรามองว่า ‘การเติบโตอย่างยั่งยืน’ ต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นการร่วมลดการปล่อยคาร์บอนผ่านโครงการ ‘Green Financing Program’ ที่ช่วยให้คู่ค้าพันธมิตรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียวเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้ง่ายขึ้น หรือการยกระดับมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และสิ่งที่ผมให้ความสำคัญที่สุดคือ ‘ความปลอดภัยของคนทำงาน’ เพราะเบื้องหลังเครือข่ายที่แข็งแกร่งของทรู คือการทำงานอย่างทุ่มเทของผู้คนมากมายในภาคสนาม เราจึงตั้งเป้าหมาย ‘Zero Fatalities’ หรือการไม่มีการสูญเสียชีวิตจากการทำงานแม้แต่รายเดียว พร้อมยกระดับมาตรฐานสุขภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างจริงจัง เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยในทุกวัน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนที่ทรูตั้งใจเดินไปพร้อมกับพันธมิตรทุกคน”
ชู 4 รูปแบบ “Green Financing Program” หนุนคู่ค้าทรู สร้างโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน
คู่ค้าพันธมิตรของทรู สามารถเข้าถึง 4 ทางเลือกหลักที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการในทุกมิติ ดังนี้
- Green Loan & Blue Loan – สินเชื่อระยะยาวสำหรับโครงการด้านพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาอาคารรักษ์โลก
- Short-term Financing Linked-Loan (SLL) – สินเชื่อพิเศษที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยมีเงื่อนไขดอกเบี้ยอัตราพิเศษซึ่งอ้างอิงจากผลลัพธ์การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท
- Solar E-P-C (Engineering-Procurement-Construction) – สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ค่าดำเนินการสำรวจพื้นที่ ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ไปจนถึงใช้งานระบบจริง
- Hire Purchase/ Financial Lease for EV Car – สินเชื่อสำหรับจัดหารถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้งรถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง รถสวัสดิการ และรถที่ใช้ในธุรกิจขนส่งสินค้า เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในภาคโลจิสติกส์
ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าสายงานด้านความยั่งยืนองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ ‘คู่ค้า’ คือแรงขับเคลื่อนสำคัญในภารกิจลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน หรือใน Scope 3 ตามหลักการ Science Based Targets initiative (SBTi) อันจะพาเราทุกคนไปสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 อย่างมั่นคงและเป็นรูปธรรม ทรู คอร์ปอเรชั่น จึงมุ่งสร้างระบบนิเวศแห่งความยั่งยืนที่เติบโตไปพร้อมกับพันธมิตรในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เฉพาะในปี 2568 มีคู่ค้ากว่า 100 ราย ซึ่งทุกบริษัทผ่านการประเมินด้าน ESG ครบ 100% และจากผลสำรวจกลุ่มพันธมิตรหลัก (High Spending) พบว่า กว่า 50% ของคู่ค้าให้ความสนใจในเรื่อง Green Financing Program ผนวกกับความพร้อมของทรูที่มีแพลตฟอร์ม “GHG (Greenhouse Gas) Emissions Data Platform and Consulting Service” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนพันธมิตร พิชิตเป้าหมาย Net Zero ทรู จึงได้ร่วมมือกับพันธวณิชและทีเอ็มบีธนชาต เปิดตัว “Green Financing Program” เป็นครั้งแรกในเอเชีย เพื่อสร้างโอกาสให้พันธมิตรเข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียวได้ง่ายขึ้น สนับสนุนให้คู่ค้าทรูได้ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก รวมถึงเข้าถึงสินเชื่อพิเศษที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ด้านความยั่งยืนที่ตั้งไว้ร่วมกัน ทั้งนี้ มั่นใจว่าโมเดลนี้จะไม่เพียงเสริมศักยภาพให้คู่ค้าพร้อมรับกับแนวโน้มธุรกิจสีเขียว และความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังตอบโจทย์นักลงทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนด้าน Decarbonization นำพาห่วงโซ่อุปทานของทรูเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนไปด้วยกัน”
มุ่งสู่เป้าหมาย “Zero Fatalities” – อัตราการเสียชีวิต จากการทำงานเป็นศูนย์
ในการทำงานร่วมกับพันธมิตรคู่ค้า สิ่งที่ทรูให้ความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือ “ความปลอดภัยของคนทำงาน” ด้วย “คน” คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนทุกโครงการ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจติดตั้งสถานีฐาน ขยายโครงข่าย หรือดูแลระบบในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ทรู จึงตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนไว้ว่า Zero Fatalities – ไม่มีการสูญเสียชีวิตจากการทำงานแม้แต่รายเดียว และยึดแนวทาง “Stay TRUE to Safety” เป็นหลักการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนในห่วงโซ่อุปทานเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันอย่างปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ ทรูยังได้ดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและเป็นระบบในทุกขั้นตอนของการทำงาน ได้แก่
- ปรับปรุงและเข้มงวดสัญญากับซัพพลายเออร์ในพื้นที่เสี่ยงสูง: เพิ่มข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน กำหนดให้ต้องมีการอบรมกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) อย่างเข้มงวด จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) และกำหนดกรอบบทลงโทษและการชดเชยอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
- ยกระดับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับซัพพลายเออร์: ผ่านการทดสอบหลังการอบรมและการรับรอง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานภาคสนามมีความรู้ ความสามารถ และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล: ในการติดตามความพร้อมของสัญญาและเฝ้าระวังประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เป้าหมาย “Zero Fatalities” ไม่ใช่เพียงตัวเลข แต่คือพันธกิจสำคัญที่ทรูและพันธมิตรทุกฝ่ายต้องร่วมกันทำให้เกิดขึ้นจริง เพื่อให้ “ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุกวัน”
