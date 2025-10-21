ชวนเปิดประสบการณ์ลิ้มรสอาหารเจจากทุกมุมโลก ในงาน “J-licious เจนี้ อร่อยได้ทุกเมนูนานาชาติ” วันนี้-29 ตุลาคม 2568
ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเมืองสุขสยาม พร้อมด้วยพันธมิตร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และธนาคารกสิกรไทย ต้อนรับเทศกาลกินเจปี 2568 จัดงาน “J-licious เจนี้ อร่อยได้ทุกเมนูนานาชาติ” คัดสรรเมนูเจจากร้านดังทั่วไอคอนสยามมาให้เลือกอร่อยหลากหลาย ให้ทุกคนได้ #อิ่มบุญอิ่มเจ ไปด้วยกัน จัดเต็มเมนูอาหารไทยรสจัดจ้านจาก 4 ภาค พร้อมเปิดประสบการณ์อาหารเจจากทุกมุมโลก ชวนลิ้มลองพาสต้าเจสไตล์อิตาเลียนแท้ ซูชิโรลเจสไตล์โอมากาเสะ อาหารจีนตามแบบฉบับของภัตตาคารหรู รวมถึงอาหารเจฟิวชั่นรูปแบบใหม่ มาให้อร่อยแบบอิ่มบุญอิ่มใจ พร้อมเชิญสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม เพลิดเพลินกับการแสดงทางวัฒนธรรมไทย-จีน ตลอดช่วงเทศกาลกินเจ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 ตุลาคม 2568
ในวันนี้ (20 ต.ค.) เมืองสุขสยามได้จัดพิธีเปิดงานต้อนรับเทศกาลกินเจในงาน อิ่มบุญ อิ่มเจ 4 ภาค โดยได้รับเกียรติจากคุณนันทญา เขียวแสวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน ประธานในพิธี คุณบัญชา ฉันทดิลก กรรมการผู้จัดการโครงการสุขสยาม, คุณปัณณิตา วรรณโกวิท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการตลาด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด พร้อมด้วยพันธมิตร ร่วมทำพิธีสักการะ พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางพันกร หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ
คุณบัญชา ฉันทดิลก กรรมการผู้จัดการโครงการสุขสยาม เผยว่า “เทศกาลกินเจปีนี้ เราอยากให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสรสชาติแห่งความสุข ผ่านอาหารเจที่ดีต่อใจและดีต่อสุขภาพ ที่ให้รสชาติแบบต้นตำรับแท้ ถึงรสถึงเครื่องเหมือนรับประทานเมนูโปรดที่คุ้นเคย ผ่านเมนูอาหารเจ 4ภาค ทั้งเหนือ กลาง อีสาน ใต้ และปีนี้ยังพิเศษกว่าเดิมด้วยการรังสรรค์เมนูเจฟิวชันทั้งสไตล์เอเชียและยุโรปที่มีให้เลือกมากมาย เพื่อให้ทุกคนได้อิ่มบุญไปพร้อมกับอิ่มอร่อยอย่างแท้จริง” #ICONSIAM #ICONSIAMJlicious #กินเจ #กินเจที่ไอคอนสยาม #JFestival #vegetarianfestival #เจปีนี้ที่ไอคอนสยามครบที่สุด