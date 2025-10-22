ซีพี ออลล์ ผนึก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม “พาณิชย์ลดราคา เทศกาลกินเจ ปี 2568”
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม “พาณิชย์ลดราคา เทศกาลกินเจ ปี 2568” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงอาหารเจคุณภาพดีในราคาประหยัด สนับสนุนการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ พร้อมช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพในช่วงเศรษฐกิจปัจจุบัน
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนายมลชัย บุญรักษ์ ผู้จัดการฝ่าย BN และนางฐิติยา รัตนวารี ผู้เชี่ยวชาญด้านประสานกิจการสัมพันธ์ สำนักประสานรัฐกิจ เป็นตัวแทนผู้บริหารซีพี ออลล์ ร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคเอกชนหลากหลายองค์กร
ซีพี ออลล์ – เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ร่วมออกบูธนำเสนอสินค้าเจหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นอาหารพร้อมทาน อาหารแช่แข็ง ของว่าง ขนมหวาน หรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ที่จำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ โดยเน้นคัดสรรวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเองอย่างสะดวกในทุกพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้ว กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ และสร้างรอยยิ้มให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศในช่วงเทศกาลแห่งการถือศีลกินเจนี้
ซีพี ออลล์ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างประโยชน์ให้สังคม สร้างชุมชนอุ่นใจ สนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงอาหารที่ดี มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของทุกคน