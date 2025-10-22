เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) จัดการประชุม “Compliance Network 2025” และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร Ethics & Compliance Protectors Development Program (E&C PDP) ณ ห้อง Auditorium 1 บริษัท เจียไต๋ จำกัด ถนนสุขุมวิท 60 โดยมีผู้บริหารและทีมงานด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้านจริยธรรมและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นในหลักคุณธรรม โดยในปีนี้ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร E&C PDP รุ่นแรก ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจาก 24 กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย และ 43 เขตธุรกิจในประเทศจีน เพื่อเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและยกระดับจริยธรรมและการกำกับดูแลองค์กร ที่จะช่วยขับเคลื่อนและต่อยอดองค์ความรู้ในกลุ่มธุรกิจของตนเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมที่แข็งแกร่งต่อไป”
ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวเปิดการประชุมว่า “การเป็น “ผู้พิทักษ์องค์กร (Protector)” ไม่ใช่แค่การเรียนรู้ทฤษฎี แต่คือการนำความรู้ไปใช้จริง เพื่อเป็นผู้พิทักษ์คุณธรรม จริยธรรม ชื่อเสียง และค่านิยมขององค์กร รวมถึงเป็นต้นแบบในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติที่ถูกต้อง และสร้างแรงกระเพื่อมให้ค่านิยมเหล่านี้แพร่หลายไปในวงกว้าง
“การเป็นผู้พิทักษ์องค์กร ไม่ใช่เรื่องจบหลักสูตรแล้วจบไป แต่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง (Continuous Process) ที่ต้องนำบทเรียนไปปฏิบัติจริง ตรวจสอบ และปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อให้คุณธรรมและจริยธรรมกลายเป็น DNA ขององค์กร” พร้อมย้ำว่า “ผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นแรกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกที่มีหน้าที่สำคัญในการสร้างเครือข่ายในกลุ่มผู้อบรมให้เข้มแข็ง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง”
นายวรวิทย์ วรุตบางกูร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “งานที่จัดขึ้นนี้มีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างเครือข่ายผู้นำด้านจริยธรรมและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ พร้อมทั้งเน้นย้ำความสำคัญของหลักสูตร Ethics & Compliance Protectors Development Program (E&C PDP) ที่มุ่งเสริมสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรทำงานเชิงรุกด้านจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ ทั้งการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) หรือ GRC”
นายวรวิทย์ กล่าวต่อว่า “เครือซีพีตั้งใจผลักดันให้ Ethics & Compliance กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างแท้จริง โดยเริ่มจากการสร้าง “Change Leaders” ซึ่งเป็นบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) รวมถึง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) อยู่แล้ว ให้ตระหนักถึงคุณค่าของบทบาทตนเอง พร้อมนำความรู้ไปสื่อสารและขยายผลต่อในองค์กร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรม”
“องค์กรขนาดใหญ่ต้องเริ่มจากการมีผู้นำที่กล้าเปลี่ยนแปลงและสร้างวัฒนธรรมการกล้าแสดงความคิดเห็น เมื่อเห็นสิ่งไม่ถูกต้อง (Speak Up Culture) และสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยหลักสูตรนี้จะช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้นำเหล่านี้เข้าใจภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในเชิงรุก”
“นอกจากนี้ เครือซีพีมีธุรกิจที่หลากหลายทั้งขนาดและอุตสาหกรรม จึงต้องออกแบบแนวทางการกำกับดูแลให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถยกระดับมาตรฐานด้านจริยธรรมและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกฑณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเรามีวัฒนธรรมด้านจริยธรรมที่แข็งแรง องค์กรก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกธุรกิจ”
นางสุนีย์ เจริญพูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียไต๋ จำกัด หนึ่งในผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับว่า หลักสูตรนี้ช่วยเสริมสร้างบทบาทสำคัญของการเป็นผู้พิทักษ์องค์กร ทำให้เข้าใจเรื่อง GRC (Governance, Risk, and Compliance) อย่างรอบด้าน สามารถนำความรู้ไปพัฒนากระบวนการกำกับดูแลให้แข็งแรง ลดความเสี่ยง และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เกิดการ Networking เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และยกระดับ GRC ขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ขณะที่ นางสาววลัยนุช ขัติรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ด้าน Legal Compliance บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หลักสูตรนี้ช่วยให้เราสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและยกระดับงานด้าน Legal Compliance ของซีพี ออลล์ ทั้งในมิติของการ Reskill และ Upskill รวมถึงได้จัดตั้งทีม Compliance Champion เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และสื่อสารแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในทุกระดับของสายงาน ทั้งนี้ การมี Compliance Champion ทำให้การทำงานภายในองค์กรมีทิศทางเดียวกันมากขึ้น ทั้งในแง่การติดตาม การสื่อสาร และการสร้างความเข้าใจร่วม เมื่อทุกคนเข้าใจและเดินไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะช่วยเสริมให้การทำงานด้าน Compliance เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล เกิดเป็น DNA ด้านจริยธรรมและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และเติบโตอย่างยั่งยืน”
เช่นเดียวกับ นางณัฐพร ชลธาร์นนท์ Corporate Governance and Sustainability Manager, Ascend Group ที่เน้นย้ำว่า “GRC เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยทีมงานมีกลไกที่ชัดเจนในการระบุ วิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมเป็นโอกาสสำคัญให้กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินงานที่ได้ผลจริง ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่ช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว”
ดร. ธีระพล กล่าวปิดท้ายว่า “Compliance ไม่ใช่เพียงเรื่องของกฎระเบียบ แต่คือรากฐานของความยั่งยืน ทั้งในด้านธุรกิจ และความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซีพี ตั้งเป้าเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อสร้างองค์กรที่โปร่งใส รับผิดชอบ และยั่งยืนอย่างแท้จริง”