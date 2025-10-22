ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เดินหน้าจัดงานประกาศผล “รางวัลชมนาด (Chommanard Book Prize)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 เวทีเกียรติยศของนักเขียนสตรีไทย เพื่อยกระดับงานวรรณกรรมไทยสู่เวทีโลก พร้อมประกาศผลผู้ชนะเลิศในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ ที่สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ
กลับมาอีกครั้งกับวาระสำคัญของปีที่เหล่านักอ่านและนักเขียนต่างตั้งตารอคอย กับการประกาศผล “รางวัลชมนาด (Chommanard Book Prize)” รางวัลอันทรงเกียรติที่มอบแด่นักเขียนสตรีผู้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมคุณภาพ จัดโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเขียนหญิงไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่ปีที่ 14 แล้วในปีนี้
ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา “รางวัลชมนาด” เป็นมากกว่าเวทีการประกวด แต่คือพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ ที่เปิดโอกาสให้นักเขียนหญิงได้มาถ่ายทอดมุมมอง ความคิด และจิตวิญญาณผ่านปลายปากกา สู่งานเขียนที่สะท้อนสังคมด้วยความงดงาม ละเมียดละไม ที่เปี่ยมไปด้วยพลัง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคม ผ่านมุมมองของผู้หญิง ให้งานเขียนคุณภาพของไทยได้โลดแล่นบนเวทีโลก
ในปี 2568 มีลงานส่งเข้าประกวดรางวัล ประเภท “นวนิยาย” ทั้งหมดจำนวน 45 เรื่องได้แก่ ใต้ปีกแห่งฝันสู่วันผลิบาน / สงครามพฤกษามืด / ก่อนดอกไม้จะร่วง / รอยหยก / เขตปลอดบลูเบอร์รี่ / คู่หูไสยเวท กับนักเรียนที่สาบสูญ / “JANE” / ขี้เถา / มะลิซ่อนกลิ่น / รอยพิมาย / แด่เธอ…ผู้เปล่งประกายนิจนิรันด์ / โรงเรียนยินมลากธานี / ออกญาคณิกา / ลูกรัก ลูกพัง / องศาที่น้ำเดือด / กาฬอินทร์ / โลกของอุ่นคำ / ลืมตาตื่น ฉันจึงได้รู้ / ที่/ซึ่ง/อัน/ผู้ยังอยู่ / นักสำรวจสมองกล / ประมวล-วันดี / เคหาสน์ใต้แสงดาว / รักยกมง / ใต้ฟ้าดาราพราว / ยิ้มบ่อยๆ เศร้านิดหน่อยก็ไม่เป็นไร / อุษากับป่าน / ม่อนผางู / The fear บันทึกความกลัว / ฝันนั้นจงเป็นจริง / เริ่มต้นสนธยา / Flee to Free ลี้ หลบ หลีก / แก้วจอมขวัญ / หนี่เหนียนจื่อหลิน อัจฉริยะข้ามภพ / สารอดิศัย / ชมนาดที่รัก / โรมานซ์นิจนิรันดร์ / Gorgeous seed เมล็ดพันธุ์ที่งดงาม / ไม่มีเข็มหมุดปรากฏที่ปลายขอบฟ้า / พราววารี / คุณยายอยู่ในครัว / ความจริงที่ไม่ต้องขออนุมัติ / การจากพรากอันรื่นรมย์ / Tragedy of Love แด่เธอผู้เป็นที่รัก / สีรุ้งแห่งชายข้ามเพศ และวาฬ-เวฬา โดยจะประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2568 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (ชั้น 29)
คีตาญชลี แสงสังข์ หนึ่งในผู้เข้าประกวด รางวัลชมนาด ครั้งที่ 14 ได้เปิดใจถึงเส้นทางการเป็นนักเขียนว่า จุดเริ่มต้นมาจากความหลงใหลในการ์ตูนและมังงะญี่ปุ่นที่อ่านมาตั้งแต่สมัยวัยเด็ก จนซึมซับวิธีการสร้างตัวละครและการเล่าเรื่อง ก่อนจะพัฒนาแนวคิดมาเป็นการเขียนนิยายจริงจัง ซึ่งได้ใช้เวลาลองผิดลองถูก ฝึกฝน และพัฒนาฝีมือด้านการเขียนมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 10 ปี กว่าจะกล้าเริ่มส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีต่าง ๆ ซึ่งแม้จะมีทั้งความสำเร็จและความผิดหวัง แต่ก็ไม่เคยคิดยอมแพ้ จนมาถึงปีนี้ที่ตัดสินใจส่งผลงานเข้าประกวดใน “รางวัลชมนาด ครั้งที่ 14” “เนื่องจากรางวัลชมนาด เป็นเวทีเดียวที่ยังเปิดรับต้นฉบับจากนักเขียนหญิงอย่างจริงจัง ถ้าพูดตรง ๆ นักเขียนผู้หญิงถือว่าโชคดีมาก เพราะเป็นงานที่เปิดเฉพาะนักเขียนหญิงเท่านั้น ถ้าคุณมีต้นฉบับ ไม่ว่าจะแนวไหน ก็ลองส่งมาเถอะ บางทีปีหน้าอาจเป็นปีของคุณก็ได้” คีตาญชลี กล่าวทิ้งท้าย
ทางด้าน ศิรินทร์ ไกรเชนทร์ หนึ่งในผู้เข้าประกวดรางวัลชมนาด ครั้งที่ 14 กล่าวว่า ผลงานครั้งนี้เล่าเรื่องผ่านสายตาหุ่นยนต์ชายชื่อ “ไอวี่” ที่อยู่กับโรส เศรษฐีนีสาวผู้เป็นนายของเขา ถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์กับ AI ในโลกยุคปัจจุบัน พร้อมสะท้อนการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ผลงานชิ้นนี้ใช้เวลาเขียนและปรับแต่งประมาณ 2 เดือน ด้วยภาษาที่เรียบง่าย เข้าใจง่าย เหมาะกับผู้อ่านยุคใหม่
พร้อมเปิดใจถึงความคุ้มค่าและความพยายามตลอดเส้นทางนักเขียนกว่า 20 ปี ว่า การมาถึงจุดนี้ไม่ได้ง่ายเลย ต้องแลกด้วยความทุ่มเท การใช้เวลาทั้งอ่านและเขียนอย่างหนักเพื่อนำมาปรับใช้กับงานเขียน แม้จะผิดหวังมาหลายครั้ง แต่ก็ไม่เคยคิดที่จะหยุด เพราะเป้าหมายสำคัญคือการเป็น “นักเขียนมืออาชีพ”
นอกจากนี้ ศิรินทร์ยังกล่าวถึงเวที รางวัลชมนาด ว่าเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักเขียนหญิง เป็นเวทีที่นักเขียนหญิงไม่ควรพลาด เพราะเปิดรับเฉพาะนักเขียนสตรี และเป็นใบผ่านสำคัญสู่ตลาดสากล
“เราอยากเป็นนักเขียนที่เลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง โดยที่นิยายของเราต้องอยู่ถูกที่ถูกจุด สามารถขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคมได้ เราจึงต้องเลือกเวทีที่เหมาะสมกับตัวเราเอง เพราะนิยายบางเรื่องเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่ม ต้องหาเวทีที่เข้ากับตัวเรา ถึงวันนี้อาจยังไม่ใช่ แต่ก็อย่าท้อ เขียนไปเรื่อย ๆ สักวันมันจะต้องเป็นวันของเราแน่” ศิรินทร์กล่าวเสริม
สำหรับผู้ชนะเลิศรางวัลชมนาดจะได้รางวัลและเงินสด 100,000 บาท พร้อมค่าลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และ 30,000 บาท ตามลำดับ พร้อมค่าลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.praphansarn.com