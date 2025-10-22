ภายในงาน ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ทดลองใช้อุปกรณ์ VR (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
เมื่อวันที่ 19–20 ตุลาคม 2568 การประชุมอุตสาหกรรม VR โลก ประจำปี 2025 ภายใต้หัวข้อ “VR+AI เปิดประตูสู่อนาคตดิจิทัลอัจฉริยะ” ได้จัดขึ้นที่เมืองหนานชาง มณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และตัวแทนบริษัทจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน ร่วมสัมผัสเทคโนโลยีล้ำสมัยและแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน มณฑลเจียงซีได้สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) ครบวงจร ครอบคลุมการผลิตฮาร์ดแวร์ พัฒนาโปรแกรม และสร้างสรรค์เนื้อหา มีบริษัท VR กว่า 400 แห่ง สร้างรายได้อุตสาหกรรมในปี 2567 รวม 110,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นราว 26 เท่าจาก 4,200 ล้านหยวนในปี 2561 แสดงถึงแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในด้านการจัดวางอุตสาหกรรม เมืองหนานชางได้พัฒนาคลัสเตอร์แบบ “หนึ่งเมือง สองนิคม” โดยมีบริษัทที่ติดอันดับ TOP50 ด้าน VR ของจีน จำนวน 16 แห่งตั้งฐานอยู่ในมณฑลเจียงซี เติมเต็มพลังขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
