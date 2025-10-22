ฮาโลวีนบรรทัดทองปีนี้จัดยิ่งใหญ่ทั้งสนุกและอิ่มอร่อยไปพร้อมกันในแหล่งรวมร้านชื่อดังใจกลางกรุงเทพฯ เตรียมสวมวิญญาณสตรีทฟู้ดสุดหลอน ในงาน “BANTHATTHONG FREEDOM STREET FOR ALL”
ปีนี้มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “ปล่อยผี…ปล่อยของกิน!” ชวนทุกคนมาเดินชิลทั้งกลางวันและสุดตื่นเต้นในช่วงกลางคืน สัมผัสบรรยากาศสุดหลอนนิดๆ แต่อร่อยหนักมาก กับร้านเด็ดร้านดังที่พร้อมเปิดยาวให้แวะจนถึงดึก!
ไฮไลต์ความหลอนและความอร่อยที่พลาดไม่ได้:
•บ้านผีสิงกลางแยก!: เนรมิต แยกซอยจุฬาฯ 16 (ร้านหนึ่งนมนัว) ให้กลายเป็นบ้านผีสิงสุดสะพรึง ท้าทายผู้กล้ามาพิสูจน์ความหลอน! จุดแลนด์มาร์สุดจึ้ง
•เล่าเรื่องผีกลางแจ้งครั้งแรก: พบกับกิจกรรมสุดพิเศษจากรายการผีชื่อดัง “เสียงจากหลุม” ช่อง 7HD ที่จะมาเปลี่ยนแยกให้กลายเป็นเวทีเล่าเรื่องผีกลาง พร้อมเซอร์ไพรส์จากแขกรับเชิญนักเล่าสุดพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม พบ คุณเต้ย ผีเหรียญ และวันที่ 1 พฤศจิกายน พบคุณมิ้น เลขศาสตร์ (มู๋มิ้ม) ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้ทุกคนได้ฟังอย่างใกล้ชิด
•รวม Market สุดแนว: ช็อปเพลินเดินสนุกกับ 2 ตลาดนัดใหญ่ ได้แก่ Art & Craft Market จาก Happening ที่รวมงานคราฟต์/อาร์ตสุดเก๋ และ Halloween Marketบริเวณ ซอยจุฬาฯ 5 Zone B ที่เต็มไปด้วยสินค้าธีมฮาโลวีน
•ประกวด Cosplay สุดครีเอท: ชวนคนมีของมาร่วม ประกวด Cosplay แต่งผี เดินเล่นทั่วบรรทัดทอง ใครหลอนสุด ใครปังสุด มีรางวัลรออยู่! พร้อมพบกับ Cosplay Troopที่มาพร้อมบริการ แต่งหน้าธีมผี ให้เข้ากับบรรยากาศ
•สายแดนซ์ สายโชว์ ห้ามพลาด: สนุกไปกับกิจกรรม Halloween Random Dance S Popping และBoogie Dance พร้อมการแสดง Street Show สุดตื่นตาตลอดงาน
•จัดเต็ม Live Band กลางบรรทัดทอง: ปลดปล่อยความมันส์ไปกับดนตรีสดจากวงดนตรีสุดป๊อป ได้แก่ วง Timelock Band, วง Shane Augustin Band, วง Not Fake Band และ วง Zisters Band
•แขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ ที่จะมาร่วมสร้างสีสันและกิจกรรมพิเศษภายในงาน วันที่ 31 ตุลาคม 2568 พบกับ ปัง-แพทจิ และ 1 พฤศจิกายน 2568 พบกับ เก่ง-น้ำปิง
เตรียมชุดผีสุดปัง เตรียมท้องให้พร้อม ชวนชาวแก็งค์มามันส์ มาปล่อยผีพร้อมปล่อยความอร่อยไปด้วยกัน! #Halloween2025 #BanthatThongFreedomStreetForA