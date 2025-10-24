เปิดเกมรุกคอนเทนต์พรีเมียม ส่งซีรีส์ “THE SEASON” บุกตลาดสหรัฐฯ สตรีมผ่านแพลตฟอร์ม Hulu พร้อมลุยขายตลาดโลก โดย Fremantle ในงาน MIPCOM ที่ผ่านมา
PCCW Media สื่อยักษ์ใหญ่แห่งเอเชีย จับมือกับสตูดิโอชื่อดังระดับโลก SK Global ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Crazy Rich Asians, Thai Cave Rescue และ Delhi Crime ประกาศเปิดตัวซีรีส์พรีเมียมเรื่องใหม่ “THE SEASON” ที่ได้รับสิทธิ์การเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกาผ่านทาง Hulu แพลตฟอร์มภายใต้เครือ Disney Entertainment และได้ขยายสู่ตลาดโลกจากการจัดจำหน่ายของ Fremantle ผู้นำระดับโลกด้านคอนเทนต์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก De Maio Entertainment ในงาน MIPCOM ณ เมืองคานส์ ที่ผ่านมา ส่วนในเอเชียซีรีส์จะออกอากาศให้รับชมทาง Viu ครอบคลุมทั้ง 15 ประเทศ ในฐานะ Viu Original
สำหรับ “THE SEASON” เป็นซีรีส์ดราม่าพรีเมียมภาษาอังกฤษ ความยาว 6 ตอน สร้างสรรค์และอำนวยการผลิตโดย Yalun Tu โดยมี Marialy Rivas รับหน้าที่เป็นผู้กำกับหลักและผู้อำนวยการผลิต ถ่ายทอดเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนที่กลับมาพบกันในฤดูร้อน ก่อนเรื่องราวสุดเข้มข้นได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อความลับที่เก็บงำเริ่มถูกเปิดเผย เส้นแบ่งระหว่างมิตรและศัตรูเริ่มเลือนราง และความทะเยอทะยานอาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้อย่างไม่คาดคิด
ซีรีส์นี้นำแสดงโดยทีมนักแสดงนานาชาติชื่อดังมากมาย อาทิ เจสซี เมอิ ลี (Jessie Mei Li), คารีนา แลม (Karena Lam), คริส แปง (Chris Pang), จัสติน เชียง (Justin Chien), อีวอนน์ แชปแมน (Yvonne Chapman) ร่วมด้วย เซลินา เจด (Celina Jade) และ โทบี้ สตีเฟนส์ (Toby Stephens) นอกจากนี้ยังมี มิตซึกิ คิมูระ (Kōki), อี แจ-ยุน (Lee Jae-yoon) และ ไลแมน ฮึง (Lyman Heung) รวมถึงการปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญพิเศษของดาราฮ่องกง แอนสัน โล (Anson Lo) และ มาริฟ เยา (Marf Yau) ที่จะมาร่วมสร้างสีสันให้ซีรีส์เรื่องนี้