นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งมอบอาหารส่วนเกินให้กับกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อยในชุมชนต่างๆ เนื่องในวันอาหารโลก World Food Day 2025 ตามแนวนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่ดำเนินโครงการ BKK Food Bank ทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งการแบ่งปัน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร และสร้างสังคมที่ยั่งยืน โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบ เพื่อส่งต่อให้ผู้แทนสำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง นำไปแจกให้กับชุมชนเป้าหมาย โดยมี นายโฆษิต โลหะวัฒนะกุล ผู้อำนวยการด้านบริหารความยั่งยืน CPF นำทีมงานจิตอาสาร่วมส่งมอบ ณ บ้านอิ่มใจ (ประปาแม้นศรีเดิม) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

