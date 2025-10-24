คว้ารางวัล ICONIC THAI BRAND AWARD จาก Tatler Asia และ Blue by Alain Ducasse คว้า Top 100 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน
สยามพารากอน แลนด์มาร์คระดับโลก คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ “ICONIC THAI BRAND AWARD” และ Blue by Alain Ducasse ห้องอาหารฝรั่งเศสระดับมิชลินสตาร์ที่ไอคอนสยาม ติดอันดับ Top 100 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงานประกาศรางวัล Tatler Best Awards 2025 จัดโดย Tatler Asia สื่อลักซ์ซูรี่ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย
รางวัลทั้งหมดนี้ สะท้อนถึงความสำเร็จของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้าพรีเมียมระดับโลก โดยสยามพารากอน ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองและศูนย์กลางของกรุงเทพมหานคร ด้วยบทบาทผู้นำแห่งวงการค้าปลีกไทยมาอย่างยาวนาน จากการนำเสนอประสบการณ์เหนือความคาดหมายและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตระดับโลกได้อย่างครบครันมากที่สุด จนสามารถยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ทัดเทียมมหานครชั้นนำทั่วโลก และเมื่อปี 2024 ไอคอนสยามได้คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ ICONIC THAI BRAND AWARD มาครองเช่นกันอีกทั้ง Blue by Alain Ducasse ร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งสุดหรู การันตีด้วยรางวัลมิชลินสตาร์ 1 ดาวติดต่อกัน 5 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2021 – 2025 ที่ไอคอนสยาม ได้สร้างความสำเร็จอีกครั้ง ติดอันดับ Top 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แสดงถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานในการสร้างประสบการณ์วงการอาหารสู่ระดับสากล ตอกย้ำจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงเรื่องอาหารที่เยี่ยมยอดแห่งหนึ่งของโลก
งานประกาศรางวัล Tatler Best Awards 2025 เป็นเวทีการรวมตัวของเชฟชื่อดัง เจ้าของร้านอาหาร ผู้บริหารโรงแรม และผู้เชี่ยวชาญด้านบาร์ระดับแนวหน้าจากทั่วทั้งภูมิภาค เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและยกย่องความเป็นเลิศด้านการบริการและแวดวงอาหารเอเชีย โดยปีนี้ได้มอบรางวัลให้กับสถานประกอบการด้านการบริการชั้นนำกว่า 300 แห่งทั่วเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นครั้งแรก อีกทั้งยังขยายไปสู่ภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อตอกย้ำความสำคัญของรางวัลในฐานะเวทีอันทรงอิทธิพลที่สุดของภูมิภาคด้านอาหาร เครื่องดื่ม และการท่องเที่ยว